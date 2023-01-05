Все уже знают, сахар - яд. И мы нашли целых 141 причину этого. Мужайтесь!
Все уже знают, сахар - яд. И мы нашли 141 причину этого. Мужайтесь!
1. Сахар подавляет нашу иммунную систему.
2. Сахар разрушает минеральные связи в организме.
3. Сахар становится причиной преступлений среди несовершеннолетних (!)
4. Сахар, употребленный во время беременности или периода лактации, негативно влияет на развитие мышц у плода, что потом отражается на физическом здоровье.
5. Сахар в газированных сладких напитках, выпитых ребенком, влияет на количество употребленного ими молока.
6. Сахар поднимает уровень сахара в крови, который опускается значительно медленнее у тех, кто употребляет оральные контрацептивы.
7. Сахар разрушает клетки и ткани.
8. Сахар становится причиной гиперактивности, беспокойства, неумения концентрироваться, других "чудачеств" у детей.
9. Сахар становится причиной повышения уровня триглицеридов.
10. Сахар нарушает способности организма противостоять бактериальным инфекциям.
11. Сахар нарушает эластичность и правильное функционирование тканей - чем больше сахара вы едите, тем менее эластичными становятся ткани в организме.
12. Сахар понижает количество липопротеинов высокой плотности.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
13. Сахар ведет к дефициту хрома.
14. Употребление сахара может привести к раку яичников.
15. Сахар приводит к "глюкозному голоду".
16. Сахар приводит к дефициту меди в организме.
17. Сахар вмешивается в правильность всасывания кальция и магния.
18. Сахар влияет на сопротивляемость глаз возрастному снижению зрения.
19. Сахар повышает уровень нейротрансмиттеров: дофамина, серотонина, норэпинефрина.
20. Сахар может привести к гипогликемии.
21. Сахар приводит к повышенной кислотности в пищеварительной системе.
22. Сахар может привести к быстрому повышению уровня адреналина у детей.
23. Сахар плохо переваривается у людей с болезнями кишечника.
24. Сахар ведет к старению.
25. Сахар может привести к алкоголизму.
26. Сахар плохо влияет на здоровье зубов.
27. Сахар ведет к набору веса.
28. Сахар может привести к болезни Крона и язвенному колиту.
29. Сахар может привести к гастриту и язве двенадцатиперстной кишки.
30. Сахар приводит к артриту.
31. Сахар приводит к нарушению обучаемости у детей.
32. Сахар приводит к бесконтрольному росту грибка Кандида ("молочнице").
33. Сахар может привести к желчекаменной болезни.
34. Сахар может стать причиной сердечного приступа.
35. Сахар может стать причиной аппендицита.
36. Сахар может стать причиной геморроя.
37. Сахар может привести к варикозному расширению вен.
38. Сахар может привести к пародонтиту.
39. Сахар может способствовать остеопорозу.
40. Сахар способствует кислотному слюноотделению.
41. Сахар снижает чувствительность к инсулину.
42. Сахар понижает содержание витамина Е в крови.
43. Сахар уменьшает количество гормона роста в организме.
44. Сахар повышает холестерин.
45. Сахар повышает количество конечного продукта гликации в крови.
46. Сахар вмешивается в усвоение белка.
47. Сахар приводит к пищевым аллергиям.
48. Сахар приводит к диабету.
49. Сахар может стать причиной токсикоза во время беременности.
50. Сахар приводит к экземе у детей.
51. Сахар приводит к болезням сердечно-сосудистой системы.
52. Сахар нарушает структуру ДНК.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
53. Сахар нарушает структуру белков.
54. Сахар приводит к появлению морщин из-за нарушений в структуре коллагена.
55. Сахар может привести к катаракте.
56. Сахар может привести к эмфиземе.
57. Сахар может привести к атеросклерозу.
58. Сахар может привести к повышению липопротеинов низкой плотности.
59. Сахар может привести к физиологическому гомеостазу многочисленных систем организма.
60. Сахар понижает способность энзимов нормально функционировать.
61. Употребление сахара связано с развитием болезни Паркинсона.
62. Сахар может увеличить размер печени, заставляя клетки печени усиленно делиться.
63. Сахар повышает количество жира в печени.
64. Сахар повышает размер почек и приводит к патологическим изменениям в почках.
65. Сахар может привести к панкреатиту.
66. Сахар может повлиять на содержание жидкостей в организме.
67. Сахар - враг кишечника номер один.
68. Сахар может привести к близорукости (миопии).
69. Сахар разрушает капилляры.
70. Сахар делает сухожилия ломкими.
71. Сахар становится причиной головных болей, в том числе и мигреней.
