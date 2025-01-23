Иногда поведение детей может вызвать очень сильные чувства.

Помните правила поведения в чрезвычайной ситуации в самолете? Сначала кислородную маску себе — потом ребенку. Сначала нужно помочь себе справиться с гневом.

Иногда поведение детей может вызвать очень сильные чувства. Гнев захлестывает, как волна, особенно, когда мама устала. Ребенок не слушается, а злость и память собственного детства подталкивает – «шлепни как следует! Пусть поймет, что так нельзя!»

Пожалуйста, остановитесь. Когда мы шлепаем детей, долгосрочные последствия могут быть очень серьезными.

Результаты более 100 исследований в разных странах последствий «воспитательных» шлепков, даже не битья, показывают, что шлепки никак не помогают исправить поведение.

Наоборот, дети, которых шлепали в детстве, вырастают более агрессивными, им сложнее дается учеба, возрастает риск употребления алкоголя и наркотиков, криминального поведения, проблем в семейных отношениях, увеличивается риск развития ожирения, артрита и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что же делать, если ребенок неуправляем, а вы в ярости? Помните правила поведения в чрезвычайной ситуации в самолете? Сначала кислородную маску себе, потом ребенку. Сначала нужно помочь себе справиться с гневом.

Самый простой способ успокоиться – глубокое дыхание, помогающее снизить частоту сердечных сокращений. Замрите. Сделайте шаг назад. Глубоко вдохните, а потом медленно-медленно выдыхайте. Повторите еще несколько раз. Можно посчитать про себя: вдох на два счета (раз-два), выдох на три счета (раз-два-три).

Возможно, необходимо немедленное вмешательство в ситуацию, требуется остановить поведение ребенка прямо сейчас.

Спросите себя, угрожают ли действия ребенка его жизни, здоровью, безопасности и благосостоянию вашей семьи, жизни или здоровью других людей или существ?

Ответ «да» подходит, когда ребенок тянется к кипящему чайнику, бьет младшего брата, режет ножницами дорогие шторы.

В этом случае физически остановите ребенка, не причиняя боли, например, мягко, но надежно обнимите его. Твердо скажите: «Так делать нельзя». И глубоко дышите. Ваше дыхание, крепкое объятие помогут ребенку и вам успокоиться. После этого можно поговорить, объяснить, почему такое поведение было недопустимо.

Если ситуация позволяет, чтобы ваше вмешательство было отложено на некоторое время (например, ребенок плохо вел себя в школе или прогулял ее, украл деньги, наврал вам), то сначала позаботьтесь о себе. Сильные негативные чувства, как лампочка бензобака на приборной доске автомобиля, показывают, что бензин заканчивается, ваши силы на исходе, потребности не удовлетворяются. Воспитывать детей в таком состоянии неэффективно.

Возьмите паузу. В чем вы сами нуждаетесь прямо сейчас? В отдыхе? В заботе? В безопасности?

Что вы могли бы сейчас для себя сделать, чтобы ваша жизнь хотя бы чуть-чуть стала лучше? Налить себе чашечку чая? Закутаться в одеяло? Поговорить с доброй подругой? Прогуляться?

Когда станет полегче, можно подумать, как помочь ребенку в сложной ситуации, к которой привело его поведение. Мы все совершаем ошибки, это неизбежно, ошибки нужны для того, чтобы научиться вести себя правильно.

Задача родителя — научить ребенка разбираться, что привело к проблемному поведению (украл деньги — зачем были нужны деньги? что хотел купить?). Как компенсировать ущерб (отдать деньги, извиниться), какая есть альтернатива достижения желаемого (как можно заработать деньги? как накопить карманные?). Поговорите с ребенком, расспросите его, что случилось на самом деле, чего он хотел, обсудите, к каким последствиям привело его поведение, и вместе разработайте стратегию для компенсации ущерба.

Конечно, вседозволенность недопустима, должны быть границы и понимание, что хорошо, а что плохо. И при этом нам всем хочется иметь родителей, близких, любимых, которые в трудной ситуации будут на нашей стороне. Без осуждения, обвинения, страха и стыда.

Быть на нашей стороне — не значит оправдывать любое поведение. Это значит быть рядом, когда сложно поступить правильно, и помочь, когда мы хотим исправить свои ошибки.

И эту помощь мы можем дать своим детям. Эта помощь действеннее, чем шлепки, научит детей поступать честно, справедливо и с любовью.опубликовано econet

Автор: Зоя Звягинцева

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