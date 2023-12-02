Простая техника: 3 минуты для мобилизации иммунной системы!

Система активных точек, массаж которых позволяет предупреждать простудные заболевания

По методу врача А. Уманской, ежедневными упражнениями утром и вечером можно тренировать систему биологического управления бодростью и здоровьем, повышать иммунитет.

Вероятность заражения уменьшается, а если даже вы занедужите, болезнь пройдет в более легкой форме.

При головных болях положите ладонь левой руки на затылок, а ладонь правой — на солнечное сплетение. Закройте глаза и посидите так минут 10—15.

При ангине надо ладонь правой руки прижать к горлу, а ладонь левой положить на затылок. Делать это несколько дней подряд по 15—20 минут.

При насморке ладонь левой руки кладется на нос и лоб, а ладонь правой — на солнечное сплетение. Минут через 15 насморк пройдет.

​На схеме вы видите предложенную А. Уманской систему активных точек, массаж которых позволяет предупреждать простудные заболевания.

Массировать их нужно кончиком указательного и среднего пальцев вращательным движением — сначала по часовой стрелке, затем — против, 3—4 секунды в каждую сторону. Лучше начинать с легкого нажима, постепенно повышая интенсивность воздействия. Массировать зоны в области шеи нужно легким движением пальцев сверху вниз.



Если в какой-то зоне Вы ощущаете болезненность, процедуру следует повторять каждые полчаса вплоть до исчезновения болевых ощущений.

Высокую сопротивляемость организма поддерживают только регулярные повторения упражнений. Лучше всего выполнять их утром и перед сном. И, конечно, после каждого случайного контакта с больными ОРЗ в транспорте, кино, магазине.

Вернувшись домой, потратьте 3 минуты на массаж, мобилизуйте иммунную систему.

Если Вы все-таки заболели, следует в первые же часы лечь в постель и вызвать на дом врача. Во время лечения массаж можно и нужно применять вплоть до полного выздоровления, совмещая его с назначениями лечащего врача. Но уже не 2—3 раза в сутки, как при профилактике, а каждые 30—40 минут.

Ищите и массируйте зоны указательным пальцем. Организм Вам подскажет, как найти нужное место. Природа создала прекрасный индикатор — боль. Там, где нарушена функция, возникает болезненный очаг.опубликовано econet