Если тебя часто беспокоят газы, а проблема не проходит даже после корректировки питания, рекомендуется попробовать натуральные настои и отвары, а также обратиться за помощью к специалисту.

Газы представляют собой неприятную проблему, которая приносит много неудобств любому человеку.

Хотя причин, вызывающих газы, довольно много, основным фактором, влияющим на их появление, является питание.

Неудобства, вызываемые газами, носят личный и социальный характер. Урчание в животе и отрыжка вызывают у нас чувство стыда перед окружающими.

Каждый из нас может представить себе щекотливую ситуацию, когда газы застают нас в самый неподходящий момент: во время собрания на работе или семейного ужина.

Если тебе знакома не понаслышке эта проблема, попробуй принимать мятный отвар. Не менее важно избегать пищи, которая способна усугублять ситуацию.

1. Первым делом необходимо понять, какие именно продукты приводят к образованию газов

Так, газы могут быть вызваны такими видами пищи, как:

Клетчатка (как и злоупотребление продуктами с высоким содержанием клетчатки, так и ее дефицит)

Молочные продукты

Семена и бобовые

Листовые салаты

Газированные напитки

Жевательная резинка

Очень важно установить, какие именно продукты приводят к газообразованию в твоём случае, чтобы исключить их из своего рациона.

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Эта проблема имеет свои индивидуальные особенности у каждого человека. Образование газов зависит от переносимости определённых видов пищи в каждом конкретном случае.

Это значит, что для предотвращения газообразования нужно внимательно относиться к выбору пищи.

Не стоит забывать, что каждый организм по-своему перерабатывает поступающую в него пищу. Поэтому если твой друг не может есть семечки, это вовсе не означает, что и у тебя появится подобная реакция.

Чаще всего виновниками появления газов становятся следующие продукты:

Кофе

Различные виды капусты

Бобовые (нут, чечевица, фасоль)

Острая пища (например, чили)

Жирная и недоваренная пища

Газированные и алкогольные напитки

Молочные продукты и йогурты

Некоторые приправы (например, карри)

Орехи и фрукты (яблоко, банан, персик, виноград)

2. Еда в спешке

Также газы могут возникать, когда мы едим в спешке и на бегу. В этом случае мы не успеваем тщательно пережёвывать употребляемую пищу.

Именно поэтому так часто газы и отрыжка беспокоят людей, испытывающих напряжение, стрессы и нервные приступы голода.

Поэтому мы рекомендуем тебе не только внимательно подходить к выбору пищи, но и следить за своим эмоциональным здоровьем. Старайся посвящать больше времени самой себе.

Очень важно соблюдать режим приёма пищи и есть в спокойной и доброжелательной обстановке без спешки.

3. Приём медицинских препаратов

Приём некоторых медикаментов нарушает выработку необходимых пищеварительных ферментов. Поэтому случается, что газы становятся побочным эффектом такого лечения.

Подумай о том, когда именно тебя начали беспокоить газы. Возможно, что момент появления проблемы совпадает с началом курса лечения медикаментами.

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Если это так, расскажи об этом своему лечащему врачу. Узнай, действительно ли существует взаимосвязь между назначенным тебе лечением и газами. В этом случае врач подскажет тебе, можно ли выбрать другой вид лечения, или назначит дополнительные препараты для того, чтобы защитить твой желудок.

Важно помнить о том, что нельзя прекращать лечение без консультации с медицинским специалистом, даже если ты уверена в том, что именно оно стало причиной появления газов.

4. Проблемы с кишечником

Хотя чаще всего причина газообразования скрывается в питании, рекомендуется обращать внимание на то, как часто у тебя появляются газы.

Бывает, что газы являются сигналом того, что с нашим организмом не все в порядке.

Так, обилие газов в ночные часы является основным симптомов такого заболевания, как синдром раздражённого кишечника.

Основная характеристика этого расстройства заключается в непереносимости многих видов пищи. В этом случае газы сопровождаются сильной болью в животе и тошнотой.

5. Бактериальная микрофлора кишечника

Поступающая в человеческий организм пища проделывает удивительно сложный путь.

При поступлении из тонкого кишечника в толстый пища оказывается частично переваренной. Именно в этот момент за работу принимаются бактерии кишечной микрофлоры.

Этот процесс может приводить в образованию газов, которые начинают искать выход из нашего организма.

Как избавиться от газов?

Существует большое количество домашних рецептов, позволяющих успокоить вздутый газами желудок.

Самыми распространёнными и эффективными являются отвары таких целебных растений, как:

Ромашка

Анис

Различные виды мяты

Имбирь

Фенхель

Рекомендуется попробовать каждый из этих отваров для того, чтобы узнать, какой из них наиболее эффективен в твоём индивидуальном случае. В целом можно утверждать, что все эти растения приносят хороший результат. При этом они не имеют побочных эффектов.

Можешь попробовать принимать раствор яблочного уксуса. Для этого нужно добавить столовую ложку яблочного уксуса в 1 стакан воды. При желании можешь добавить в неё немного лимона и пищевой соды.

Что делать, если газов слишком много?

Если газов слишком много, контролировать их трудно, а лечение натуральными средствами не приносит результата, рекомендуется обратиться за помощью к гастроэнтерологу.

Именно этот специалист сможет поставить тебе правильный диагноз и выявить корни проблемы.

Как мы уже говорили, причины возникновения газов могут быть различными. Их обнаружение станет ключом к решению твоей проблемы.опубликовано econet

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