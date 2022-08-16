Хроническая боль: 6 триггеров

Хроническую боль вылечить непросто, ведь, несмотря на то, что в некоторых случаях она связана с травмой или заболеванием, во многих других случаях начальное событие, которое бы вызывало боль (например, травма спины, инфекции, артрит или рак), отсутствует.
В отдельных случаях боль сохраняется неделями, месяцами или годами, а причина так и не выясняется. Это, как правило, относится к боли в пояснице, головной боли или даже нейрогенной боли (ее еще называют невропатической) – то есть боли, возникающей в периферической или центральной нервной системе.
Хроническая боль – основная причина утраты трудоспособности. Хроническая боль (особенно, боль в спине) – это ведущая причина утраты трудоспособности, которая значительно ухудшает качество жизни и производительность. С учетом медицинских расходов и экономических издержек (пособия по инвалидности и потере дохода, а также потеря производительности), затраты систему здравоохранения США на лечение боли составляют до 635 миллиардов долларов в год.
Это огромная цифра, как оценить те разрушения, которые возникают в жизни человека из-за хронической боли? Так, по данным исследования, проведенного Американским фондом борьбы с болью среди людей, страдающих от хронической боли:
Кроме того, люди, страдающие хронической болью, не могут достичь полного потенциала карьерного роста, поскольку, по сообщениям работников, из-за боли они теряют в среднем почти пять часов продуктивного времени в неделю.
Почти в 20 процентах случаев, из-за боли они вынуждены брать больничный лист или вообще сменить место работы. Еще одна значительная часть людей (13 процентов) настолько ослаблена болью, что им нужна помощь в повседневной жизни.
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Не следует забывать о побочных эффектах болеутоляющих, которые многие считают единственным способом облегчить боль. В свидетельских показаниях в Конгрессе, данных Американским обществом врачей по инвазивному лечению боли, говорится, что американцы потребляют 80 процентов обезболивающих таблеток в мире, и как только вы начинаете их принимать, они запускают целый каскад реакций в организме, которые чрезвычайно трудно остановить.
Опиоидные болеутоляющие, такие как морфин, кодеин, оксикодон, гидрокодон и фентанил – это лекарства, которыми наиболее часто злоупотребляют. Эти препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести к замедлению дыхания и смерти, если их принимать слишком много, а, если к этому добавить еще и алкоголь, то риски усугубляются многократно.
Пожалуй, больше всего расстраивает тот факт, что более половины опрошенных Американским фондом борьбы с болью сказали, что не могут или почти не могут контролировать боль. Зачастую это происходит потому, что они даже не знают, что ее вызывает, не говоря уже о том, как ее эффективно лечить.
Прежде всего, я твердо верю, что вы должны быть благодарны за боль, ведь так организм дает понять, что ваш образ жизни может привести к инвалидности. Это, конечно же, не касается травм, но они составляют относительно небольшой процент причин хронической боли.
Знаете, какая болезнь лишает организм чувствительности к боли? Проказа. Люди с проказой, как правило, преждевременно умирают от серьезных инфекций, которыми они заражаются, когда не ощущают обратной связи от воздействия горячих или острых предметов извне.
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Если вы страдаете хронической болью, не связанной ни с какой очевидной причиной, взгляните на список триггеров ниже.
Зачастую, физическая боль может быть результатом основного заболевания, фактора образа жизни или эмоциональной травмы, которую вы не приняли во внимание:
Мало кому хочется услышать, что их боль имеет психологическое или эмоциональное происхождение, но тому есть довольно много доказательств. Согласно одной из теорий, эмоциональная травма (наряду с физической травмой и воздействием токсинов из окружающей среды) может стимулировать в центральной нервной системе молекулы, которые называются микроглия.
При стрессе эти молекулы высвобождают воспалительные химические вещества, что приводит к возникновению хронической боли и психических расстройств, таких как тревожность и депрессия. Д-р Джон Сарно, например, для лечения пациентов с сильными болями в пояснице использовал психосоматические методики и написал ряд книг по этой теме.
Как ни странно, но препараты, которые большинство врачей назначают для лечения боли, в конечном итоге, могут еще больше усугубить боль всего за несколько месяцев их приема. Доктор Санджай Гупта, заместитель главного нейрохирурга в больнице Грейди Мемориал и главный медицинский корреспондент CNN, сообщает:
«...Всего после нескольких месяцев приема таблеток в организме начинают происходить изменения. Уменьшается эффективность лекарств и пациенты, как правило, сообщают, что, по сравнению с началом приема таблеток, теперь они уменьшают боль лишь на 30%. Еще большую озабоченность вызывает тот факт, что у подгруппы этих пациентов развивается состояние, известное как гипералгезия, то есть повышенная чувствительность к боли.
Как вы догадываетесь, все это создает ситуацию, когда человек начинает принимать все больше и больше таблеток. И даже если они уже не помогают, они продолжают снижать дыхательную активность организма».
Плохой сон влияет практически на каждый аспект здоровья, и причина этого заключается в том, что циркадный ритм (цикл сна и бодрствования), по сути, «задает ритм» биологической активности на клеточном уровне. Кроме того, организм нуждается в глубоком сне, чтобы ткани могли расти и восстанавливаться, а это имеет решающее значение для облегчения боли.
