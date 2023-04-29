Все больше и больше исследований дают основания полагать, что рацион и риск развития болезни Альцгеймера тесно взаимосвязаны,

Один из девяти пожилых людей старше 65 лет страдает болезнью Альцгеймера. Сейчас эта болезнь считается третьей в списке причин смертности в США после сердечных заболеваний и рака.

Все больше и больше исследований дают основания полагать, что рацион и риск развития болезни Альцгеймера тесно взаимосвязаны, при этом принцип развития болезни схож с развитием диабета 2-го типа.

Как предупредить развитие болезни Альцгеймера

Вопреки распространенному мнению мозгу не требуется глюкоза, он функционирует даже лучше, используя альтернативные источники питания, в особенности кетоны, которые организм производит при переваривании хороших жиров.

По словам некотрых экспертов, таких как доктор Рон Роуздейл, болезнь Альцгеймера и прочие нарушения мозговой деятельности в значительной мере могут быть вызваны постоянным сжиганием глюкозы в качестве топлива для мозга.

Болезнь Альцгеймера даже условно получила второе название «диабет 3-го типа» в начале 2005 года, когда ученые обнаружили, что инсулин вырабатывается не только поджелудочной железой, но также и мозгом, и такой мозговой инсулин необходим для сохранения клеток головного мозга.

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Сахар нарушает структуру и функции мозга

В мозге инсулин способствует усвоению глюкозы нейронами и регуляции нейромедиаторов, таких как ацетилхолин, которые чрезвычайно важны для памяти и обучения. Поэтому понижение уровня инсулина в мозге плохо влияет на мыслительные процессы.

Исследования также показали, что при диабете 2-го типа возрастная потеря объема мозга происходит быстрее нормы — в частности это касается серого вещества. Такой тип атрофии мозга является еще одним фактором развития деменции.

Исследования указывают на то, что люди с более низким уровнем инсулина и инсулиновых рецепторов в мозге часто страдают болезнью Альцгеймера. Но согласно результатам недавнего исследования, опубликованного в журнале «Нейрология» (Neurology), сахар и прочие углеводы могут нарушить работу мозга, даже если у вас нет диабета или каких-либо симптомов деменции.

Для проверки своей теории ученые провели оценку краткосрочных и устойчивых глюкозных маркеров у 141 здоровых пожилых людей, не страдающих диабетом и деменцией. Для оценки их мыслительной деятельности использовались тесты на запоминание и картирование мозга, а также проводилась проверка фактической структуры их гиппокампа. Американский научный журнал (ScientificAmerican) сообщает:

«Более высокий уровень обоих показателей глюкозы был связан с худшей памятью, а также уменьшенным гиппокампом и нарушением его структуры.

Исследователи также обнаружили, что структурные изменения частично объясняли статистическую связь между уровнем глюкозы и памятью. По мнению соавтора исследования Агнес Флёэль, невролога в центре Шарите, эти результаты «еще раз доказывают, что глюкоза может быть прямой причиной атрофии гиппокампа».

На основании полученных результатов предполагают, что даже если вы не болеете диабетом или нечувствительностью к инсулину (а около 80% американцев попадает в последнюю категорию), употребление сахара может вызвать нарушения памяти.

В долгосрочной перспективе оно может стать одной из причин уменьшения гиппокампа, что является характерным симптомом болезни Альцгеймера (гиппокамп участвует в процессе формирования, организации и хранения воспоминаний).

«Сахарное лобби» угрожает организациям и губит науку о влиянии на здоровье

Убедительное исследование показывает, что мозг обладает огромной пластичностью, которую можно контролировать с помощью рациона и образа жизни. К сожалению, сахарная промышленность и производители переработанных продуктов очень крепко внушили обществу миф о том, что сахар – идеальное питательное вещество, являющееся составляющей здорового рациона.

Не владея точной информацией, очень сложно принимать решения, способствующие укреплению здоровья. Недавно газета Newsweek опубликовала статью, раскрывающую, как далеко могут зайти представители сахарной промышленности, чтобы отстоять свою долю на рынке:

«Согласно новому отчету Центра науки и демократии... отраслевые группы, представляющие компании, торгующие подсластителями, например, Сахарная ассоциация и Ассоциация предприятий по переработке кукурузы... вложили миллионы долларов в противостояние с наукой, которая говорит об отрицательных последствиях потребления их продукции.

Например, когда в 2013 году в ходе исследования Университета Южной Калифорнии обнаружилось, что фактическое содержание высокофруктозных кукурузных сиропов в сладкой воде «значительно отличалось» от содержания сахара, заявленного на этикетках, Ассоциация предприятий по переработке кукурузы решила оплатить собственное опровергающее исследование.

Консультант предложил опубликовать опровержение только в том случае, если его результаты совпадут с его целью – оспорить результаты исследования УЮК. В отчете сообщается, что консультант писал: «Если по какой-либо причине результаты совпадут [с данными исследования Университета Южной Калифорнии], мы можем просто скрыть информацию».

По данным отчета Центра науки, Сахарная ассоциация даже угрожала генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее ВОЗ выпустила документ о сахаре, в котором рекомендовалось ввести 10-процентное ограничение на добавленный сахар, а также сообщалось, что добавленный сахар «несет угрозу для пищевой ценности рациона».

