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Низкокалорийная диета и гормональные механизмы

Источник: znatok-ne.livejournal.com 09 июня 2024 6752
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Ограничение калорийности питания вызывает изменения уровня ряда гормонов и нейромедиаторов

Низкокалорийная диета и гормональные механизмы

Ограничение калорийности питания вызывает изменения уровня ряда гормонов и нейромедиаторов.

Чем ниже процент жира в организме, тем быстрее запускается вся цепочка (показанный процесс сделан широкими мазками, для общего понимания):

- падает уровень гормона, стимулирующего образование и секрецию гормонов щитовидной железы, лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона (ТТГ, ЛГ и ФСГ соответственно) -->

- снижается уровень гормонов щитовидной железы и тестостерона (эстрогена) -->

- cнижается уровень фактора, высвобождающего гормон роста (соматокринин) -->

- происходит негативное воздействие на секрецию гормона роста -->

- снижается активность симпатической нервной системы, что, вместе с падением уровня гормонов щитовидной железы, значительно снижает скорость метаболизма -->

- уровень кортизола поднимается, усиливаются голод и аппетит;

- происходят изменения уровней лептина, грелина, пептида YY, кортиколиберина (кортикотропин-рилизинг-гормон) (и ряда других гормонов) -->

- падает лептин (меньше жира в клетке, меньше вырабатывается лептина), падает дофамин (отвечает за удовольствие) -->

- вырабатывается нейропептид Y (который вырабатывается в условиях голода, т.е. меньше лептина - больше нейропептида Y, т.е. мозг дает команду "жрать").

Эти изменения «говорят» мозгу, что еды недостаточно, что в итоге вызывает изменения нейромедиаторов, стимулирующих определенное количество негативных адаптаций.

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Низкокалорийная диета и гормональные механизмы

Процесс, конечно, занимает некоторое время, и происходит не мгновенно, то есть имеется определенный промежуток между изменениями всех этих гормонов и реакцией организма.

На фоне всех этих изменений происходит множество других адаптационных процессов, например:

- падение уровня лептина непосредственно воздействует на метаболизм в печени, скелетных мышцах и клетках, главным образом в худшую сторону;

- тестостерон связывается с глобулином и снижается уровень свободного тестостерона (это в дополнение к тому, что уровень тестостерона вообще снижается);

- снижается уровень инсулина (который является антикатаболическим гормоном и препятствует расщеплению мышц);

- повышаются уровни кортизола (кортизол усиливает расщепление белка и стимулирует в печени производство глюкозы из белка);

- истощение запасов энергии в мышцах препятствует синтезу белка, хотя и способствует окислению жиров;

- синтез белка замедляется и ускоряется его расщепление, что приводит к утрате мышц;

- возросший уровень жирных кислот в крови способствует усвоению печенью гормона Т4 (тироксин, «пассивная» форма гормона щитовидной железы), а также происходят изменения в процессе конвертации Т4 в Т3 (в «активную» форма гормона, трийодтиронин) в печени --> снижается уровень гормона Т3 в крови --> возрастание уровня жирных кислот в крови вызывает в тканях резистентность к гормону щитовидной железы;

- растут уровни кортиколиберина --> падает уровень лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона - ТТГ, ЛГ и ФСГ (стимулирующих образование и секрецию гормонов щитовидной железы) --> также снижается уровень гормонов щитовидной железы и тестостерона (эстрогена) --> снижается секреция гормона роста (соматокринина) --> снижается активность симпатической нервной системы, изменения в обменных процессах в печени также негативно воздействуют на превращение гормона роста в инсулиноподобный фактор роста --> и тд и тп --> как результат метаболизм замедляется.

Хронически поднятый на диете кортизол, помимо того, что он задерживает воду, еще вызывает резистентность к лептину.

Спустя 3-4 дня, на диете падает активность нервной системы – происходит замедление метаболизма.

ВСЕ ЭТИ АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛУЖАТ ДВУМ ОСНОВНЫМ ЦЕЛЯМ:

ПЕРВАЯ: это замедление скорости сжигания жира, что должно позволить вам выжить как можно дольше. Для этого организм также снижает все виды активности, требующие затрат энергии. Это включает в себя синтез белка, репродуктивную и иммунную функции, потому что в этих функциях нет никакого толку, когда вы умираете от голода.

Все эти гормональные изменения, начинающиеся с падения уровня лептина, и являются основными причинами того, почему мужчины утрачивают сексуальное влечение (и возможности), а у женщин прекращаются менструации, когда они достигают очень низкого процента жира/или сидят на жесткой диете.

