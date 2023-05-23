Плохое настроение так же уместно при определенных обстоятельствах жизни, как и хорошее.

...жизнь удалась. И без исключенья

все с восхищеньем смотрят ей вслед

И не замечают, как плачет ночами,

Та, что идёт по жизни смеясь.

(с) А. Макаревич.

Люди, дорогие, хочу с изрядной долей удивления спросить: отчего некоторым из вас так хочется всегда быть какими-то? Всегда весёлыми, всегда радостными или всегда полными сил? Хочу обратиться именно к вам и показать, что "всегда" - слово исключительно вредное и приносит одни разочарования.

Известно, как образ "позитивного человека" нещадно культивируется в средствах массовой информации. Кажется, эти пышущие здоровьем фигуры с телеэкранов и рекламных роликов не знают бед, всегда уверены в себе и неизменно удачливы.

Возможно, и в жизни у вас перед глазами есть положительные примеры людей, которые "не унывают", "всегда на позитиве", "бодры и веселы", а вам никак не удаётся приблизиться к этому идеалу.

Не обольщайтесь. Если вы не жили с ними в одной квартире, не ходили в турпоход или не ездили вместе в длительную командировку, вы видите только эмоциональный фасад, который они показывают. Вы понятия не имеете об обратных сторонах их жизни, в которых, наверняка есть место грусти, неудовлетворённости, усталости и раздражению.

У человека просто не может всегда всё идти хорошо, впрочем, как и всё время всё идти плохо (сразу оговорюсь, что я имею в виду условно здоровых людях, не имеющих расстройств настроения клинического уровня). Хороший, позитивный, удачный, весёлый - оценочные категории, которые могут быть поняты только путём сравнения с иными состояниями, на контрастах. Говоря метафорически, если держать руку в тёплой воде, вы перестанете чувствовать руку. За взлётом приходит спад, а расслабление невозможно ощутить, не напрягшись. Долго пребывая даже в хорошем состоянии, неугомонная душа начинает требовать перемен. Именно разности в переживаниях создают тонус жизни, подобно тому, как разность потенциалов обеспечивает электрическое напряжение.

Ожидать от себя того, что вы сможете всегда быть какими-то определёнными - изначально провальный план. Гораздо полезнее, на мой взгляд, стремиться к осведомлённости, от чего зависят именно ваши взлёты и падения, что вас вдохновляет, а что истощает. Тогда становится понятно, к какому состоянию и когда нужно быть готовым, какое время это может продлиться, и как его лучше провести. Если у вас, скажем, завал на работе, и к концу недели вы истощены, может быть, что субботним утром вам лучше остаться на диване с чашкой кофе в руке и хорошей книгой, а не тащиться на лыжную прогулку, как вы имели обыкновение делать еще две недели назад.

"Я не люблю, когда у меня плохое настроение" - слышу я от клиентов на сессиях. Но помилуйте, если сломалась машина, заболел родственник, неудача на работе, трудности во взаимоотношениях с близкими - разве это весёлые события? Разве, когда они происходят, не естественно огорчаться, испытывать грусть или злость, когда нарушаются планы и не сбываются надежды? Более того: стремление "держаться бодрячком" только продлевает периоды плохого настроения. Полосу неудач проще пережить при поддержке друзей и близких, так? Однако, если, несмотря на то, что вам плохо, вы изо всех сил держите лицо, для окружающих это значит, что и поддержка вам не нужна. Остаётся лишь плакать ночами, днём вызывая восхищение вашей удавшейся жизнью. Какой в этом толк?

Так что пора забыть про вредное слово "всегда". Плохое настроение так же уместно при определенных обстоятельствах жизни, как и хорошее, а неизменность оставьте камням. Хотя.. даже они иногда срываются с места.опубликовано econet

Автор Ралько Андрей

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