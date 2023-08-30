Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Растяжка для рук при синдроме запястного канала

Растяжка для рук при синдроме запястного канала

Источник: vk.com 30 августа 2023 6478
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Специальные упражнения могут помочь предотвратить травмы и облегчить симптомы CTS. Как правило, они заключаются в растягивании мышц плеча

Растяжка для рук при синдроме запястного канала

Специальные упражнения при синдроме запястного канала

Синдром запястного канала (CTS) ― общий термин для описания симптомов и состояний, когда срединный нерв сжимается в результате набухания или воспаления в окружающих тканях.

Специальные упражнения могут помочь предотвратить травмы и облегчить симптомы CTS. Как правило, они заключаются в растягивании мышц плеча и мышц, которые сгибают и разгибают запястье. 

Ниже приводятся некоторые упражнения, которые могут быть полезными при подобном синдроме. Перед началом любых упражнений обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы выяснить, подходят ли они в вашем случае. 

Все движения должны выполняться медленно, без рывков и излишнего напряжения. Задерживайтесь в указанных положениях от 10 до 30 секунд в зависимости от ощущений. Повторите движения на обе стороны от 5 до 10 раз. 

Растяжка для плеч: 

• Встаньте на расстоянии примерно 20 см от дверного проёма. Согните локоть и поместите руку на раму на высоте плеча и наклонитесь вперёд сквозь проход. 

• Ноги на ширине плеч, колени расслаблены. Заведите согнутую в локте руку через грудь, поместите кисть второй руки на противоположную руку выше локтя и надавите на неё, прижимая к телу. 

• Лягте на бок, колени согнуты, между ними поместите подушку, положите верхнюю руку на талию, локоть согнут на 90 градусов. Медленно отведите предплечье назад с ладонью, обращённой вверх, удерживая при этом локоть на месте. 

Растяжка для рук при синдроме запястного канала

Растяжка для запястий: 

• Положение сидя или стоя, ноги на ширине плеч, колени расслаблены, сложите руки в «молитвенном положении» на уровне груди: ладони и локти соединены и находятся близко к телу. Сохраняя ладони соединёнными, опускайте руки до уровня талии. 

• Исходное положение, как в вышеописанном упражнении. Заложите внешнюю сторону запястья каждой руки в подмышечную впадину, чтобы руки выглядели как «цыплячьи крылышки». Сохраняя положение запястий, осторожно опустите локти вниз, чтобы растянуть верхнюю часть запястья. 

• Сядьте, вытянув вперёд согнутую в локте руку, ладонь направлена вверх. При помощи второй руки давите вниз, растягивая запястье и каждый палец в отдельности. 

• То же исходное положение, но ладонь направлена вниз, кисть сжата в кулак. Другой рукой осторожно надавливайте на кулак. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.