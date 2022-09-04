Женское здоровье и самочувствие целиком и полностью зависят от гормонального фона, который, как известно, колеблется в течение месяца
Женское здоровье и самочувствие целиком и полностью зависят от гормонального фона, который, как известно, колеблется в течение месяца, постоянно изменяется в течение жизни и в конце концов пытается полностью перестроиться, когда женщина находится в преддверии менопаузы.
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Но как бы то ни было, если вы знаете, каким должен быть правильный гормональный баланс, знаете, как нужно питаться и какой образ жизни вести, чтобы его поддерживать, то вы можете продлить свою молодость и сберечь красоту на долгие годы!
Одна из важнейших для женского здоровья групп гормонов — женские гормоны — ЭСТРОГЕНЫ.
Эти гормоны присутствуют и у мужчин, но в значительно меньшем количестве и влияют на состояние внешности и здоровье мужчины только в случае их явного избытка. Основное действие эстрогенов направлено на обеспечение детородной функции женщины.
Эстроген – слово, которое состоит из двух частей:
oistros — неуемное желание, страсть,
genes – вызывающий.
Или другой перевод – живость (яркость) + род.
Если так можно сказать, это гормон привлекательности. И именно округлые формы, грудь, и даже женское кокетство — обеспечиваются с точки зрения медиков именно этими гормонами.
Дефицит эстрогена проявляется такими симптомами как:
Именно поэтому его еще называют гормоном молодости. Пока женщина чувствует себя женщиной и привлекательной, возраст не играет роли.
Коррекцией гормонального фона медикаментозно занимаются врачи. И только они могут решить стоит или нет принимать искусственные гормоны. Но каждая женщина может и в качестве профилактики, и для коррекции фона употреблять фитоэстрогены, которые содержатся в продуктах питания.
Такой способ также хорош и для коррекции гормонального фона после беременности и родов, когда резкое падение количества вырабатываемых эстрогенов приводит к послеродовой депрессии и сильному выпадению волос.
Фитоэстрогены действуют значительно мягче и не столь агрессивно.
Есть 3 вида растительных гормонов с эстрогенной активностью: изофлавоноиды, лигнаны и куместаны.
В каких продуктах и растениях содержатся такие гормоны?
Семена льна
Это продукт № 1 по количеству растительных гормонов (группа лигнанов, обладающих эстрогенной активностью). Помимо гормонального действия, у семени льна много и других полезных для женского организма свойств (противоопухолевое, очищение организма, антиоксидантные свойств).
Применяется семя льна в размолотом виде с большим количеством жидкости (как и отруби). Его добавляют в каши или едят с медом. Лечебная (максимальная) доза – 2 столовые ложки в день.
Растительный гормон лигнан содержится также в семенах кунжута и подсолнечника.
Бобовые (горошек зеленый, фасоль, нут, чечевица) содержат изофлавоноиды – вид фитоэстрогенов.
Соя, конечно, лидер по этим гормонам, но врачи в последнее время не рекомендуют употреблять в пищу большое количество сои.
Среди бобовых наиболее рекомендуется чечевица, она содержит максимальное количество белка , а также триптофан, который превращается в серотонин, избавляющий от депрессии.
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Кофе
Исследование, которое проводилось с женщинами, употреблявшими в день до 500 мл кофе, показало, что у 90% из обследованных уровень эстрогена был повышен на 70%. Но тут главное — соблюдать меру в употреблении кофе. Так чтобы этот напиток шел вам на пользу, а не наоборот.
Абрикосы
Из всех фруктов самое высокое содержание гормона лигнана. Можно есть свежими или сушеными (курага).
Эстрогены также присутствуют в следующих травах:
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Источник: https://econet.ua/
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