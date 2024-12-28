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Упражнения, которые помогут избавиться от аденоидов и полипов

Источник: zid.com.ua 28 декабря 2024 6394
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Чаще всего причиной храпа у детей являются аденоиды, полипы, миндалины.

Упражнения, которые помогут избавиться от аденоидов и полипов

Чаще всего причиной храпа у детей являются аденоиды, полипы, миндалины и т.д. Храп не только мешает спать другим, раздражает, но и вредит здоровью самого ребенка. При храпе нарушается движение воздуха через дыхательную систему, ребенок дышит ртом, а мозг, в который кислород в основном поступает в результате носового дыхания, его недополучает.

Такой сон не дает организму полноценно отдохнуть, отрицательно сказывается на умственной активности, снижает усвоение новой информации и т.п.

Может случиться даже отек горла и у человека может временно остановиться дыхание.

Однако не советую сразу прибегать к хирургическому вмешательству, поскольку и аденоиды, и полипы имеют тенденцию вырастать повторно, а миндалины вообще имеют защитную функцию.

Стоит набраться терпения и несколько раз в день позаниматься с ребенком некоторыми упражнениями, в частности, порычать минутку, как лев, высунув язык, только не переусердствовать, чтобы не вызвать пересыхание слизистой оболочки горла.

Также полезно выполнить еще одно, так называемое упражнение льва: напрягая мышцы горла и как можно дальше высунув язык, вылизывать мелкую тарелку, смазанную медом или вареньем, посыпанным корицей.

Оба упражнения улучшают кровообращение в области горла и носоглотки, воздействуют на акупунктурные точки, которых здесь очень много размещено.

Кроме того, при полипах, аденоидах и т.д. рекомендую несколько раз в день (лучше в положении лежа) делать турундочки в нос с солевым раствором.

  • В стакане теплой воды растворить 1 ч. л. каменной или морской соли, добавить 1 каплю йода.
  • Кусочек бинта намотать на спичку и сделать такую ​​турундочку, чтобы поместилась в детской ноздри. Кончик бинта должен свисать из ноздри, чтобы турундочка не застряла в носу.
  • Смочить турундочку в солевом растворе и вставить в ноздрю.
  • Держать не менее 30 мин, чтобы соль и йод, испаряясь, проникали в гайморовы пазухи и дальше, «вымывали» аденоиды, полипы и т.д.

Упражнения, которые помогут избавиться от аденоидов и полипов

Полезно также согревать кисти и стопы ребенка, например, можно подержать в горячей воде ноги по голени или дать ребенку подержать бутылку с водой.

Однако бывает еще и взрослый храп, часто вызванный избыточным весом. В этом случае страдают внутренние органы, поэтому такой храп опасен для здоровья.

Надо оздоравливать всю систему, нормализовать вес ребенка, пересмотреть питание и т.д. Стоит обратиться к специалисту за советом.опубликовано econet

Автор: Борис Скачко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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