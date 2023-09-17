Учёные обнаружили, что употребление говядины и баранины отрицательно сказывается на запахе тела.

«Человек живет не тем, что он съедает, а тем, что переваривает. Положение это одинаково справедливо относится к уму, как и к телу» ©Бенджамин Франклин

10 побочных эффектов от продуктов

1. Запах тела.

Учёные обнаружили, что употребление говядины и баранины отрицательно сказывается на запахе тела.

2. Прыщи.

Пища, которая насыщена жирами и транс-изомерами жирных кислот, увеличивает количество кожного сала в теле, которое, в свою очередь, является причиной прыщей.

3. Аллергия.

Аллергия – это первый побочный эффект от пищи. Теоретически, любая пища может быть причиной аллергии. Но практически существует восемь продуктов, которые в 90% являются виновниками аллергических реакций на еду: молоко, яйца, земляные орехи, лесные орехи (включая бразильские орехи, фундук, миндаль и грецкие орехи), рыба, ракообразные, соя и пшеница.

4. Кандидоз (молочница).

Причиной молочницы является переизбыток обычного грибка в теле. Таким образом, пища, которая влияет на рост грибка, может способствовать молочнице. Это такая пища, как сахар, уксус, крахмал, очищенные углеводы, дрожжи и продукты, содержащие дрожжи.

5. Изжога и кислотный рефлюкс.

Список продуктов, которые вызывают изжогу, – довольно-таки длинный. Такие продукты ослабляют нижний пищеводный сфинктер – мышцу, которая отделяет содержимое желудка от пищевода, иногда это становится причиной того, что желудок вырабатывает больше кислоты, чем обычно. Всё это может вызвать кислотный рефлюкс, выраженный в изжоге. Основные продукты, провоцирующие изжогу, это цитрусовые, жареная и жирная еда, уксус, помидоры, шоколад.

6. Высокое содержание холестерина (гиперлипемия).

Холестерин есть во всей животной пище. Употребление пищи, с высоким содержанием холестерина, может поднять уровень холестерина в крови, что ведёт к риску инфаркта миокарда или инсульта. Продуктами с высоким уровнем холестерина являются мозги (говяжьи, свиные, бараньи), яйца, субпродукты (печень, почки, селезёнка).

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7. Почечные камни.

Люди, в чём рационе много животного белка и мало растительного белка и жидкости, рискуют приобрести камни. Некоторые исследования показали, что при увеличении в рационе кальция и уменьшении соли, животных белков, а также продуктов, в которых содержится много щавелевокислой соли, таких как корень ревеня, шпинат, какао, орехи, перец и чай могут предотвратить образование оксалатокальциевых камней.

8. Ослабление памяти и внимания.

У пожилых людей, в чьём рационе много концентрированных и искусственных жиров, где в чрезмерном количестве присутствует медь, велика вероятность снижения мыслительной способности, а также способности к обучению и запоминанию. Об этом говорят исследования Медицинского Центра Чикагского Университета. Исследование выявило, что употребление жиров, в особенности концентрированных и искусственных, может привести к болезни Альцгеймера и к другим формам умственных расстройств.

9. Отёки и задержка жидкости в организме.

Продукты с высоким содержанием солей, соды или сахара могу стать причиной того, что тело начнёт удерживать значительное количество жидкости, и от этого усугубятся отёки. Телу необходимо, чтобы в тканях постоянно присутствовала соль. Когда соли в организме больше, чем необходимо, тело начинает разбавлять её при помощи жидкости, которая бы в ином случае вышла из организма.

10. Мигрень и головная боль.

Пища может вызывать не только мигрень, но и головную боль напряжения, когда что-то как будто сжимает голову кольцом. Головная боль может возникнуть по причине влияния пищи на химические процессы мозга или из-за изменения размеров кровеносных сосудов. У восприимчивых людей с высоким содержанием тирамина в организме, определённые продукты могут вызвать головную боль. Тирамин повышает приток крови в мозг, что ведёт к головной боли. Основными продуктами, которые могут вызывать головную боль, являются: зрелый сыр, пиво, красное вино, шоколад, нитритосодержащие продукты. опубликовано econet

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