Такой цитрусовый мед рекомендуется принимать как дополнительное средство для профилактики и лечении простуды.

Цитрусовые и мед: противопростудное средство

Очень простой рецепт всего из 4 ингредиентов. Такой цитрусовый мед рекомендуется принимать как дополнительное средство для профилактики и лечении простуды.

Ингридиенты:

1 апельсин;

1 мандарин;

1 лимон;

6 ст.л. меда цветочного.

Цитрусовые хорошенько помыть, при помощи щеточки. Залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Порезать, удалить косточки и измельчить в блендере. Добавить жидкий мед, перемешать - готово. Хранить в холодильнике.

Кол-во меда лучше добавлять по вкусу и в зависимости от сорта цитрусовых. опубликовано econet

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