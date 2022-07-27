ЭКЗЕМА и ПСОРИАЗ: Как облегчить зуд

У вас когда-нибудь возникал длительный, сводящий с ума зуд, который был настолько интенсивным, особенно ночью, что вы расцарапывали кожу до крови неистовыми расчесами?

Если да, то вам, вероятно, знакомы все неприятности, связанные с экземой, псориазом или другими видами дерматита.

Такие воспалительные заболевания кожи несколько отличаются от других заболеваний, но их названия, тем не менее, часто используются для обозначения проблем с кожей, вызывающих зуд, покраснение и шелушение кожи. Это может произойти в любой период жизни человека, зачастую такие проблемы начинаются в младенчестве и иногда продолжаются десятилетиями.

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Большинство из них проявляются в виде:

болезненных отеков,

мокнущих выделений,

кровоточащих трещин,

сильного шелушения,

зуда,

жжения.

Некоторые пациенты описывают экзему как «зуд и высыпания», а другие говорят, что, когда они потеют, возникает ощущение, будто их облили кислотой.

Царапины, нарушающие поверхность кожи, увеличивают риск заражения. Из-за длительного расчесывания кожа утолщается и огрубевает.

Причины и лечение экземы и псориаза

Экзема и псориаз – потенциально аллергические заболевания, которые могут быть вызваны факторами окружающей среды и десятками других внешних раздражителей, как, например:

Стиральный порошок

Мыло

Бытовая химия

Химические вещества, применяемые на рабочем месте

Парфюмерия

Перхоть животных

Металлы (например, никель в ювелирных изделиях)

В то время, как псориаз чаще всего связан с внешними аллергическими факторами, причиной экземы зачастую является пищевая аллергия.

К наиболее распространенным аллергенам относятся:

пшеница,

орехи,

морепродукты,

яйца,

некоторые фрукты и ягоды (например, клубника).

Оба эти заболевания часто связывают с непереносимостью пищевых продуктов и чувствительностью ко многим химическим веществам. Непереносимость пищевых продуктов и множественная чувствительность к химическим веществам часто возникают вследствие дисбактериоза или нарушения баланса кишечной флоры, которые вызывают разрастание дрожжей. Иногда это сопровождается широкими системными поражениями.

Другой основной причиной экземы и псориаза является САД – ужасная «Стандартная Американская Диета», богатая сахаром, обработанными и очищенными продуктами. Рацион, переполненный сахаром, в конечном итоге начинает сеять хаос во многих аспектах нашего здоровья.

Наука говорит о том, что экзема и псориаз могут быть аутоиммунными расстройствами – этот диагноз в аллопатической медицине, как правило, ставят «для отмазки». Интегративная же медицина утверждает, что, если организм здоров, иммунная система его не атакует. Но, если организм становится токсичным, иммунная система резко активизируется.

Возьмем, к примеру, аспартам – ядовитый искусственный подсластитель. Он содержится в большинстве «диетических» продуктов – люди принимают его в надежде похудеть или используют в качестве «полезного» заменителя сладостей. Очень часто в итоге у таких людей возникает зудящая сыпь, неотличимая от экземы.

Врач-натуропат скажет, что организм пытается вывести аспартам, а продукты его распада выделяются на поверхность кожи, вызывая ее раздражение.

Описание псориаза и экземы

Национальный институт здравоохранения (NIH) описывает псориаз как заболевание, суть которого состоит в «расстройстве иммунной системы, поражающем кожу и иногда – глаза, ногти и суставы». Псориаз может проявляться на очень небольших участках кожи или покрыть все тело, формируя шелушащиеся покрасневшие очаги, называемые бляшками.

Бляшки могут быть разных размеров и форм, с разной степенью выраженности; кроме того, они могут быть болезненными и малопривлекательными. Бактериальные инфекции, давление на кожу или ее травмирование могут усугубить псориаз.

