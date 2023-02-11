Красная волчанка — аутоиммунное заболевание, о котором до сих пор мало что известно. Оно вызывает серьёзные поражения клеток и тканей.

Хотя эти натуральные средства помогают при лечении волчанки, перед их использованием необходимо проконсультироваться у врача. Не стоит заниматься самолечением.

7 натуральных средств от красной волчанки

Красная волчанка — аутоиммунное заболевание, о котором до сих пор мало что известно. Оно вызывает серьёзные поражения клеток и тканей. Известно, что красная волчанка атакует здоровые клетки организма человека. В мире насчитывается около пяти миллионов людей, страдающих этим заболеванием.

Красная волчанка может затрагивать различные органы и системы, в том числе и суставы, мускулатуру, кожу, почки, лёгкие и т. д.

Одной из основных характеристик этого заболевания является разнообразие его симптомов и проявлений. Трудно найти двух пациентов, у которых красная волчанка протекала бы одинаково.

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Это заболевание активирует выработку антител, которые оказывают гиперстимулирующее воздействие на лимфоциты В. Что касается лечения волчанки, то помимо назначенной врачом терапии ты можешь использовать и некоторые домашние средства:

1. Массаж

Массаж является одним из популярных и проверенных временем способов лечения красной волчанки. Дело в том, что эта процедура позволяет:

Очистить организм от токсинов

Снизить уровень стресса

Улучшить метаболизм

Успокоить воспалительные процессы

Массаж способен приносить хорошие результаты на долгий срок. Для этого процедуру нужно повторять еженедельно. Самое главное — удостовериться, что массаж будет выполняться опытным и квалифицированным специалистом.

Безусловно, стоимость такой процедуры достаточно высока, но результаты массажа будут заметны уже в первые дни. Для этого нужно убедиться в том, что массажист хорошо знаком с твоим заболеванием. Таким образом, массаж станет неотъемлемой частью лечения красной волчанки.

2. Оливковое масло

Оливковое масло содержит большое количество жирных кислот омега 9. Эти микроэлементы помогают бороться с воспалительными процессами — одним из основных симптомов красной волчанки.

Также это масло является богатым источником различных питательных веществ растительного происхождения, которые способны защищать наш организм от хронических заболеваний.

Включи оливковое масло в свой ежедневный рацион.

Можешь использовать его для заправки салатов и жарки вместо других растительных масел.

Также для профилактики обострений красной волчанки помимо регулярного употребления оливкового масла рекомендуется есть меньше продуктов с содержанием сахара.

3. Яблочный уксус

Одним из негативных последствий красной волчанки для нашего здоровья является снижение уровня соляной кислоты в организме.

С этой проблемой можно справиться при помощи яблочного уксуса: этот продукт стимулирует выработку соляной кислоты в нашем организме. Очень важно поддерживать это равновесие. Также польза яблочного уксуса заключается в том, что он помогает очищать организм человека от токсинов.

Каким образом можно включить яблочный уксус в свою диету? Существует несколько вариантов использования уксуса: заправка салатов, приготовление домашних консервов.

Ещё одной хорошей альтернативой является ежедневное употребление воды с добавлением яблочного уксуса. Что тебе понадобится для этого?

Ингредиенты:

1 столовая ложка яблочного уксуса (10 мл.)

1 стакан воды (200 мл.)

Перемешай ингредиенты и пей полученный напиток каждое утро.

4. Базилик

Что касается лечения хронических заболеваний, то одними из самых эффективных и популярных являются средства, приготовленные на базе целебных трав и растений. Что касается красной волчанки, то в этом случае необходимо обратить внимание на такое растение, как базилик.

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Базилик обладает противовоспалительными свойствами и является источником натуральных антиоксидантов. Он помогает нашему организму адаптироваться к стрессам и внутренним дисбалансам. Таким образом, базилик не только разнообразит вкус твоих блюд, но и принесёт пользу твоему здоровью.

5. Пробиотики

Для борьбы с красной волчанкой необходимо поддерживать в хорошем состоянии систему пищеварения.

Очень часто страдающие волчанкой пациенты испытывают дефицит питательных веществ в организме. Поэтому очень важно обеспечить правильное усвоение всех необходимых нашему телу микроэлементов.

Пробиотики нормализуют бактериальную микрофлору кишечника, что является отличной профилактикой воспалительных процессов. Благодаря им цитокины (необходимые для жизнедеятельности клеток белки) равномерно распространяются по всему нашему организму.

6. Кокосовое масло

Включение кокосового масла в диету нормализует работу иммунной системы, улучшает пищеварение и позволяет контролировать уровень холестерина в крови. Благодаря кокосовому маслу обострения красной волчанки становятся более редкими.

Поэтому мы рекомендуем тебе включить кокосовое масло в свой рацион на ряду с оливковым. Можешь использовать их поочерёдно. Возможно, что оливковое масло кажется тебе более привычным и знакомым. Но не волнуйся, уже через несколько дней ты привыкнешь к вкусу кокосового масла, и он уже не будет казаться тебе странным.

7. Имбирь

Как правило, имбирь употребляют люди, страдающие артритом и болями в суставах. Также имбирный корень рекомендуется и пациентам при красной волчанке.

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Одними из первых и характерных симптомов этого заболевания являются отеки, воспаления и боли в суставах. Облегчение этих неприятных симптомов может стать первым шагом к возвращению к нормальной жизни.

Красная волчанка является довольно серьёзным и опасным заболеванием, поэтому мы рекомендуем тебе с большим вниманием относиться к его лечению. При получении такого диагноза необходимо внимательно следовать лечению, назначенному врачом.

Натуральные средства, а которых мы рассказали сегодня в нашей статье, станут отличным дополнением основной терапии и помогут облегчить неприятные симптомы волчанки. опубликовано econet

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