Изменение рациона питания имеет решающее значение для борьбы с болью, и это, в частности, обусловлено тем, как это влияет на здоровье кишечника. Вещества в зерновых, например, могут увеличить проницаемость кишечника (т.е. «синдром дырявой кишки»), вследствие чего непереваренные частицы пищи, бактерии и другие токсические вещества «вытекают» в кровь. Повышенная проницаемость кишечника может вызвать такие пищеварительные симптомы, как вздутие живота, метеоризм и спазмы, а также быть причиной многих других симптомов, включая воспаление и хроническую боль, или способствовать их возникновению.
Одной из многих функций магния является блокирование в мозгу рецепторов глутамата - нейромедиатора, способного стать причиной сверхчувствительность нейронов к боли. Это особенно важно, потому что, по оценкам, 80 процентов людей испытывают дефицит магния. Два основных фактора образа жизни, которые истощают запасы магния в организме – это стресс и рецептурные препараты, из-за которых пациенты с хронической болью особенно подвержены риску дефицита этого микроэлемента.
К одним из первых симптомов болезни Лайма относятся гриппоподобные состояния с лихорадкой, ознобом, головной болью, ригидностью затылочных мышц, ломотой и усталостью. Тем не менее, она часто приобретает хроническое течение, у некоторых людей – десятилетиями, в результате чего они страдают от болей в мышцах и суставах. Поскольку болезнь Лайма и все сопутствующие ей инфекции вызывают так много постоянных симптомов, она легко маскируется под такие расстройства, как рассеянный склероз, артрит, болезнь Паркинсона, синдром хронической усталости, фибромиалгия и многое другое.
Если вы страдаете от хронической боли, и не знаете, почему, стоит подумать о болезни Лайма, даже если вы считаете, что вас никогда не кусал клещ (это основной переносчик). Об укусе клеща помнят менее половины пациентов с этим заболеванием. Многие пациенты об этом не помнят, потому что укус клеща безболезненный – кожа как будто онемевает. В некоторых исследованиях указывается, что всего 15 процентов пациентов замечают укус. Так что, если вы не помните, чтобы вас кусал клещ, это все равно не исключает возможности болезни Лайма.
Большинство врачей понятия не имеют, как лечить хроническую боль
Исследования показывают: семь из 10 считают, что изучение и лечение боли должно быть одним основных приоритетов медицинского сообщества. Но вместо этого, эти вопросы едва упоминаются. Исследование «APPEAL», посвященное изучению и повышению осведомленности о боли, в ходе которого были опрошены студенты старших курсов медицинских школ Европы, показало, что даже в шестилетнюю программу обучения включены обязательные курсы о боли, на них отводится всего 12 академических часов – или 0,2 процента. Кроме того, в большинстве медицинских вузов курсы по боли фактически не входят в число обязательных для всех студентов.
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Это означает, что 12 часов изучения боли – это самый лучший вариант. А в 82 процентах медицинских школ, в которых эти курсы не обязательны, студенты могут получать еще меньше... или совсем не изучать боль. Хотя исследование «APPEAL» и было проведено в Европе, оно отображает аналогичную тенденцию в США и Канаде, установленные отдельным исследованием, опубликованном в «Вестнике боли».
В большинстве медицинских учебных учреждений боль изучают в рамках общеобразовательных курсов. Обязательный курс о боли читается менее, чем в четырех процентах школ, а во многих школах специальных курсов вообще не предлагают. Когда врачи не знают, как эффективно лечить хронические боли, они прибегают к единственному известному им способу: рецептурные препараты, которые никак не подействуют на основную причину боли. Не говоря уже о немедикаментозных способах лечения боли, которым можете помочь и вы, с помощью надлежащих стратегий образа жизни. К вариантам немедикаментозного лечения относятся:
1.Начните принимать высококачественные омега-3 жиры животного происхождения, например, масло криля. Омега-3 являются предшественниками медиаторов воспаления – простагландинов. (По сути, именно так и действуют противовоспалительные обезболивающие: они положительно влияют на простагландины.) Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК, содержащиеся в масле криля, как установлено многими клиническими исследованиями и исследованиями на животных, обладают противовоспалительными свойствами, которые полезны для облегчения боли.
2.Уменьшите потребление большинства обработанных продуктов, так как они не только содержат сахар и добавки, но и перегружены омега-6 жирами, которые нарушают хрупкое соотношение омега-3:6, способствуя воспалению – ключевому фактору большинства видов боли.
3.Откажитесь или радикально сократите большинство зерновых и сахара (особенно фруктозы) в своем рационе. Избегая зерновых и сахара, вы снизите уровень инсулина и лептина. Повышенные уровни инсулина и лептина – одни из самых сильных стимуляторов воспалительных простагландинов. Именно поэтому отказ от сахара и зерновых так важен, чтобы справиться с болью.
4.Оптимизация выработки витамина D путем регулярного соответствующего пребывания на солнце – с помощью множества различных механизмов это помогает уменьшить боль и удовлетворить аппетит организма к регулярному воздействию солнечного света.
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Д-р Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/
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