Особый тип экземы – аутоиммунный прогестероновый дерматит (АПД) – это заболевание, при котором экзема вспыхивает в ответ на повышение уровня прогестерона за 3-10 дней до начала менструации. Затем, когда уровень прогестерона падает, в соответствии с менструальным циклом, состояние нормализуется. У женщин с нерегулярным циклом корреляция может быть не такой четкой, что затрудняет диагностику.

В основе АПД, по-видимому, лежит наследственный фактор, а риск экземы особенно высок у людей с установленными диагнозами астмы и сенной лихорадки в семье, что дополнительно указывает на связь заболевания и ослабленной иммунной системы.

И экзема, и псориаз усугубляются стрессом, но на псориаз больше влияет погода. Холодная сухая зима ухудшает псориаз, а в солнечную, жаркую, влажную погоду люди чувствуют себя лучше. В соответствии с аутоиммунной природой псориаза, заболевание обостряется, когда у человека развивается инфекция, например, в горле или носовых пазухах.

Многие виды лекарств, действуют так же, как аспартам, усугубляя симптомы псориаза. К ним относятся:

антигипертензивные ингибиторы АПФ и бета-блокаторы,

хлорохин (противомалярийный препарат),

прогестерон,

индоцин (противовоспалительный препарат),

литий.

В дополнение к тому, что о псориазе говорит традиционная медицина, клинически он связан с дефицитом цинка, магния, незаменимых жирных кислот и отображает высокую степень токсичности в организме.

Традиционное лечение не слишком обнадеживает

Традиционная медицина скажет вам, что эти заболевания не лечатся, хотя дети часто «перерастают» экзему.

Чаще всего для лечения экземы и псориаза назначают мазь с гидрокортизоном. Это сильное и токсичное лекарство с ограниченной эффективностью.

Длительное применение стероидных мазей может привести к таким побочным эффектам, как истончение, хрупкость и сухость кожи, и даже подавление работы надпочечных желез. По этим причинам лекарства такого рода можно применять только в течение коротких периодов времени, а это не выход для тех, кто хронически страдает от этих заболеваний.

Изучая гомеопатию, я узнала, что, при подавлении кожных заболеваний с помощью кортизона, особенно у детей, суть болезни ребенка смещается с кожи к легким, и у детей часто развивается астма. Родители облегченно вздыхают, глядя на очистившуюся кожу ребенка, не понимая, что они заменяют одно заболевание другим, более тяжелым.

С зудом помогают справиться антигистаминные препараты, такие как «Бенадрил», но они вызывают сонливость, поэтому, как правило, не подходят для приема в дневное время. Некоторым пациентам, особенно страдающим от псориаза, помогло лечение УФ-лучами.

Лечение натуральными средствами

Экзему можно «вылечить», но псориаз – это многофакторное заболевание, требующее многостороннего подхода к лечению, что пугает большинство людей.

Природное лечение начинается с детоксикации, особенно при лечении псориаза. Для этого все средства хороши:

сауна,

физическая нагрузка, которая заставит вас попотеть,

очищение кишечника, печени и почек,

удаление ртутных зубных пломб.

Неотъемлемой частью борьбы с заболеваниями кожи является уменьшение стресса.

Есть такое выражение: «душа нараспашку». Так вот то же можно сказать и об эмоциях – все они на вашей коже.

Медитация, ведение дневника и просто время для себя – это очень важные способы успокоить тело и чувства.

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Диетическое лечение

При обоих заболеваниях начать следует с устранения из вашего рациона сахара, а также рафинированных и обработанных пищевых продуктов.

Это означает отказ от:

столового сахара,

продуктов с сахаром или кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы,

изделий из белой муки – таких как белый хлеб, печенье, пицца, хлебобулочные изделия, в общем, все из этой категории,

большинства консервированных продуктов.

Следующий шаг – избегать пищевых раздражителей и аллергенов. При кожных заболеваниях, которые могут быть вызваны пищевой аллергией или непереносимостью, я рекомендую элиминационную диету.

Заподозрить пищевую аллергию можно, если у вас постоянное стремление к определенным продуктам или вы едите их каждый день.

Рекомендации по питанию

Включите в рацион продукты, богатые витаминами A и группы B, такие как зеленые листовые овощи, морковь, кабачки, сладкий картофель и сушеные бобы.

