Магний способен обуздать диабет – это открытие обретает все большую научную поддержку.

Магний против диабета

Магний зачастую считается минералом для сердца и костей, но это заблуждение. В настоящее время исследователи обнаружили 3751 магниевых центров связывания белка человека, что свидетельствует о том, что его роль в здоровье человека и развитии заболеваний, возможно, была значительно недооценена.

Кроме того, магний содержится в более чем 300 различных ферментов в организме, в том числе в некоторых, помогающих регулировать уровень сахара в крови. Это механизм, с помощью которого магний способен обуздать диабет – это открытие обретает все большую научную поддержку.

Магний способен снизить риск диабета

Проведен ряд серьезных исследований роли магния для поддержания эффективной работы метаболизма, в частности, с точки зрения чувствительности к инсулину, регуляции уровня глюкозы, а также защиты от диабета 2 типа.

Повышенное потребление магния снижает риск нарушения метаболизма глюкозы и инсулина и замедляет переход от стадии преддиабета к диабету у людей среднего возраста. Исследователи утверждают: «Потребление магния может быть особенно полезным для компенсации риска развития диабета у людей из группы высокого риска».

Магний оказывает благотворное влияние на резистентность к инсулину

Частично, полезные свойства магния можно объяснить его действием на резистентность к инсулину. В одном исследовании участники с избыточным весом и инсулинорезистентностью получали либо 365 мг магния в день, либо плацебо. Через шесть месяцев, у тех, кто принимал магний, снизился уровень сахара в крови натощак и резистентность к инсулину, по сравнению с контрольной группой.

Резистентность к инсулину возникает, когда организм не может использовать инсулин должным образом, из-за чего уровень сахара в крови становится слишком высоким. Устойчивость к инсулину – это предшественник диабета 2 типа, а также фактор риска многих других хронических заболеваний.

Механизм, посредством которого магний контролирует гомеостаз глюкозы и инсулина, по-видимому, включает в себя два гена, ответственные за гомеостаз магния. Магний также необходим для активации тирозинкиназы – фермента, который действует, как переключатель многих клеточных функций, и является необходимым для нормальной работы рецепторов инсулина.

Известно, что у людей с резистентностью к инсулину повышенное выведение магния с мочой, что еще больше способствует снижению уровня магния. Утрата магния, видимо, возникает на фоне увеличения уровня глюкозы в моче, что увеличивает количество выделяемой мочи.

Таким образом, недостаточное потребление магния запускает порочный круг низкого уровня магния, повышения уровня инсулина и глюкозы, а также избыточного выведения магния. Другими словами, чем меньше магния в организме, тем меньше он способен «зацепить» этот элемент.

Магний важен не только для профилактики диабета…

Магний – это минерал, используемый каждым органом в теле, особенно, сердцем, мышцами и почками. Если вы страдаете от необъяснимой усталости или слабости, нарушений сердечного ритма, мышечных спазмов или подергивания глаза, причина, возможно, кроется в низком уровне магния. Кроме того, магний необходим для:

Активации мышц и нервов

Создания энергии в организме путем активации аденозинтрифосфата (АТФ)

Переваривания белков, углеводов и жиров

Строительных блоков для синтеза РНК и ДНК

Функции в качестве предшественника нейромедиаторов, таких как серотонин

Доктор Дин более 15 лет изучает магний и пишет о нем. Последнее дополненное издание ее книги «Чудо магния» вышло в 2014 году - в ней вы можете узнать о 22 медицинских проблемах, которые вызывает или запускает дефицит магния, причем все это научно доказано. К ним относятся:

Тревожность и панические атаки Астма Тромбы Заболевания кишечника Цистит Депрессия Детоксикация Диабет Усталость Сердечно-сосудистые заболевания Гипертония Гипогликемия Бессонница Болезнь почек Заболевания печени Мигрень Заболевания опорно-двигательного аппарата (фибромиалгии, судороги, хронические боли в спине и т.д.) Нервные заболевания Акушерство и гинекология (ПМС, бесплодие, преэклампсия) Остеопороз Синдром Рейно Разрушение зубов