ВТОРАЯ: главная для вашего организма, заключается в том, чтобы как можно скорее пополнить запасы жира, когда калории снова будут доступны. Замедление скорости обмена веществ и улучшение способностей к накоплению жира объединяются, чтобы способствовать возвращению жировых отложений, когда вы снова начинаете есть.

Комбинация сигналов, посылаемых лептином, грелином, инсулином, глюкозой и массой других гормонов (холестокинин, глюкагоноподобные пептиды 1 и 2, бомбезин и многих других) превращается в голод и аппетит. Эти изменения вызывают повышение того и другого: вы постоянно голодны и постоянно думаете о еде.

Как "подручными" методами определить снижение метаболизма и даже (возможно) уровня его снижения

1. Можно предварительно пытаться ориентироваться на показания вегетативной нервной системы, а конкретно симпатической и парасимпатической.

  • Симпатическая нервная система отвечает за усиление обмена веществ, повышает возбудимость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность.
  • Парасимпатическая нервная система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует жизнедеятельность организма во время сна.

Если активность симпатической системы падает, а парасимпатической наоборот, то скорее всего значит происходит замедление обмена веществ.

Низкокалорийная диета и гормональные механизмы

2. Определить текущее состояние метаболизма можно по температурным текущим показаниям:

  • снижение 0,5-0,6 градусов по цельсию = 10% снижения метаболизма, 
  • нижняя планка, скорее всего, не ниже 35.5C (это как раз и будет - 20%),
  • ниже 35 градусов по цельсию это уже патологические изменения в сторону летального исхода.

3. Сдать анализы:

1) Биохимия крови:

  • мочевина в крови - чтобы определить усваиваемость белка;
  • АСТ, АЛТ, билирубин - узнать состояние печени;
  • протромбиновый индекс, ЛПНП, ЛПВП - чтоб обезопасить себя от бляшек и тромбов в кровеносных сосудах.

2) Перед диетой на похудение лучше сдать на гормоны (правильнее сдавать анализы перед началом диеты и пару раз во время нее):

  • Тестостерон (общий). Не должен заваливаться очень сильно от начального значения (до диеты).
  • Лептин. Не должен заваливаться очень сильно от начального значения (до диеты).
  • Кортизол. Не должен заваливаться очень сильно от начального значения (до диеты).
  • Свободный T4, свободный T3, смотреть их отношение: низкий уровень T3 при высоком T4 говорит о плохой конвертации T4 в T3. Кушать T4 при этом бесполезно.
  • Эстрадиол. Оптимальный уровень для жиротопа должен находиться в нижней половине референсных значений (для мужчин: на условно высоком эстрадиоле хорошо растить мясо, но уровень должен быть скорее чуть выше средних показателей референсных значений).
  • Прогестерон - чем он ниже, тем хуже для жиротопа (его понижение свидетельствует в пользу пониженного метаболизма). Стоит иметь в виду, что высокие показатели уровней этого гормона у мужчин, в районе 2 нмоль/л - основной маркер перетренированности; у женщин таким признаком может являться очень низкие уровни эстрадиола.
  • Пролактин. Не должен находиться в верхней половине референсных значений, т.к. при высоком пролактине жирок неохотно топится.
  • Лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), связывающий половые гормоны (ГСПГ).

Рекомендации по сдаче анализов для женщин:

  • Лютеинизирующий гормон (ЛГ), сдается натощак, на 2-5 день от начала менструального кровотечения. За 3 дня до взятия крови необходимо исключить спортивные тренировки. За 1 час до взятия крови — исключить курение;
  • ФСГ, сдается на 2-5 день от начала менструального кровотечения (это 1 фаза цикла) при 28 дневном цикле;
  • Тестостерон, сдается на 2-5 день от начала менструального кровотечения (это 1 фаза цикла) при 28 дневном цикле;
  • Свободный тестостерон, сдается натощак;
  • Прогестерон, сдается натощак, на 22—23 день менструального цикла;
  • Эстрадиол, сдается на 2-5 день от начала менструального кровотечения (это 1 фаза цикла) при 28 дневном цикле;
  • Пролактин, сдается за день до исследования исключить половые контакты и тепловое воздействие (сауну, горячую ванну), за 1 час — исключить курение. Так как на уровень пролактина большое влияние оказывают стрессовые ситуации, желательно исключить факторы, влияющие на результаты исследований: физическое напряжение (бег, подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение, принятие спиртных напитков. Кровь на пролактин необходимо сдавать не ранее, чем через 3 часа после пробуждения. Перед процедурой следует отдохнуть 10—15 минут в приемной, успокоиться.

Желательно пройти узи органов таза при наличии каких-либо отклонений по данным анализов.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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