Случается, что боли в шее становятся хроническими - их причинами могут стать артроз или межпозвоночные грыжи

Вряд ли можно отыскать такого человека, которого ни разу в жизни не беспокоили бы боли в шее. Иногда они возникают из-за неправильного положения тела, иногда — от нагрузок, а в некоторых случаях боли в шее могут появляться после резких движений. Случается, что боли в шее становятся хроническими - их причинами могут стать артроз или межпозвоночные грыжи.

Возможные причины болей в шее

Стоит отметить, что в 90% случаев боли в шее исчезают сами по себе. Хороший сон и полноценный отдых могут быть эффективнее любого обезболивающего.

1. Боли в шее и головокружения

Головокружения могут быть обусловлены различными причинами. Но если головокружения у пациентов от 60 до 70 лет сопровождаются слабостью, потерей равновесия или ориентации, их корни практически всегда скрываются в шее.

Головокружения чаще всего бывают обусловлены нарушениями в нервной системе человека, обусловленными механическими процессами в области шеи. Эти процессы прогрессируют с возрастом. Таким образом, причину подобных головокружений следует искать в шейном отделе позвоночника.

Чаще всего люди объясняют эти головокружения слабостью, неудачным днём или накопившейся усталостью, в то время как настоящая причина проблемы скрывается в позвоночнике, когда резкие движения и повороты шеи приводят к головокружениям и обморокам.

Часто они сопровождаются такими симптомами, как нарушение зрения, тошнота и рвота. Хотя эта проблема не представляет большой угрозы для нашего здоровья, она приносит человеку много неудобств. Поэтому при возникновении любого недомогания необходимо обращаться к своему лечащему врачу.

2. Контрактуры и стресс

Наверняка случалось заканчивать рабочий день с неприятными ощущениями в затылке, ограниченной подвижностью шеи и головной болью. Это классические симптомы контрактуры, причиной которой является сочетание стресса и неправильного положения тела.

Как правило, неприятные симптомы продолжаются от пары дней до одной недели. И в течение этого времени мы не можем жить нормальной жизнью. Поэтому нельзя забывать о самом важном: стресс является одной из причин появления болей в шее.

В результате стресса наша мускулатура становится напряжённой, теряется гибкость. Также напрягаются шейные нервы, уходящие в голову. Если мы в добавок ко всему проводим по несколько часов в неудобной и неправильной позе - проблема усугубляется.

3. Шейный артроз: часто встречающаяся проблема

Хотя от шейного артроза страдает совсем небольшое количество молодёжи, среди людей от 65 лет это заболевание встречается в почти 90% случаев.

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Также довольно часто встречающимся дегенеративным заболеванием является спондилёз. У страдающих спондилезом людей суставы изнашиваются, в результате чего подвижность шеи ограничивается, появляются головокружения и боли в шее. Все эти симптомы сопровождаются ощущением покалывания и потерей сил в руках или ладонях.

Хорошая новость, что это неизлечимое заболевание прогрессирует достаточно медленно.

4. Болезненные межпозвоночные грыжи

Грыжи в шейном отделе позвоночника встречаются реже, чем в поясничном. Но это вовсе не означает, что когда они прогрессируют, они не приносят проблем.

Позвоночник теряет гибкость и эластичность. Окружающие позвонки связки разрушаются, в результате чего нас начинают беспокоить шейные и спинные боли, а наши движения становятся ограниченными. Грыжа в шейном отделе позвоночника может не только вызывать боли и ограничение подвижности шеи, но и приводить к потере чувствительности рук и головокружениям.

5. На боли в шее влияет то, как мы спим

Здоровый глубокий сон от 8 до 10 часов помогает при лечении контрактур, вызванных стрессом. Также стоит иметь в виду, что хроническая бессонница увеличивает риск появления проблем с мускулатурой и скелетом.

Поэтому рекомендуется внимательно относиться к гигиене сна, выбирая подходящие подушки и твёрдый матрас.

Чтобы избавиться от болей в шее, нужно следить и за положением своего тела во время сна:

избегайте сна на животе;

откажитесь от подушек, которые заставляют шею выгибаться;

рекомендуется класть под плечи во время сна, свернутое в рулон полотенце.

В довершение хотелось бы заметить, что хотя боли в шее беспокоят многих людей, они поддаются лечению.

Заботиться о здоровье шее достаточно просто. Следите за своей осанкой, внимательно относитесь к своему сну, а при появлении недомогания обращайтесь к медицинским специалистам. опубликовано econet

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