5 факторов, связанных с уровнем магния:

Чрезмерное потребление кофеина или сладкой газированной воды

Менопауза

Пожилой возраст (у пожилых людей риск дефицита магния выше, потому что его усвоение с возрастом уменьшается; кроме того, пожилые люди зачастую принимают лекарства, нарушающие его усвоение)

Некоторые лекарства, в том числе диуретики, некоторые антибиотики (например, гентамицин и тобрамицин), кортикостероиды (преднизолон или дельтасон), антациды и инсулин

Заболевания пищеварительной системы, ослабляющие способность организма усваивать магний (болезнь Крона, повышенная кишечная проницаемость и т.д.)

Можно ли получить достаточно магния только с рационом питания?

Морские водоросли и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и мангольд – отличные источники магния, как и некоторые бобы, орехи и семена, например, семена тыквы, подсолнечника и кунжута. Авокадо также содержит магний.

Приготовление сока из овощей – прекрасный способ получить магний в достаточном количестве из своего рациона. Тем не менее, в большинстве продуктов, выращиваемых сегодня, дефицит магния и других полезных минералов, поэтому достаточное количество магния – это не только вопрос употребления богатых магнием продуктов (хотя это тоже важно).

Кроме того, на многие выращиваемые в наше время продукты действуют гербициды, такие как глифосат, которые выступают в роли энтеросорбентов, эффективно блокируя поглощение и использование минералов. В результате довольно трудно найти продукты, по-настоящему богатые магнием. Кулинарная обработка дополнительно истощает запасы магния. Если вы выбираете добавки, то имейте в виду, что на рынке продается огромное их разнообразие, потому что магний должен быть связан с другим веществом. Такого понятия, как добавка со 100 процентами магния - не существует.

Вещество, которое используется в любом соединении, влияет на абсорбцию и биодоступность магния, и может оказывать несколько другое и целенаправленное действие на здоровье. В нижеследующей таблице приведены некоторые отличия между различными формами. Магний треонат – один из лучших источников, поскольку он проникает через клеточные мембраны, в том числе, митохондрии, повышая уровень энергии. Кроме того, он преодолевает гематоэнцефалический барьер и творит просто чудеса для лечения и профилактики слабоумия и улучшения памяти.

Помимо приема добавок, еще одним способом улучшить свой магниевый статус являются регулярные ванны или ванны для ног с английской солью. Она представляет собой сульфат магния, который всасывается в организм через кожу. Для местного применения и поглощения также можно использовать магниевое масло. Какую бы добавку вы ни выбрали, следите, чтобы она не содержала стеарат магния – распространенный, но потенциально опасный компонент.

Глицинат магния – хелатная форма магния, обладающая наилучшей биологической доступностью и лучше всего усваивается. Считается идеальным для тех, кто хочет устранить дефицит магния Оксид магния – это не хелатный тип магния, связанный с органической кислотой или жирной кислотой. Содержит 60 процентов магния и обладает свойствами, смягчающими стул Хлорид магния/лактат магния содержат только 12 процентов магния, но усваиваются лучше других, например, оксида магния, который содержит в пять раз больше магния Сульфат магния/гидроксид магния (взвесь магнезии) – как правило, используется в качестве слабительного. Помните, что его легко передозировать, поэтому принимайте СТРОГО по инструкции Карбонат магния, обладающий антацидными свойствами, содержит 45 процентов магния Таурат магния содержит комбинацию магния и таурина (аминокислоты). Вместе они оказывают успокаивающее воздействие на тело и ум Цитрат магния – это магний с лимонной кислотой. Обладает слабительными свойствами и является одной из лучших добавок. Треонат магния – новый вид магниевых добавок, который только появляется на рынке. Очень перспективный, в первую очередь благодаря своей превосходной способности проникать через митохондриальную мембрану, вполне может стать лучшей добавкой с магнием.

Для оптимального здоровья уровень магния должен быть правильно сбалансирован

Всякий раз, когда вы принимаете магний, необходимо принимать кальций, витамин D3 и витамин К2, поскольку все они синергетически взаимодействуют друг с другом. Избыточное количество кальция, не уравновешенное магнием, может привести к инфаркту и внезапной смерти, например. Если у вас слишком много кальция, а магния не хватает, мышцы будут склонны к спазмам, а это чревато последствиями, особенно для сердца.

«Происходит снижение функции мышц и нервов, за которые отвечает магний. Если у вас недостаточно магния, мышцы будет сводить судорога. Кальций вызывает сокращение мышц. А при соблюдении баланса, мышцы будут выполнять свою работу. Они будут расслабляться, сокращаться и создавать свою деятельность», - объясняет д-р Дин.

Соблюдая баланс кальция и магния, не забывайте, что их нужно сбалансировать с витаминами К2 и D. Эти четыре питательных вещества вступают в сложное взаимодействие, поддерживая друг друга. Отсутствие баланса между ними и объясняет, почему добавки с кальцием начали связывать с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, и почему некоторые люди страдают от токсичности витамина D.

Дополнительные меры по снижению риска развития диабета 2 типа

Замените обработанные продукты, все виды сахара (особенно фруктозу), а также все виды зерновых, цельными, свежими продуктами. Основная причина неудач традиционного лечения сахарного диабета в течение последних 50 лет связана с серьезными недостатками рекомендаций по питанию. Фруктоза, зерновые и другие сахара образующие крахмалистые углеводы, в значительной степени ответственны за нежелательные реакции организма на инсулин, а все сахара и зерновые – даже «полезные», такие как цельные и органические – необходимо значительно сократить.

Если у вас резистентность к инсулину/лептину, диабет, высокое артериальное давление, болезни сердца или избыточный вес, разумно будет ограничить общее потребление фруктозы до 15 граммов в день, пока не изменится резистентность к инсулину/лептину.





Обработанные продукты являются основным источником всех ведущих факторов заболеваний. К таким продуктам относятся кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие сахара, обработанные зерновые, транс-жиры, искусственные подсластители и другие синтетические добавки, способные усугубить нарушения обмена веществ. Помимо фруктозы, транс-жиры (НЕ насыщенные жиры) повышают риск развития диабета, нарушая функцию рецепторов инсулина. Полезные насыщенные жиры этого не делают. Поскольку, отказываясь от сахара и зерновых, вы лишаетесь большого количества энергии (углеводов) в рационе, их нужно чем-то заменить.

Идеальная замена представляет собой сочетание:

Небольшого или умеренного количества высококачественного белка . В значительных количествах белок находится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых и орехах. Выбирая животные белки, старайтесь отдавать предпочтение органическому мясу, яйцам и молочным продуктам выпасных животных, во избежание возможных осложнений, вызванных генетически модифицированными кормами для животных и пестицидами.

Ешьте столько высококачественных полезных жиров, сколько хотите (насыщенных и мононенасыщенных). Для оптимального здоровья большинства людей 50-85 процентов суточного объема калорий должно поступать в виде полезных жиров. Их хорошими источниками являются кокосы и кокосовое масло, авокадо, сливочное масло, орехи и животные жиры. (Помните, что в небольшом количестве жира очень много калорий. Поэтому пусть большую часть тарелки занимают овощи) .

Регулярно и интенсивно занимайтесь спортом. Исследования показали, что физические упражнения, даже без потери веса, повышают чувствительность к инсулину. Доказано, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ), которые являются центральным элементом моей программы «Пиковый фитнесс», всего за четыре недели улучшают чувствительность к инсулину на целых 24 процента.

​