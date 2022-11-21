Начните с того, что посмотрите на себя в зеркало… Отметьте ваше выражение лица и имеющиеся напряжения. Что ваше лицо говорит вам и миру?

Мышцы лица отличаются от всех других тем, что большинство из них участвует главным образом в выполнении социальной / коммуникативной функции, они не «совершают работу» в обычном смысле. Привычная манера использования этих мышц говорит вам и окружающим о вашем к ним отношении, чувствах и мыслях, а также несет на себе отпечаток того, как вы используете все ваше тело. В данном уроке исследуются мышцы рта, ушей, носа и всего лица в целом в их взаимодействии, когда мы улыбаемся.

Улыбка по Фельденкрайзу

Урок позволяет ощутить насколько многообразна и взаимосвязана наша мимика и дает возможность сделать лицо по-настоящему живым. Вдобавок этот урок поможет поднять настроение, т.к. в нем вам придется улыбаться различными способами. Урок довольно большой, вы можете разделить его на два, это позволит вам сосредоточиться на выполняемых движениях и не терять интереса.

1. Начните с того, что посмотрите на себя в зеркало… Отметьте ваше выражение лица и имеющиеся напряжения. Что ваше лицо говорит вам и миру?

После этого лягте на спину на пол (или просто сядьте на стул, как вам удобно) и закройте ваши глаза. Заметьте, как ваше тело контактирует с полом, обратите внимание на зону лица, шеи, глаз — какое выражение у вас сейчас на лице, подняты или опущены уголки рта, какие чувства соответствуют вашему выражению лица?

2. Мягко прикройте глаза и рот и начните легко перемещать внимание по вашему лицу. Что входит в зону лица? Уши? Лоб? Горло? Шея? Виски? Просто отметьте про себя, где заканчивается граница лица и начинается «нелицо».

3. Переместите внимание в уголки вашего рта. Можете ли вы почувствовать оба уголка сразу? Попробуйте ответить на следующие вопросы: Может быть один более четко ощущается, чем другой? Двигается ли один более легко, чем второй? Какой уголок находится впереди, а какой выше — левый или правый?

Попробуйте слегка улыбнуться — что вы при этом чувствуете? Выполните небольшое улыбающееся движение 8-10 раз, замечая, какие напряжения вам необходимо убрать, чтобы улыбка стала чуть шире. Что происходит у вас в районе щек? Возле носа и глаз? После движений, расслабьте ваше лицо.

4. Поместите правый указательный палец справа от края рта, возле уголка или там, где образуется ямочка на щеке. Снова медленно улыбнитесь и почувствуйте мышцы под вашим пальцем. Какую траекторию описывает уголок вашего рта при улыбке? В сторону? Вверх? Вниз? Чувствуете ли вы как движется щека относительно ваших зубов? Повторяйте небольшое улыбающееся движение, прижимая палец, для того, чтобы направить движение по наиболее легкому направлению. Выполните движение несколько раз, после чего просто подвигайте пальцем уголок рта вверх, вниз, вправо,влево — медленно и плавно, меняя направления.

Для отдыха отпустите нижнюю челюсть, заметьте как изменилось ваше ощущение лица теперь. После этого можете повторить движение краешка рта на противоположной стороне лица.

5. Поместите правый указательный палец на уголке правой скулы (там, где передняя часть лица переходит в «боковую») и повторите движения, описанные ранее — улыбаясь, помогая движению пальцем, исследуя все направления. Отдохните. Те же самые манипуляции могут быть выполнены с точкой на левой скуле. После отдыха заметьте ощущения в вашем лице.

6. Переместите внимание на внешние уголки ваших глаз. Можете ли вы почувствовать оба уголка сразу? Является ли один более четким в восприятии, чем другой? Какой из них движется более легко?

Какой уголок находится впереди другого? Какой выше? Попробуйте немного улыбнуться и почувствуйте, насколько это легко у вас получается.

Затем, прикоснитесь правым указательным пальцем рядом с правым уголком правого глаза. Снова медленно улыбнитесь и почувствуйте мышцы под вашим пальцем. Какую траекторию описывает уголок глаза при улыбке? Вверх или вниз? Или он направляется вовне?

Продолжайте медленно повторять небольшое улыбающееся движение и немного надавливайте пальцем, чтобы способствовать движению в самом легком направлении. Выполните такое движение несколько раз, после чего просто поисследуйте движением пальца как движется уголок глаза относительно черепа — во все стороны: вверх, вниз, вправо, влево, иногда вместе с улыбкой, иногда «против» движения мышц при улыбке.

Повторите такие движения 8-10 раз, плавно. Как ведут себя при этом ваши глаза — двигаются ли они, расфокусируется ли зрение? Дайте им двигаться беспрепятственно и поменяйте направление движения несколько раз.

Отдохните, обращая внимание на новые, более четкие ощущения в лице. Повторите этот шаг на левой стороне.

