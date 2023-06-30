16 «следует» для сохранения здоровья: традиционный набор упражнений цигун

Все эти упражнения имеют под собой научную основу, проверены веками и поэтому широко практикуются. Выполняя их, будьте сосредоточены, сохраняйте душевное спокойствие, двигайтесь медленно и дышите естественно. Следуйте этим простым правилам ежедневно и наслаждайтесь своим здоровьем.

«16 «следует»» – это традиционный набор упражнений для сохранения здоровья, основанных на методах цигун, которые были популярны ещё при правлении династии Мин. «16 «следует» для сохранения здоровья» – это 16 пунктов или существенных моментов, касающихся здоровья, которые, согласно классическим текстам, следующие.

16 простых правил китайской медицины для сохранения здоровья

Следует часто расчёсывать волосы

Следует часто растирать лицо

Следует часто упражнять глаза

Следует часто щёлкать по ушам

Следует часто постукивать зубами

Следует часто языком облизывать нёбо

Следует часто сглатывать слюну

Следует часто выдыхать застоявшийся воздух

Следует часто массировать живот

Следует часто сжимать задний проход

Следует часто встряхивать конечности

Следует часто растирать подошвы ног

Следует часто растирать кожу

Следует всегда держать поясницу в тепле

Следует всегда держать грудь прикрытой

Всегда молчать при дефекации или мочеиспускании

Вот выдержка из трактата тех времен: «Следует часто расчёсывать волосы, следует часто растирать лицо, следует часто упражнять глаза, следует часто щёлкать по ушам, следует часто постукивать зубами, следует часто языком облизывать нёбо, следует часто сглатывать слюну, следует часто выдыхать застоявшийся воздух, следует часто массировать живот, следует часто сжимать задний проход, следует часто встряхивать конечности, следует часто растирать подошвы ног, следует часто растирать кожу, следует всегда держать поясницу в тепле, следует всегда прикрывать грудь, и следует всегда молчать при дефекации или мочеиспускании».

Теперь подробнее об этих упражнениях.

1) Следует часто расчёсывать волосы.

Согните все пальцы и используя их в качестве расчёски, расчешите волосы ото лба к затылку, повторив так несколько раз. За один подход делайте по 100 расчёсываний мягко и не спеша. Наилучший результат от подобной процедуры вы получите при выполнении её в утренние часы. Поскольку это стимулирует и разминает биологически активные точки головы, то поможет устранить боль, улучшить зрение и понизить кровяное давление.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2) Следует часто растирать лицо.

Потрите кисти друг о друга, чтобы разогреть их. Положите их на лицо так, чтобы средние пальцы оказались у крыльев носа. Начинайте массаж от точек ин-сян и мягко растирайте вверх ко лбу, затем в стороны и на щёки. Сделайте 30 растираний, лучше всего утром. Это освежит голову и снизит кровяное давление. Хорошо помогает от морщин.

3) Следует часто упражнять глаза.

В этом упражнении следует медленно вращать глазами слева направо 14 раз, а затем справа налево 14 раз. После выполнения плотно зажмурьте глаза, а потом резко откройте. Улучшает зрение.

4) Следует часто щёлкать по ушам.

Положите ладони на уши, мягко постучите 12 раз тремя средними пальцами по затылку. Затем поместите указательные пальцы на средние и соскальзывающими движениями постучите по затылку 12 раз, чтобы был чётко слышен звук затрещины. Делайте это после пробуждения утром, или когда почувствуете усталость. Помогает при звоне в ушах, головокружении и болезнях ушей. Хорошо сказывается на слухе и памяти.

5) Следует часто постукивать зубами.

Мягко прикройте рот и слегка стукните верхними и нижними зубами. Постучите 24 раза коренными зубами, а затем 24 раза передними. Помогает улучшить состояние зубов.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

6) Следует часто языком облизывать нёбо.

Поднимите язык к верхнему нёбу, и кончиком лижите верхнее нёбо, чтобы встретились вместе инь и ян. Когда лижете, сосредоточьте внимание под языком и почувствуйте, как выделяется слюна.

7) Следует часто сглатывать слюну.

Когда лижете верхнее нёбо языком, выделяется большое количество слюны. В традиционной китайской медицине слюне придаётся важное значение, её называют «золотой флюид», сокровище человеческого тела. Медленно сглотните слюну, чтобы она оросила внутренние органы, увлажнила конечности и волосы, способствовала перевариванию и усвоению, улучшила работу кишечника и желудка. Когда рот будет полон слюны, надуйте щёки, прополощите рот 36 раз и медленно сглотните слюну – лучше с характерным булькающим звуком, мысленно направьте её в дань-тянь под пупком.

