Данные средства не смогут заменить фармакологическое лечение, но они могут помочь справиться с симптомами псориаза и значительно уменьшить зуд.

Псориаз — это кожное заболевание, вызванное нарушениями в работе иммунной системы. От него, как правило, страдают люди в возрасте от 11 до 45 лет. Характеризуется псориаз воспалением кожных покровов, покраснением и жжением, а также постоянным увеличением количества мертвых клеток кожи. Псориаз может развиться в любой части нашего тела, но чаще всего встречается на локтях, коленях и волосистой части головы.Некоторые природные ингредиенты помогают снять воспаление и уменьшить зуд, значительно улучшая при этом внешний вид кожи.

6 натуральных средств, которые можно использовать в качестве дополнения при борьбе с псориазом

Овсяная мука

Маска из авокадо с ромашкой

Яблочный уксус

Горячее оливковое масло

Гель алоэ вера

Масло арники

1. Овсяная мука

Местное применение овсяной муки — это одно из лучших натуральных средств для борьбы с симптомами псориаза. Ее смягчающие и отшелушивающие свойства облегчают удаление мертвых клеток с поверхности кожи, а противовоспалительное действие позволяет снять воспаление и уменьшить покраснение кожи.

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Ингредиенты:

1 чашка овсяной муки (100 г)

5 литров воды

Что нужно делать?

Положите овсяную муку в кипящую воду и оставьте на медленном огне на 2 минуты.

Вылейте получившееся средство себе в ванную (с водой) и обеспечьте взаимодействие «лекарства» с пораженными участками тела.

15 минут будет достаточно, потом ополоснитесь водой.

2. Маска из авокадо с ромашкой

Жирные кислоты авокадо идеально подходят для того, чтобы обеспечить коже дополнительное увлажнение, особенно это необходимо пострадавшей от псориаза коже. А в сочетании с противовоспалительными и успокаивающими свойствами цветков ромашки у вас получится еще более мощное (и абсолютно натуральное) средство.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

1 столовая ложка цветков ромашки (10 г)

1/2 стакана воды (125 мл)

Что нужно делать?

Приготовьте половину стакана настоя из ромашки и смешайте его в блендере с мякотью спелого авокадо.

Нанесите получившуюся смесь на пораженные псориазом участки кожи и оставьте для воздействия на 20 минут.

Смойте теплой водой и насухо вытрите мягкой тканью.

Повторяйте данную процедуру 2-3 раза в неделю.

3. Яблочный уксус

Щелочное действие яблочного уксуса заметно улучшает состояние кожи при появлении симптомов каких-либо кожных заболеваний, в том числе псориаза. Это натуральное средство также предотвращает развитие инфекций.

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Применять яблочный уксус рекомендуют при псориазе, поверхностных ожогах, грибковых заболеваниях и сильном шелушении кожи.

А поскольку яблочный уксус — это жидкость, он является хорошим средством и для лечения ногтевого псориаза.

Ингредиенты:

1/2 стакана органического яблочного уксуса (125 мл)

1 л теплой воды

Что нужно делать?

Разведите яблочный уксус в воде и вотрите в пораженные участки кожи при помощи мягкой ткани.

Повторяйте процедуру 2 раза в день до тех пор, пока не пройдут неприятные симптомы.

4. Горячее оливковое масло

Оливковое масло является природным источником незаменимых жирных кислот и антиоксидантов, которые помогают улучшить внешний вид кожи.

Его свойства препятствуют чрезмерной сухости кожи, облегчают удаление мертвых клеток и успокаивают зуд. Это один из наиболее рекомендуемых продуктов, когда речь идет о псориазе кожи головы.

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла (48 г)

Что нужно делать?

Поставьте оливковое масло нагреваться на водяной бане, когда оно станет горячим (но приемлемой температуры) нанесите его легкими массирующими движениями на кожу головы, вотрите.

Подождите 20 минут, а затем смойте, используя свой обычный шампунь.

Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

5. Гель алоэ вера

Алоэ вера в своих стеблях имеет желатинообразную массу — гель или, как его еще называют, сок. Он обладает успокаивающим, противовоспалительным и увлажняющими свойствами.

Этот натуральный ингредиент ускоряет процесс заживления ран, ожогов и помогает справиться с другими кожными проблемами, портящими наш внешний вид. Еще гель алоэ уменьшает покраснение и шелушение кожи, вызванные псориазом.

Ингредиенты:

2 столовые ложки геля алоэ вера (30 г)

1 чайную ложку кокосового масла (5 г)

Что нужно делать?

Смешайте гель алоэ вера с небольшим количеством кокосового масла и, когда у вас получится однородная масса, нанесите ее на пораженные участки кожи.

Дайте смеси хорошенько впитаться, повторяйте процедуру 2 раза в день.

6. Масло арники

Это натуральное средство вы легко можете приготовить в домашних условиях, оно обладает мощными антисептическими, антибиотическими и противовоспалительными свойствами, которые успешно применяются для лечения кожных заболеваний.

Ингредиенты:

1/2 стакана оливкового масла (100 г)

6 столовых ложек цветов арники (60 г)

1 темная емкость с крышкой

Что нужно делать?

Нагрейте оливковое масло на водяной бане, положите в него цветы арники и оставьте на медленном огне на 3 минуты.

Снимите с огня, дайте немного настояться, затем перелейте в темную бутылку с крышкой и оставьте в прохладном месте на 1 неделю.

По истечении указанного времени процедите получившееся средство (нужно убрать из него цветы арники) и можете приступать к его непосредственному применению.

Наносите его на пораженные участки кожи каждый день перед сном.

Обращаем ваше внимание на то, что все вышеперечисленные натуральные средства не заменяют собой медикаментозного лечения, прописанного врачом.Но вы можете выбрать то, что понравилось вам больше, и использовать его в качестве дополнения к лечению, чтобы побыстрее снять проявление симптомов. опубликовано econet.ru

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