Добавьте продукты с высоким содержанием магния. К ним относятся орехи, семена, цельное зерно и свежие зеленые овощи – по возможности, органические.

Магний настолько важен для профилактики аллергии, выведения токсинов, нормализации состояния кожи и расслабления, что стоит рассмотреть вопрос его приема в виде добавок . Наиболее распространенной его формой является цитрат магния – принимайте его по 300 мг два раза в день.

Увеличьте содержание полезных жиров в рационе – жирных кислот омега-3 и омега-6 – употребляя мясо дикого лосося (только убедитесь, что оно не загрязнено ртутью), грецкие орехи, овощи, масла орехов и семян, особенно льняное масло, масло вечерней примулы и черной смородины.

Я немного отступлю от диетических рекомендаций и посоветую два вещества, которые нужно принимать в виде добавок: пробиотики и пищеварительные ферменты. Я считаю их продуктами питания, необходимыми для оптимального функционирования человека, поэтому упоминаю их именно здесь.

Если вы этого еще не делаете - начните принимать пробиотики! Хотя технически они не являются продуктами, но положительные результаты они демонстрируют снова и снова. Если устранить дисбаланс кишечной флоры с помощью «полезных» бактерий, то многие системные проблемы разрешатся сами собой. Я настоятельно рекомендую всем и каждому ежедневно принимать пробиотики.

Кроме того, все больше исследований позволяют предположить, что у людей с нарушением баланса кишечной флоры повышен риск развития заболеваний кожи, например, экземы, а прием добавок с пробиотиками уменьшает или даже устраняет эту проблему.

Аналогичным образом, прием дополнительных пищеварительных ферментов улучшает пищеварение и быстро нормализует состояние кожи. Пищеварительные ферменты не только помогают переваривать съеденное – в перерывах между приемами пищи они, как установлено, переваривают воспалительные белки в организме, которые в противном случае могут вызвать раздражение кожи или другие воспалительные заболевания.

Добавки, которые помогут

Вот список из натуральных кремов и добавок, которые, с моей точки зрения, эффективно облегчают состояние при экземе и псориазе:

Календула (ноготки): эти кремы очень популярны в Европе для местного лечения экземы и псориаза. В них часто добавляют ромашку – она оказывает успокаивающее действие при различных кожных заболеваниях. Их следует наносить местно два-три раза в день.

Ромашка: в Германии ромашка официально одобрена для лечения различных кожных заболеваний. Средства с ромашкой для местного применения уменьшают воспаление и интенсивность аллергической реакции. Старайтесь найти крем с содержанием 3-10 процентов лекарственного сырья и следуйте инструкции по применению.

Одуванчик: этот газонный «сорняк» применяется в традиционной фитотерапии для лечения кожных заболеваний исходя из того, что он очищает кровь, выводя при этом из организма аллергены, вызывающие воспаление токсины и химические вещества. Чаще всего его пьют в виде чая, но можно принимать 250-500 мг экстракта одуванчика ежедневно.

Омега-3 жирные кислоты: у людей с заболеваниями кожи уровень омега-3 жирных кислот зачастую понижен. Исследования показывают, что добавки с омега-3 позволяют уменьшить интенсивность воспаления при экземе и псориазе.

Старайтесь найти качественные добавки с рыбьим жиром или льняным маслом, содержащие как ЭПК (эйкозапентаеновую кислоту), так и ДГК (докозагексаеновую кислоту). В состав наиболее предпочтительных вариантов входит еще и омега-6, чтобы обеспечить баланс двух жиров. Принимайте по 2-4 грамма ежедневно.

Кроме того, обязательно принимайте качественные мультивитамины, содержащие бета-каротин и витамин А – они способствуют заживлению тканей. Еще один полезный витамин – витамин Е: он помогает увлажнить кожу изнутри и способствует заживлению тканей. Прием селена поможет организму использовать витамин Е. И, наконец, принимайте цинк – он поможет заживлению ран.опубликовано econet.ru

Автор врач-натуропат Кэролин Дин

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