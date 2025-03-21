11 эффективных упражнений для улучшения мозгового кровообращения

К ухудшению мозгового кровообращения приводит малоподвижный образ жизни, недостаток физических упражнений и длительная сидячая работа, особенно, если при этом голова остается длительное время в одном и том же неизменном положении. Еще хуже, если голова постоянно остается неподвижной, будучи при этом несколько наклоненной в одну сторону.

Упражнения с наклонами и поворотами головы повышают эластичность кровеносных сосудов, питающих мозг, вызывают их расширение. Все это вместе с ритмичным дыханием через нос увеличивает приток кислорода к клеткам мозга, улучшает умственную работоспособность.

Улучшаем мозговое кровообращение

Этот комплекс упражнений надо делать утром и вечером.

1. Голова на плече

Опустите голову как можно ниже на левое плечо, расслабьте шею, затем поднимите голову и положите ее точно так же на правое плечо. Повторите 12 раз.

2. Голова вверх-вниз

Опустите подбородок как можно ниже на грудь, расслабьте шею, затем поднимите голову и плавно откиньте ее как можно дальше назад. Повторите 12 раз.

3. Голова влево-вправо

Поверните голову как можно дальше влево (тело должно оставаться прямым), вернитесь в исходное положение. Поверните голову как можно дальше вправо. Повторите 10 раз.

4. Плечи вверх-вниз

Встаньте свободно, руки опущены. Поднимите плечи как можно выше. Потом резко отпустите их, чтобы они свободно упали вниз. И потом наклонитесь немного вперед, потянувшись вперед плечами. Сделайте 8-10 раз.

5. Плечи вперед-назад

Встаньте свободно, руки опущены. Поднимите плечи как можно выше. Плавно выгнитесь назад насколько это возможно. При этом вы должны максимально дугообразно выгнуться (как будто на шар ложитесь или делаете мостик). Потом возвращайтесь таким же движением в изначальную стойку. И делайте точно так же, но только вперед (спина горбом). Повторите эти три движения 8 раз.

6. Вращение плечами

Встаньте свободно, руки опущены. Поднимите плечи как можно выше. Держа их в этом состоянии отведите назад насколько возможно, опустите и возвращайтесь в исходное положение, делая таким образом круговые движения плечами достаточно быстро. Сделайте так 25. А потом еще столько же в другую сторону.

7. Повороты

Встаньте свободно, руки опущены. Повернитесь влево - вправо примерно на 90 градусов, при этом руки расслаблены и свободно двигаются. Повороты делаются спокойно, не спеша. Делайте 10-15 раз.

8. Повороты назад

Делаете также как и в 7-ом, только смотрите по направлению плеча, которое поворачивается назад, т.е. поворачивайтесь уже не на 90 градусов, а на 180. 10-15 раз.

9. Скрутка назад (руки в замке)

Встаньте свободно, руки опущены. Сожмите две ладони в замке и прижмите к груди. Повернитесь, насколько можете, влево, так чтобы вам было видно все сзади, потом возвращайтесь в исходную позицию и делаете так же вправо. Ноги, при этом, не двигаются. И так 10-15 раз.

10. Наклоны вбок

Встаньте прямо, руки прижаты к бедрам. И делайте наклоны корпуса влево и вправо, как можно ниже. 10-15 раз

11. Вращение тазом

Встаньте свободно, руки опущены. Начинайте описывать круги тазом. Сначала целый маленький круг, потом побольше, и пятый круг должен быть самый большой. Сделайте паузу 3-5 секунд (поморгайте). И сделайте опять 5 кругов в обратную сторону, начиная с самого большого, кончая самым маленьким. Между упражнениями обязательно поморгайте и легкой тряской расслабляйте плечи. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet