Простая техника для оздоровления внутренних органов без лекарств!

Поместим кисть руки чуть ниже левой груди. Другую ладонь положим сверху. Мужчины кладут под левую грудь левую ладонь вниз, правая сверху

Работая по этой системе, активизируем собственную энергию вниманием.

Выполняем массирующие движения мягко, ладонь может находиться на небольшом расстоянии от обрабатываемого участка тела. Можно воздействовать поверх одежды.



СЕРДЦЕ

Представим себе сердце: где оно расположено, как примерно выглядит. Сосредоточим внимание на сердце.

Поместим кисть руки чуть ниже левой груди. Другую ладонь положим сверху. Мужчины кладут под левую грудь левую ладонь вниз, правая сверху. Женщины кладут правую ладонь вниз, сверху — левая ладонь.

Начинаем массировать кругообразными движениями. 12 движений влево и 12 — вправо.

Выполняя кругообразные движения, усилим действие массажа особым рисунком дыхания.

После 3 кругов, которые вы нарисовали массирующей ладонью, выполним 3 раза “точечное дыхание”. Краткий глубокий вдох и выдох. Следующие 3 круга, и снова — 3 кратких вдоха и выдоха. И так далее.

Ощутите, как энергия, что живет в вашем теле, движется вслед за массирующей ладонью.

Примем описанное за 1 цикл, всего за сеанс выполните не менее 3 циклов.

Ориентируемся на самочувствие. Можно увеличить или уменьшить количество выписываемых кругов. Если чувствуете, что можете массировать дольше, сделайте это, например, на втором или третьем сеансе массажа. Помним принцип: постепенность и последовательность!

ПЕЧЕНЬ

Печень смягчает и регулирует активность жизненной энергии. Поэтому так важно поддерживать этот орган в здоровом состоянии.

Представим себе печень: где она расположена, как выглядит. Сосредоточим внимание на печени.

Поместим кисть руки ниже самого нижнего правого ребра. Другую ладонь положим сверху. Мужчины кладут на область печени левую ладонь вниз, правая сверху. Женщины кладут правую ладонь вниз, сверху — левая ладонь.

Начинаем массировать кругообразными движениями. 12 движений влево и 12 —вправо. Выполняя кругообразные движения, усилим действие массажа особым рисунком дыхания.

После 3 кругов, которые вы нарисовали массирующей ладонью, выполним 3 раза “точечное дыхание”. Краткий вдох и выдох. Следующие 3 круга, и снова — 3 кратких вдоха и выдоха. И так далее.

Ориентируемся на самочувствие. Можно увеличить или уменьшить количество выписываемых кругов.

Ощутим, как энергия, живущая в нашем теле, движется вслед за массирующей ладонью.

Представим также, что под воздействием массажа энергия движется внутри печени, а затем — направляется вниз, выводя “шлаки”.



Примем описанное за 1 цикл, всего за сеанс выполните не менее 3 циклов.

ЛЕГКИЕ



Представим себе легкие: где они расположены, как выглядят. Сосредоточим внимание на легких.

Поместим обе кисти на область легких. Если у вас поражена какая-то их часть, положите ладони на этот участок.

Начинаем массировать кругообразными движениями. 12 движений влево и 12 — вправо.

Выполняя кругообразные движения, усилим действие массажа особым рисунком дыхания.

После 3 кругов, которые вы нарисовали массирующими ладонями, выполним 3 раза “точечное дыхание”. Краткий вдох и выдох. Следующие 3 круга, и снова — 3 кратких глубоких вдоха и выдоха. И так далее.

Ориентируемся на самочувствие. Можно увеличить или уменьшить количество выписываемых кругов.

Ощутим, как энергия, живущая в нашем теле, движется вслед за массирующими ладонями.

Представим также, что под воздействием массажа энергия движется внутри легких. Наполняем пораженные участки энергией.

Примем описанное за 1 цикл, всего за сеанс выполните не менее 3 циклов.

СЕЛЕЗЕНКА И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Древняя медицина считала, что селезенка вырабатывает антитела, которые способны защитить организм от некоторых заболеваний.

Рядом с селезенкой находится поджелудочная железа. Ее основная функция — вырабатывать инсулин. Избыток его или недостаток грозят организму серьезными заболеваниями.

Древнее знание, в силу близкого расположения и взаимосвязи этих органов, рассматривало их зачастую как единое целое. Поэтому часто в оздоровительных практиках упражнения или способ массажа этих органов объединены.

Представим себе селезенку и поджелудочную железу: где они расположены, как выглядят.

Эти органы расположены на линии, соединяющей пупок и середину нижнего левого ребра. Где-то на середине этой линии они и находятся. Сосредоточим внимание на этих органах.

Поместим кисть руки на эту область. Другую ладонь положим сверху. Мужчины кладут на область печени левую ладонь вниз, правая сверху. Женщины кладут правую ладонь вниз, сверху — левая ладонь.

Начинаем массировать кругообразными движениями. 12 движений влево и 12 — вправо. Выполняя кругообразные движения, усилим действие массажа особым рисунком дыхания.

После 3 кругов, которые вы нарисовали массирующей ладонью, выполним 3 раза “точечное дыхание”. Краткий глубокий вдох и выдох.

Дышим и сосредоточиваемся на селезенке и поджелудочной железе (или одном из этих органов). Представляем, как энергия наполняет эти органы. Следующие 3 круга, и снова — 3 кратких вдоха и выдоха. И так далее.

Ориентируемся на самочувствие. Можно увеличить или уменьшить количество выписываемых кругов.

Ощутим, как энергия, живущая в нашем теле, движется вслед за массирующей ладонью.

Представим также, что под воздействием массажа энергия движется внутри селезенки и поджелудочной железы.



Примем изложенное за 1 цикл, всего за сеанс выполните не менее 3 циклов.опубликовано econet



Из книги Норбекова М.С. "Даосский комплекс самомассажа"