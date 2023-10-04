Таблица связей и значений отдельных органов и частей тела

Функции и значение отдельных органов и частей тела для телесно- ориентированной работы и психотехник
Функции и значение отдельных органов и частей тела от А до Я
|
Бедра
|
Прогресс, покорность, способность к подчинению себя кому-либо, самостоятельность, независимость, подвижность, упрямство
|
Бронхи
|
Эгоистичность, завышенные требования
|
Вены на ногах
|
Недостаток эластичности (расширенные) мышц и сухожилий, судорожная готовность
|
Виски
|
Резервы жизненных сил
|
Влагалище
|
Отдача, готовность и способность отдаться
|
Волосы
|
Сила, жизненная энергия
|
Глаза
|
Восприятие, зрение, понимание
|
Голова
|
Напряжение, неправильность положения
|
Грудь
|
Способность и желание отдачи, партнерство, согласие
|
12-перстная кишка
|
Противопоставление
|
Десны
|
Изначальное доверие, устойчивость, чувство защищенности, надежность
|
Диафрагма
|
Ритм, порядок
|
Желудок
|
Восприятие, новые впечатления, ощущение тяжести, завышенные требования
|
Желчный пузырь
|
Агрессивность, злоба, непонимание, застой энергии
|
Зубы
|
Агрессивность, жизненные силы, противопоставление, сопротивляемость
|
Кожа
|
Контакт, потребности, нежность, недостаток, изоляция
|
Колени
|
Покорность
|
Кости
|
Стабильность, устойчивость
|
Кровь
|
Динамика, жизненная сила, индивидуальность
|
Ладони
|
Понимание, уступчивость, захват, возврат, добавление, указание, способность к действиям
|
Легкие
|
Коммуникабельность, контактность
|
Лицо
|
Согласие, конфронтация
|
Межпозвоночные диски
|
Компенсация давления, нагрузки
|
Мочевой пузырь
|
Давление, балластная нагрузка и освобождение организма
|
Нервы
|
Противопоставление, определение опозиции
|
Ногти
|
Прочность, слабость, податливость
|
Нос
|
Индивидуальность, личность, активность, основательность
|
Печень
|
Наличие суждений, философия, чувство бесконечности, доверие
|
Плечи
|
Несение ноши, перенесение трудностей, ответственность завышенные требования
|
Подбородок
|
Сила воли, самоволие
|
Поджелудочная железа
|
Развитие, смирение с судьбой, неудовлетворенные желания
|
Половой член
|
Творческие силы
|
Половые органы
|
Сексуальность, единение
|
Почки
|
Партнерство, единение, свобода
|
Предстательная железа
|
Беспрепятственность самовыражения
|
Рот
|
Готовность к восприятию, коммуникация, открытость, выражение суждений, замкнутость
|
Сердце
|
Любовь, эмоции, подвижность, гибкость, ритм
|
Скулы
|
Способность переносить нагрузки, сопротивляемость
|
Соединительная ткань
|
Выносливость, эластичность тела, чувствительность
|
Солнечное сплетение
|
Подсознание
|
Спина
|
Искренность, перегрузка, покорность
|
Стопы
|
Стойкость, правильный шаг, деятельность только в границах дозволенного
|
Суставы
|
Соединение, способность улаживать дела, склонность к преувеличениям и извращениям, подвижность, гибкость
|
Толстая кишка
|
Подсознательные ощущения, упорство, алчность, страх, преодоление трудностей, очищение организма
|
Уши
|
Послушание, восприятие, гибкость, равновесие, покорность, своеволие
|
Шея
|
Возраст, жизненная энергия, возбуждение, страх, способность к самовыражению, сопротивление
|
Щеки
|
Силы сердечной деятельности, сердечность
|
Щитовидная железа
|
Готовность к борьбе, честность, агрессивность, враждебность, фобии, потребность в опоре
|
Язык
|
Отражение потребностей организма
|
Яичники
|
Восприятие, единение, контакт
опубликовано econet
из хрестоматии по телесно- ориентированной психотерапии "Свободное тело" Владимира Баскакова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
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