8) Следует часто выдыхать застоявшийся воздух.

Сперва задержите дыхание, раздув грудь и живот. Когда почувствуете, что и живот, и грудь наполнены воздухом, слегка поднимите голову и медленно откройте рот, выдыхая застоявшийся воздух из живота и груди. Повторите 5–7 раз. Помогает изгнать накопившийся застоялый воздух, освободить грудную клетку для ровного и беспрепятственного дыхания, устраняет астму и боли.

9) Следует часто массировать живот.

Сперва потрите кисти друг о друга, чтобы согреть их, и положите на пупок, мужчины – левую поверх правой, а женщины – правую поверх левой. Двигайте их вокруг пупка по часовой стрелке 36 раз, постепенно увеличивая радиус описываемой окружности, а затем против часовой стрелки 36 раз, постепенно уменьшая радиус. Это способствует перистальтике желудка и кишечника, делает ровным дыхание, устраняет застой пищи, улучшает пищеварение и усвоение, предупреждает и излечивает желудочные и кишечные заболевания.

10) Следует часто сжимать задний проход.

Сперва сделайте глубокий вдох, а затем с силой сожмите задний проход и подтяните его вместе с промежностью. Задержитесь на какой-то момент, потом расслабьтесь и медленно выпустите воздух. Повторите упражнение 5–7 раз. Это помогает поднять ян ци, предотвращает и излечивает геморрой, выпадение прямой кишки и свищи в заднем проходе.

11) Следует часто встряхивать конечности.

Плотно сомкните кисти рук, вращайте верхней частью тела, описывая круги слева направо 24 раза, а потом справа налево 24 раза. Присядьте на стул, поднимите левую ногу и медленно вытяните её вперёд, пальцы направлены вверх. Когда нога будет почти прямой, толкните, словно ударяя, пятку вперёд и вниз с умеренной силой. Проделайте то же с правой ногой. Повторите упражнение 5 раз. Это растягивает суставы и конечности, удаляет блоки в меридианах и коллатералях, предупреждает и устраняет боли в суставах, укрепляет ноги.

12) Следует часто растирать подошвы ног.

Перед сном, предварительно вымыв стопы тёплой водой, потрите кисти рук друг о друга, чтобы разогреть их, и разомните точки юн-цюань на подошвах обеих ног. Выполните по 50–100 неспешных вращательных движений. Это поможет укрепить почки, согреть стопы, наладить взаимосвязь между сердцем и почками, успокоить печень и улучшить зрение.

13) Следует часто растирать кожу.

Поглаживающими движениями разотрите кожу на всём теле. Сперва разотрите ладони, чтобы они стали тёплыми, а затем поглаживающими движениями разотрите кожу в следующем порядке: начните с точки бай-хуэй на макушке головы, перейдите на лицо, потом на левое и правое плечо и руку, грудь, живот, обе стороны рёбер, обе стороны поясницы и затем левую и правую ноги. Это способствует плавному кровотоку и движению жизненной энергии, делает гладкой кожу.

14) и 15) Следует всегда держать поясницу в тепле, а грудь – прикрытой.

16) Всегда молчать при дефекации или мочеиспускании.

Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, в человеческом теле есть два основных меридиана: меридиан Ду, проходящий по средней линии спины, являющийся морем меридианов ян, и меридиан Жэнь, проходящий по средней линии груди и живота, являющийся морем меридианов инь. Поэтому оберегать грудь и спину очень важно, ведь они связаны с нормальной работой меридианов Ду и Жэнь. Смотрите вверх, а рот держите плотно прикрытым, когда испражняетесь или писаете, это не даст выйти из организма жизненно важным субстанциям.

Эти «16 «следует» для сохранения здоровья» имеют под собой весомое научное обоснование, что также способствует их столь широкой популярности. При выполнении упражнений сохраняйте сосредоточенность ума, тишину и покой. Движения должны быть неспешными, а дыхание – естественным. Если вы будете настойчивы и последовательны, соблюдая установленный порядок упражнений, их положительный эффект неминуемо проявится.опубликовано econet

Циннань Цзен "Терапевтические упражнения китайской медицины"

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet