Гарвардский степ–тест: узнайте вашу выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем

С его помощью количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы...

Тест разработан в Гарвардском университете в США в 1942 г. С его помощью количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы.

При Гарвардском степ–тесте физическая нагрузка задается в виде восхождений на ступеньку.

Задание

В течение 3 минут поднимайтесь и опускайтесь на ступеньки, так чтобы за 1 минуту Вы совершили 24 подъема.

Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем