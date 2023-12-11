Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Источник: Econet 11 декабря 2023 6574
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Узнайте как с помощью простого полотенца можно делать массаж и как этой действует на организм. Будьте здоровы!

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Боли в спине не предупреждают о себе заранее. Внезапно возникнув, они рушат наши планы на вечер, мешают работать и заниматься домашними делами. Более того, наш организм нередко преподносит нам сюрпризы, и иногда – неприятные. Так, при боли в руках и ногах массаж этих частей тела далеко не всегда способен избавить нас от дискомфорта. Нередко при защемлении нервов межпозвоночными дисками в наши конечности передается боль из спины. Чтобы избавиться и от такой отраженной боли, и от боли в пояснице, полезно регулярно выполнять самомассаж спины. Данная процедура имеет прежде всего самостоятельную ценность, сказываясь в первую очередь на состоянии спины (например, таким образом можно снять напряжение с плеч и поясницы после тяжелого рабочего дня или сна в неудачном положении). Но не менее важно, что косвенно затронутым рукам и ногам также становится легче.

В кровеносных сосудах кожи тела человека находится около 1 литра крови, массаж улучшает ее циркуляцию и насыщает кислородом. Массаж спины следует начинать с задней поверхности шеи, а потом продвигаться вниз, от лопаток к пояснице. Выполнять приемы можно как стоя, так и сидя. Массаж можно выполнить и с помощью полотенца или веревки, на которой завязаны узелки через каждые 5 см. Такая процедура хорошо тонизирует по утрам.

Самомассаж  полотенцем

Скользящими движениями полотенца вы массируете:

  • поясницу — по горизонтали от боков к позвоночнику;

  • спину — по диагонали от правого плеча до нижнего левого ребра, затем от левого плеча до нижнего правого ребра;

  • правую лопатку—от плеча к пояснице, затем так же левую лопатку;

  • живот — от боков к пупку;

  • голову и шею — волосистую часть головы от висков до шеи, затем правую и левую стороны шеи от затылка до плеч.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Самомассаж при болях в пояснице

Прием 1 

Полотенце обхватывает поясницу. Растираем поясницу движениями слева направо. Медленно поднимаем полотенце вверх, продолжая движение.

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Прием 2 

Заканчиваем движение на уровне плеч. 

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!
Прием 3 

Располагаем полотенце по диагонали, растираем межлопаточную область, плечо и боковую поверхность спины. Затем меняем положение рук.

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Прием 4 

Ставим ногу на возвышение и растираем заднюю поверхность бедра. Таким же образом можно растирать стопу, заднюю поверхность шеи. 
 

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Массаж нижней челюсти, подбородка, верхней губы, носа, лба выполняется маленьким махровым полотенцем, свернутым в короткий жгут.

Простые упражнения Дикуля для улучшения кровообращение и не только!

Короткими скользящими движениями массируются:

  • нижняя челюсть — от середины подбородка до шеи;
  • верхняя губа — от носовой перегородки к ушам;
  • крылья носа — от основания к спинке носа;
  • щеки — от спинки носа к ушам;
  • лоб — от висков к середине.опубликовано econet

Валентин Дикуль, "Чтобы спина не болела. Лучшие лечебные упражнения"

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье упражнения кровь сосуды самочувствие

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать — это перестать копать. Уилл Роджерс
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.