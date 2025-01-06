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Точки здоровья: Эта процедура придаст бодрости и энергии на весь день

Источник: Econet 06 января 2025 6598
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Эта укрепляющая и оздоровительная процедура позволит вам лучше переносить холод.

Точки здоровья: Эта процедура придаст бодрости и энергии на весь день

Эта процедура придаст вам бодрости и зарядит энергией на весь день. Она отлично поможет снять усталость после бессонной ночи,  подтянеткожу лица, улучшит циркуляцию крови и энергии.

Ее можно проводить не только утром, но и в течение всего дня.

Этот массаж занимает очень мало времени, и единственный инструмент, который вам потребуется, – ваши пальцы.

Большинство из нас очень любят утром понежиться в теплой постели. Однако просто валяться в кровати по утрам весьма вредно.

Давайте попробуем совместить приятное с полезным.

Ночью ваш организм отдыхал, утром он еще дремлет, и, чтобы окончательно его разбудить, начинайте осторожно потягиваться. Вы наверняка видели, как потягивается кошка. Ваши движения должны быть столь же мягкими, плавными и осторожными. Постарайтесь потягиваться естественно, без напряжения. Сильное напряжение неразогретых мышц может вызвать их блокировку, и вы рискуете спровоцировать боль или судороги.

После потягиваний начинайте оглаживать ладонями свое тело, слегка растирая кожу, пока не ощутите приятное тепло.

Затем переходите к массажу лица.

  • Закройте лицо ладонями (спрячьте его в ладонях) так, как делают дети при игре в прятки.
  • Ваши большие пальцы при этом окажутся на скулах, а остальные будут прикрывать глазные впадины в районе переносицы.
  • Не отрывая ладоней от лица, медленно перемещайте их вверх до волос и темени, разглаживая кожу лба.
  • Далее опускайте их вниз по обеим сторонам лица, слегка растирая уши.
  • В конце массажа ладони соединятся на подбородке.
  • Верните руки в исходное положение и 10 раз повторите круговые движения (рис. 6).

Точки здоровья: Эта процедура придаст бодрости и энергии на весь день

При массаже не отрывайте ладони от лица.

Заканчивая этот короткий сеанс, задержитесь, чтобы почувствовать прилив тепла и энергии к лицу.

Вы полны бодрости и энергии для наступающего дня!

Идите в ванную, чтобы продолжить массаж.

  • Умойтесь сначала горячей водой, затем холодной.

Лицо и тело тоже должны получить заряд бодрости.

Эта укрепляющая и оздоровительная процедура позволит вам лучше переносить холод, и вы будете менее подвержены простудам. опубликовано econet

Из книги Бинь Чжун "Китайская Рефлексотерапия. Точки Здоровья И Красоты"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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