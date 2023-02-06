Дефицит магния является в наше время достаточно распространенной проблемой. Основной задачей магния является контроль над гормонами, регулирующими количество кальция

Дефицит магния является в наше время достаточно распространенной проблемой. Основной задачей магния является контроль над гормонами, регулирующими количество кальция в организме.

На сегодняшний день основным методом диагностики дефицита магния является определение его сывороточного уровня.

Однако специалисты утверждают, что данную методику нельзя назвать в полной мере достоверной, поскольку эти показатели не отражают уровень содержания магния.

Более точным методом постановки диагноза можно назвать методику обнаружения в эритроцитах, но она к сожалению пока не получила повсеместного распространения. Именно поэтом, единственным достоверным способом определить наличие недостатка магния в организме являются проявляющиеся клинические признаки.

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Согласно последним исследованиям от недостатка магния страдает около 80% жителей Земли.

Такая цифра заставляет задуматься об опасности которую несет недостаток этого вещества для человека. Всё дело в том, что именно дефицит магния является одним из благоприятных факторов для развития таких болезней как сахарный диабет и некоторые сердечные заболевания .

Симптомы недостатка магния в организме

Если говорить о клинических симптомах дефицита магния в организме, то основными из них являются:

проблемы со сном, в частности бессонница;

частое мочеиспускание;

ухудшение общего самочувствия;

повышенная тяга к употреблению шоколада.

Индивидуальный подбор препаратов магния

Современные фармацевтические компании предлагают нам массу препаратов, действие которых направлено на пополнение запасов магния в организме. Другое дело что не все они подходят одному и тому же человеку.

Как же подобрать правильный препарат магния?

В принципе для каждого из существующих препаратов существуют индивидуальные рекомендации. В частности глицинат или таурат магния употребляется при наличии стресса, постоянных физических нагрузках которые отражаются на сердечной деятельности или же при постоянном умственном напряжении.

Если же вы страдаете от мышечных болей или же имеете дело с ежедневными большими затратами энергии, то вам подойдет малат и оротат магния. Еще одним положительным эффектом от приема данных препаратов является значительное улучшение работоспособности.

Также при выборе препаратов магния необходимо учитывать их усвояемость. В частности в этом плане одними из наиболее оптимальных считается цитрат, глицинат или таурат магния.

Немного хуже организм усваивает малат, сукцинат и фумарат магния.

Наиболее тяжело воспринимаются такие препараты как карбонат, сульфат, глюконат и оксид магния, причём на стоимость это тоже оказывает влияние – они одни из самых дешевых.

Также стоит отметить слабительное действие оксида, карбоната и цитрата магния.

Если говорить о самой высокой усвояемости, то она наблюдается в препаратах внешнего применения, таких как магниевое масло и профилактические ванны с Эпсомской солью. Подобный эффект достигается за счёт попадания препаратов напрямую в ткани, в обход ЖКТ. Помимо этого подобные вещества для наружного использования имеют еще один положительный эффект – они значительно облегчают процесс выведения токсинов из организма.

Стандартная суточная доза препаратов магния составляет около 300-400 миллиграмм 1-2 раза в день.

При этом, при первом приеме препарата лучше начинать с минимально показанной дозы.

Для того чтобы вычислить идеальную дозировку для конкретного человека препарата магния, необходимо тщательно оценить как его пищевые привычки так и характеристику клинических симптомов дефицита этого вещества в организме.

Стандартная дозировка составляет около 6-10 миллиграмм на килограмм идеального веса.

При этом такая доза делится на несколько приемов в среднем 2-3.

Если же говорить о побочных эффектах, то единственным из них является некоторое слабительное действие подобных препаратов.

В принципе магний практически не имеет противопоказаний.

Однако людям страдающим от сердечной и почечной недостаточности употреблять такие препараты применять категорически не рекомендуется. В любом случае лучше обратиться к своему лечащему врачу перед началом приема.

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Для того чтобы препараты магния наиболее благоприятно влияли на человеческий организм, перед их приемом желательно тщательно пересмотреть свой режим питания.

В частности натуральная, нерафинированная пища станет прекрасным дополнением к вышеописанным препаратам.

Всё дело в том, что такая еда имеет уникальную молекулярную структуру, содержание в которой некоторых витаминов и минералов, позволяет взаимодействовать с ними магнию с точки зрения принципа синергизма.

Благодаря этому прием магния наиболее выигрышно сказывается на вашем организме, ведь вы берете из препарата максимально много питательных веществ. Одним из интересных побочных эффектов приема препарата магния в совокупности с правильным режимом питания является эффект омоложения, широко известный всем тем, кто побывал в космосе.

Дело в том, что именно там процессы старения значительно ускоряются, а опасность возникновения почечных камней увеличивается примерно в 5 раз.

Для того чтобы минимизировать все эти негативные процессы космонавты принимают особые комплексные препараты одним из компонентов которых в обязательном порядке является магний.опубликовано econet

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