Считается, что кунжутное масло питает и смазывает сустав за счет способности проникать глубоко в ткани.

Кунжутное масло используется в древней науке о жизни и врачевании, насчитывающей более пяти тысячелетий — Аюрведы, которая называет кунжутное масло одним из лучших в лечении многих недугов.

Кунжутное масло — в пищу

Кунжутное масло богато полезными веществами — магнием, железом, медью, цинком, кальцием и витаминами А, Е и В6; благодаря такому «мудрому» составу, оно эффективно улучшает:

жировой обмен,

плохую циркуляцию крови,

пищеварительные процессы в организме,

усиливает иммунитет,

оказывает заметный омолаживающий эффект.

Из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот нормализуется кровяное давление, кроме того, в кунжутном масле содержатся вещества, обладающие антидепрессантными свойствами, благодаря чему повышается настроение и улучшается самочувствие, появляются бодрость и возрастает желание жить и трудиться.

Но не стоит употреблять кунжутное масло в больших количествах, достаточно ввести в рацион от четверти до целой чайной ложечки, добавляя его в салаты, овощи и гарниры, особенно — в каши. Старайтесь употреблять его в «живом» виде, сильно не разогревая и не используя для жарки.

Спустя месяц вы почувствуете улучшение самочувствия, прилив энергии и жизненного тонуса.

Для лица

Кунжутное масло способно выводить токсины, питать и очищать кожу. Оптимально использовать его перед сном:

нанести на кожу лица, а спустя полчаса смыть теплой водой и промокнуть полотенцем.

Массаж стоп от бессонницы:

сделайте мягкий массаж стоп подогретым кунжутным маслом непосредственно перед сном сразу после ванны.

А теперь выключайте свет — здоровый и спокойный сон обеспечен!

Масляный массаж всего тела:

одну столовую ложку масла слегка нагревают и льют на тело, мягко растирая круговыми движениями.

Оставить на 15­-20 минут, после чего принять тёплый душ.

Масляный массаж устраняет застойные явления на поверхности тела, придаёт эластичность мышцам и связкам, укрепляет кости. Процедура хорошо воздействует на нервную систему и омолаживает кожу.

Массаж всего тела кунжутным маслом позволяет людям:

избегать всех простудных заболеваний, избытка веса тела и задержки жидкости в организме;

увеличивает ощущение комфорта,

позволяет сохранять тело молодым, гибким,

освобождает кожу от процесса старения.

Лечение больных суставов

Нанесите немного разогретого масла на область вокруг сустава, сам сустав и оставьте минут на 20.

Затем вытрите влажным полотенцем.

Повторяйте 2­3 раза в неделю.

При запорах можно принимать кунжутное масло (одну чайную ложечку) в качестве легкого слабительного.

При выпадении волос и ослабленных кончиках

Слабые волосы и ногти можно «подкармливать» с помощью кунжутного масла, ведь в нем — огромное количество кальция и других веществ.

Можно принимать по четверти чайной ложки внутрь по утрам и вечерам.

Можно смазывать ногти и корни волос.

Кунжутное масло можно наносить в тёплом виде в качестве масляной маски для волос на 2 часа, укрыв голову шапочкой и плотным полотенцем, при этом желательно слегка помассировать голову.

Делая регулярные масляные маски для волос, можно добиться их естественного сияния, укрепления, сильного роста.

Ополаскивание рта с кунжутным маслом приводит к сокращению бактерий, вызывающих воспаление десен, а высокое содержание кальций укрепляет зубы и помогает предупредить кариес и парадантоз.

Если ежедневно полоскать полость рта кунжутным маслом, можно предупредить болезни не только полости рта, но и носа, гортани и ушей.

Полоскание кунжутным маслом — отличное средство лечения и профилактики.

Делать ежедневно после чистки зубов:

одну столовую ложку разогретого, приятного на ощупь масла набрать в рот и полоскать в течение 2­3 минут, затем прополоскать рот слегка подсоленной водой.

Омолаживающая смесь для женщин помогает сохранить молодость как можно дольше:

1 столовая ложка семян кунжута,

1 чайная ложка молотого имбиря,

1 чайная ложка меда.

Смешать и принимать по чайной ложке в день.

От ожогов и фурункулов:

смешать в равной доле с лимонным соком и накладывать на ожоги, фурункулы и язвы.

При мигренях и головокружениях:

натирать виски смесью кунжутного масла с небольшим количеством камфары, кардамона и корицы. опубликовано econet

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