7. Переместите внимание к двум отверстиям в ушах. Находится ли одно ближе к лицу чем другое (в вашем восприятии)? А по отношению к линии позвоночника? Какое ближе к макушке? Находятся ли они выше или ниже ноздрей?

Повторите улыбающиеся движения. Участвуют ли в этом уши? Поместите палец к каждому уху и почувствуйте, как вы улыбаетесь. «Помогите» ушам пальцами: каждый раз, когда вы улыбаетесь, сдвигайте их немного вперед, назад, вверх, вниз. Какая «помощь» оказалась наиболее интересно? Отдохните.

8. Поместите пальцы (одной или обеих рук) на переносице и улыбнитесь. Как при этом ведет себя нос? Попробуйте подвигать кожу носа в различных направлениях, когда вы улыбаетесь. Вниз, вверх, влево, вправо. Довольно странно, не так ли? Отпустите и дайте мышцам отдохнуть.

9. Поместите пальцы на нижней челюсти ниже рта (пальцы на лице, большие пальцы под нижней челюстью) и улыбнитесь несколько раз.

Что эти маленькие мышцы делают под вашими руками? Дайте вашей челюсти расслабиться, просто открыться, ощущая руками, как ведут себя мышцы.

Со слегка приоткрытой челюстью повторите улыбающиеся движения несколько раз. Почувствуйте движения мышц.

После этого переместите пальцы дальше к мочкам ушей (по прежнему держа их на челюсти) и оттуда поисследуйте открытие и закрытие челюстей. Постепенно делайте движения побольше, если вы можете это делать без увеличения прилагаемого усилия.

А теперь почувствуйте разницу в движении мышц — между тем, когда вы открываете челюсть и когда улыбаетесь. Несколько раз.

И затем просто открытие и закрытие челюсти, ощущая движения челюсти руками.

Теперь переместите внимание к слюнным желюзам, области под языком возле коренных зубов, и сознательно расслабьте их. Вы обнаружите, что ваш рот оказался увлажненным немного больше и вам стало легче улыбаться. Отдохните.

Заметьте ощущения и выражения вашего лица.

10. Просто положите руки на колени или рядом. Без помощи рук скривите рот — чтобы уголки рта оказались направлены вниз. Как при этом ведут себя остальные мышцы лица? Выпирает ли нижняя губа?

Улыбнитесь. И снова нахмурьте рот. Поменяйте выражение лица несколько раз. Как на это реагируют глаза? Можете ли вы улыбнуться только ртом, без глаз? Только глазами, без рта?

Можете ли вы нахмурить глаза и улыбнуться ртом? Не напоминает ли это плач? Потом снова просто дайте лицу отдохнуть несколько секунд.

11. Держите глаза и лоб в «улыбающемся» положении и двигайте уголки рта и нижнюю часть лица между выражением улыбки и огорчения.

Поделайте эти движения несколько раз, пока они не будут получаться быстро и легко. Затем поменяйте выражение, чтобы глаза были «нахмуренными», а ртом продолжайте делать движения от улыбающихся до нахмуренных — снова несколько раз.

Потом сделайте одну полную улыбку, подержите ее чуть-чуть, и отдохните.

12. Поисследуйте улыбку правой частью вашего рта и правым глазом. Затем левой частью рта и левым глазом. Какая сторона улыбается легче? Начали ли вы улыбаться именно с этой стороны? Каким глазом вы обычно подмигиваете? Можете ли вы быстро и легко поменять эти улыбающиеся движения — сначала левой стороной, затем правой?

После можете повторить то же самое, но уже с «нахмуриванием».

13. Перенесите внимание на правую часть лица. Поизучайте улыбку правым глазом в то время как правый уголок рта направлен вниз. И наоборот — глаз нахмурен, уголок рта улыбается. Может ли левая сторона оставаться при этом пассивной?

Повторите на другой стороне, левым глазом и левым уголком рта, в то время как правая сторона остается пассивной. Отдохните.

14. Теперь поисследуйте улыбку на одной стороне лица и одновременное нахмуривание другой его половины. И наоборот. Это довольно непросто, так что не спешите (на самом деле многие люди делают так по привычке, но наши правые полушария, которые распознают паттерны, главным образом распознают правую часть лица, так что мы этого часто не замечаем). После этого отдохните.

15. Держите глаза закрытыми и улыбнитесь, особенно глазами. Задержите улыбку. Из этой позиции, держа голову прямо, подвигайте глазами (только глазами) — вправо и влево. Какова траектория глаз — линия с краями вверх, вниз или плоская линия? Интересно, не правда ли? А что, если вы измените ее — нахмурьте глаза и брови и подвигайте глазами влево и вправо. По какой траектории движутся глаза теперь?

В заключение просто дайте лицу отдохнуть, переместите внимание на все лицо сразу и ощущения всего тела. Что изменилось с начала урока? Посмотрите на себя в зеркало и отметьте изменения там. опубликовано econet.ru

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