72. Сахар играет свою роль в раке печени у женщин.
73. Сахар негативно влияет на школьные оценки у детей.
74. Сахар может привести к депрессии.
75. Сахар приводит к возможности возникновения опухоли желудка.
76. Сахар может привести к расстройствам пищеварения.
77. Сахар увеличивает риск развития подагры.
78. Сахар увеличивает уровень глюкозы в крови намного сильнее, чем сложные углеводы, что показали специальные тесты.
79. Сахар снижает возможности к обучению.
80. Сахар влияет на белки альбумин и липопротеины, отчего они функционируют менее эффективно. Это сокращает возможности организма управлять жирами и холестерином.
81. Сахар влияет на развитие болезни Альцгеймера.
82. Сахар влияет на адгезивность тромбоцитов, что приводит к образованию тромбов.
83. Сахар может стать причиной гормонального дисбаланса - некоторые гормоны становятся неактивны, некоторые - чрезвычайно активны.
84. Сахар может привести к формированию камней в почках.
85. Сахар может привести к образованию свободных радикалов и оксидативному стрессу.
86. Сахар может привести к раку желчного пузыря.
87. Сахар повышает риск нарушений беременности у девочек-подростков.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
88. Сахар может привести к существенным проблемам с протеканием беременности у подростка.
89. Сахар замедляет скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту.
90. Сахар увеличивает концентрацию желчи и бактериальных энзимов в стуле и кале, что может привести к раку кишечника.
91. Сахар увеличивает уровень эстрадиола (самый мощный гормон семейства эстрогена) у мужчин.
92. Сахар разрушает фосфатазу, пищеварительный энзим, что в результате ухудшает пищеварение.
93. Сахар - фактор риска в случаях рака желчного пузыря.
94. Сахар - наркотик.
95. Сахар токсичен, так же, как и алкоголь.
96. Сахар ухудшает симптомы предменструального синдрома.
97. Сахар ухудшает эмоциональную стабильность.
98. Сахар вызывает неконтролируемый аппетит у людей с лишним весом.
99. Сахар ухудшает симптомы синдрома дефицита внимания у детей.
100. Сахар замедляет функционирование адреналиновой железы.
101. Сахар ухудшает поступление кислорода в мозг.
102. Сахар - фактор риска в развитии рака легких.
103. Сахар увеличивает риск полиомиелита.
104. Сахар может привести к эпилептическим припадкам.
105. Сахар увеличивает систолическое кровяное давление (что плохо влияет на сердце).
106. Сахар может вызвать гибель клеток.
107. Сахар приводит к увеличение количества потребляемой пищи.
108. Сахар ведет к девиантному поведению детей.
109. Сахар может привести к раку простаты.
110. Сахар приводит к обезвоживанию к новорожденных.
111. Из-за сахара у женщин рождаются дети с недостатком веса.
112. Сахар связан с ухудшениями симптомов шизофрении.
113. Сахар повышает уровень гомоцистеинов в крови.
114. Сахар увеличивает риск рака молочной железы.
115. Сахар - фактор риска при возникновении рака кишечника.
116. Сахар может привести к раку гортани.
117. Сахар ведет к задержке воды и соли в организме.
118. Сахар может привести к потерям памяти.
119. Сахарная вода, если давать ее детям сразу после рождения, приводит к привыканию и замене обычной воды на сахарную в детском возрасте.
120. Сахар приводит к запорам.
121. Сахар приводит к преддиабетным состояниям и диабету у женщин.
122. Сахар увеличивает риск возникновения рака желудка.
123. Сахар может вызвать метаболический синдром.
124. Сахар увеличивает риски возникновения дефектов трубки плода у беременных женщин.
125. Сахар может привести к астме.
126. Сахар может привести к раку прямой кишки.
127. Сахар может привести к раку матки.
128. Сахар может привести к раку почки.
129. Сахар может привести к опухоли печени.
130. Сахар становится причиной воспалений в крови у людей с лишним весом.
131. Сахар играет роль в возникновении акне.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
132. Сахар разрушает половую жизнь у мужчин и женщин, "выключая" ген, ответственный за производство половых гормонов.
133. Сахар вызывает усталость, плохое настроение, нервозность и депрессию.
134. Из-за сахара многие незаменимые питательные вещества становятся менее доступными для клеток.
135. Сахар увеличивает количество мочевой кислоты в крови.
136. Сахар приводит к большей концентрации C-пептидов.
137. Сахар вызывает воспаления.
138. Сахар приводит к дивертикулиту (признаку воспаления кишечника).
139. Сахар понижает секрецию тестостерона.
140. Сахар негативно влияет на пространственную память.
141. Сахар может привести к катаракте. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий