Упражнения при пояснично-крестцовом остеохондрозе

Если заболевание в стадии обострения, то упражнения будут отличны от тех, которые следует выполнять в подострый период или при угасании болезни.

Большинство людей приспосабливаются и привыкают к такому состоянию, не пытаясь его хоть как-то корректировать. Тем не менее, ежедневные 10 – 15 минутные занятия лечебной гимнастикой при поясничном остеохондрозе могут замедлить развитие заболевания и оказать терапевтическое действие.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Гимнастику при пояснично-крестцовом остеохондрозе следует выполнять с осторожностью, особенно первое время. Если заболевание в стадии обострения, то упражнения будут отличны от тех, которые следует выполнять в подострый период или при угасании болезни.

Важно понимать, что если заболевание развивалось в течение многих лет, то быстрое излечение невозможно. Терпеливое выполнение гимнастики при поясничном остеохондрозе в течение нескольких недель, удивит своей эффективностью и даст надежду на выздоровление.

Гимнастика при поясничном остеохондрозе в остром периоде

В острый период лечебную гимнастику при поясничном остеохондрозе следует выполнять с осторожностью и под контролем инструктора по ЛФК. Движения не должны быть резкими и вызывать боль. Амплитуду движений нужно увеличивать постепенно.

Вот комплекс упражнений, которые можно выполнять как в острую, так и в хроническую стадию заболевания:

Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях. Согнутые под углом ноги поворачиваете влево, а голову и туловище с руками – вправо. Поворот должен ощущаться в поясничном отделе. Удерживайте такое положение 5 секунд. Затем то же самое проделайте в противоположные стороны: согнутые ноги вправо, а голову и туловище – влево. Хорошо будет сделать несколько покачивающихся поворотов в обе стороны. Выполнить 5 – 10 раз.

Встаньте на колени, а голову с руками положите на опору. Выгибайте спину сначала вверх, затем – вниз, в каждом положении задержитесь на несколько секунд. Упражнение проделать 5 – 10 раз.

В положении на четвереньках прогибаете спину вправо и влево, задерживаясь на 5 секунд. Упражнение выполнять 5 – 10 раз.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Гимнастика при пояснично-крестцовом остеохондрозе в остром периоде

Зафиксируйте открытую дверь. Ухватитесь за верхний ее край и повисните, согнув ноги в коленях, как на турнике. Почувствуйте растяжение в позвоночнике. Повисите так не менее 1 минуты, затем отдохните минут 10. Упражнение следует делать 2 – 3 раза в день.

Для упражнения понадобится турник. Повисните на нем и начинайте медленно поворачивать расслабленное тело вправо и влево. Шея и спина обязательно должны быть расслаблены. Проделайте это 2 – 3 раза.

Упражнение со специальным корсетом, который надевается вокруг поясницы. К задней части корсета приделан шнур, другой конец которого прикрепляется к спинке кровати. Исходное положение может быть на спине, боку или животе. Ногами упритесь в спинку кровати, где привязан шнур, а руками держитесь за противоположную спинку. Подтягивайтесь руками так, чтобы шнур стал натягиваться. Длительность упражнения 15 – 30 секунд, затем 1 минута отдыха. Всего на упражнение должно уходить до 20-ти минут.

Гимнастика при поясничном остеохондрозе в подостром и хроническом периодах

Лягте на спину, руки положите вдоль туловища, ноги немного согните. Напрягайте мышцы живота до их твердости, при этом поясничный отдел позвоночника должен выгибаться чуть-чуть вверх. Проделайте так 10 – 15 раз. Для облегчения выполнения этого упражнения можно ноги раздвинуть в стороны.

Лежа на спине, руки и ноги вытяните вдоль туловища. Приподнимите верхнюю часть туловища с головой и удерживайтесь в этом положении 5 – 10 секунд. Для облегчения выполнения упражнения руки можно подтягивать вперед, перед собой. Повторять 10 – 15 раз.

Лежа на спине, ноги согните в коленях. К колену левой ноги протяните праву руку. Приближая колено к себе, упирайтесь в нее рукой, не давая приблизиться. С усилием, по 10 секунд проделайте упражнение с каждой стороны 5 – 10 раз. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet