Это эффективный метод профилактики варикозного расширения вен, заболеваний суставов и ступней ног

Самомассаж для профилактики варикозного расширения вен

Самомассаж активизирует кровоток в пальцах, ступнях, в коленных, голеностопных суставах ног и мышцах поясничного отдела. Это эффективный метод профилактики варикозного расширения вен, заболеваний суставов и ступней ног.

Каждый человек должен знать, что к ступне и пальцам каждой ноги опускается мощная артерия, а поднимается к сердцу такая же вена. Соединяют эти кровеносные трубки капилляры — многочисленные тончайшие трубочки, по которым красные кровяные тельца могут продвигаться только друг за другом.

При плохой проходимости крови по капиллярам пальцев и ступней ног (травмы, долгое время стояния на ногах, выполнение тяжелой физической работы и т. д.) кровь в малом количестве с усилием продвигается от артерий к венам.

В этом случае правое предсердие (это насос, всасывающий кровь из вен в сердце) не может преодолеть силу вакуума, образовавшегося в венах из-за малого поступления крови по капиллярам пальцев и ступней ног.

Кровь задерживается, постепенно накапливается в венах, расширяет стенки и увеличивает их длину. Так возникает варикозное расширение вен. При таком положении сердце, для обеспечения жизнедеятельности организма, выкачивает кровь из других вен, в которых она более свободно проходит по капиллярам. Если в организме будут непроходимы капилляры других органов, то сердце остановится из-за недостатка венозной крови. Поэтому это упражнение надо выполнять ежедневно.

Самомассаж:

1. Сядьте на диван, кровать или стул.

2. Левую ногу согните в коленном суставе и наружной стороной голени положите на колено правой ноги. Ладонями обеих рук обхватите стопу и сделайте прямолинейное попеременное поглаживание подошвы и тыльной стороны стопы от кончиков пальцев до задней поверхности пятки (на подошве) и до голеностопного сустава (на тыльной стороне стопы). Когда левая рука заканчивает поглаживание тыльной стороны стопы, правая начинает поглаживание подошвы.





3. Левой рукой зафиксируйте стопу в области голеностопного сустава. Пальцами правой руки обхватите большой палец левой ноги так, чтобы подушечки указательного и среднего пальцев были снизу, на подошвенной стороне, а подушечка большого – сверху. Делайте вращательные и/или прямолинейные движения от кончиков большого пальца ноги до его основания. Таким же образом сделайте растирание остальных пальцев. Выполните активные и пассивные (с помощью правой руки) движения пальцами – сгибания и разгибания, вращения.





4. В том же положении ладонью правой руки сделайте прямолинейное поглаживание подошвы от пальцев к пятке, затем гребнем кулака – прямолинейное растирание в том же направлении и дополните его спиралевидным растиранием подошвы тыльными поверхностями средних фаланг согнутых пальцев правой руки.

5. Не изменяя положения ног, обхватите снизу пятку левой ноги так, чтобы большой палец правой руки находился на внутренней поверхности пятки, а четыре остальные – на наружной. Выполните щипцеобразное поглаживание наружной, внутренней и задней поверхностей пятки. При этом большой палец и четыре остальных как бы стремятся навстречу друг другу и соединяются на задней поверхности пяточной кости. Не изменяя положения пальцев правой руки, сделайте прямолинейное растирание левой пятки. Для этого попеременно то четырьмя пальцами, то большим пальцем правой руки растирайте пятку снизу до пяточного бугра (расположенного на задней поверхности пятки). Затем так же поочередно то четырьмя пальцами, совершающими вращательные движения в сторону мизинца, то большим пальцем, двигающимся по ходу часовой стрелки, сделайте спиралевидное растирание пятки.





6.Теперь ладонной поверхностью пальцев правой руки выполните щипцеобразное поглаживание ахиллова сухожилия, а затем подушечками пальцев этой же руки – прямолинейное щипцеобразное и спиралевидное растирание сухожилия. В процессе щипцеобразного растирания ахиллово сухожилие массируется одновременно с двух сторон, при спиралевидном – то с внешней стороны (четырьмя пальцами), то с внутренней (большим пальцем).

7. Ладонью правой руки (четыре пальца на наружной стороне стопы, большой – на внутренней) выполните прямолинейное поглаживание тыльной области стопы.

8. Подушечками пальцев левой руки сделайте прямолинейное, а затем спиралевидное растирание межплюсневых промежутков стопы в направлении от основания пальцев до голеностопного сустава.





9. Плотно захватив и несколько сдавив стопу кистями обеих рук (большие пальцы на тыльной поверхности, остальные на подошве), попеременными движениями рук вверх и вниз произведите разминание ступни.

10. Ладонями обеих рук, расположенными поперек голени, обхватите голеностопный сустав. Выполните концентрическое (кругообразное) поглаживание сустава.

11. Расположив большие пальцы обеих рук на передней поверхности голени (на 5-7 сантиметров выше лодыжек), а подушечки четырех сомкнутых пальцев обеих рук на передней поверхности сустава (вдоль суставной щели), одновременно совершая подушечками четырех пальцев прямолинейные или спиралевидные движения сверху вниз и снизу вверх, сделайте растирание голеностопного сустава.

12. Теперь поставьте правую ногу на пол и, положив на ее колено левой ноги, выполните активные и пассивные сгибания, разгибания, развороты ступни наружу и внутрь, а также вращения стопы в суставе в обе стороны.





13. Закончите самомассаж стопы, ахиллова сухожилия и голеностопного сустава поглаживанием. Затем обхватите кистями обеих рук левую ногу в области голеностопного сустава. Не спеша, скользя ладонями обеих рук вдоль ноги к тазу, выполните общее поглаживание голени и бедра.





14. Аналогичным образом, поменяв только исходное положение, другой рукой выполните самомассаж стопы, ахиллова сухожилия и голеностопного сустава правой ноги.

Вечером сделайте теплую ванночку для ног. Не носите тесную обувь, чтобы не было застоя крови в венах и она легко поступала в сердце. опубликовано econet

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