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Сахарная ассоциация отправила генеральному директору организации письмо с требованием отказаться от результатов исследования, иначе Сахарная ассоциация убедит конгресс США прекратить федеральное финансирование ВОЗ. В следующем году ВОЗ опубликовала стратегию всемирной охраны здоровья и питания, в которой не было ни слова о нежелательном исследовании.

«Сахарное лобби» заслуживает порицания за способствование распространению хронических заболеваний

В самом деле, несмотря на огромнейшее количество доказательств того, что сахар и в особенности переработанная фруктоза, является главным виновником активно распространяющегося ожирения и эпидемий хронических заболеваний, «сахарное лобби» настолько преуспело в своих попытках свести на нет действие этих доказательств, что среди наших контролирующих органов до сих пор нет единого мнения о «фактической» опасности сахара...

Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваемости (ЦПКЗ), 13% рациона среднестатистического американца составляет сахар. Недавно опубликованное в Объединенном Королевстве исследование Научно-консультативного комитета по питанию (НККП) рекомендует для профилактики ожирения и диабета 2-го типа ограничить прием добавленного сахара до пяти процентов. По расчетам это соответствует 25 граммам сахара (5-6 чайных ложек) в день для женщин и 35 граммам (7-8 чайных ложек) для мужчин.

Рекомендации по питанию для поддержания здоровой работы мозга и профилактики болезни Альцгеймера

Становится все более очевидно, что патологические процессы, ведущие к развитию невосприимчивости к инсулину и диабета 2-го типа, также могут задевать мозг. При чрезмерном увлечении сахаром и злаками ваш мозг захлестывают постоянно высокие уровни глюкозы и инсулина, притупляющие его инсулиновую сигнализацию, что в свою очередь ведет к расстройствам мыслительных процессов и запоминания и наносит мозгу необратимые повреждения.

Кроме того, когда печень перерабатывает фруктозу (которая превращается в жир), значительно затрудняется производство холестерина, важного структурного компонента мозга, необходимого для оптимального функционирования.

Растущее количество доказательств подтверждает тот факт, что значительное снижение потребления фруктозы – важный шаг для профилактики болезни Альцгеймера.

Из-за ограниченности методов лечения и отсутствующего на сегодня лекарства у вас остается лишь одно верное решение, а именно предупредить развитие болезни Альцгеймера в первую очередь у себя самого. Невролог доктор Дэвид Перльмуттер объясняет: в основном развитие болезни Альцгеймера основывается на образе жизни; при этом две главные ее причины – избыточное потребление сахара и глютена.

Еще одним важным фактором является распространение и повышенное потребление созданных методами генетической инженерии злаков, которые сейчас входят в состав большей части переработанной пищи, которая находится в продаже. Если вы хотите сохранить здоровье своего мозга, следующие предложения к вашему рациону могут стать важнейшими средствами профилактики болезни Альцгеймера:

Избегайте сахара и переработанной фруктозы. Если вы страдаете непереносимостью инсулина или подобными расстройствами, общее количество потребляемого сахара и фруктозы в идеале не должно превышать 25 грамм в день, составляя 15 грамм в день. Согласно результатам недавнего исследования, проведенного на животных, рацион, состоящий из нездоровой пищи и содержащий большое количество сахара, привел к ухудшению памяти уже через неделю!

Избегайте глютена и казеина (преимущественно в пшенице и пастеризованных молочных продуктах, но не в молочных жирах, таких как масло). Исследования показывают, что глютен отрицательно влияет на гемоэнцефалический барьер, который не пускает в мозг то, чего в нем быть не должно. Глютен также повышает пропускную способность кишок, вследствие чего белки попадают в кровь, чего происходить не должно. Из-за этого повышается чувствительность иммунной системы, что способствует воспалениям и аутоиммунным реакциям, которые также играют роль в развитии болезни Альцгеймера.

Придерживайтесь питательного рациона, богатого фолатами. Бесспорно, овощи являются лучшим источником фолатов, поэтому каждый день следует есть побольше свежих сырых овощей. Избегайте таких добавок, как фолиевая кислота, являющихся неполноценной синтетической заменой фолатов.

Употребляйте больше хороших жиров, включая омега-3 животного происхождения. Среди полезных для здоровья жиров, необходимых мозгу для оптимальной работы, масло из некипяченого молока, топленное масло, которое называется гхи, сырое сливочное масло от коров органического травяного откорма, оливки, органическое оливковое масло холодного отжима и кокосовое масло, орехи, такие как пекан и макадамия, яйца от кур свободного выгула, дикий Аляскинский лосось и авокадо.

Также следите за достаточным потреблением жиров омега-3 животного происхождения, таких как масло морского криля (я рекомендую воздержаться от большей части рыбы, несмотря на высокое содержание в ней жиров омега-3, потому что сейчас рыба сильно загрязнена ртутью). Высокий уровень потребления жиров омега-3 – эйкозапентаеновой кислоты и докозагексановой кислоты – помогают предотвратить разрушение клеток, вызываемое болезнью Альцгеймера, таким образом замедляя ее развитие и снижая риск усугубления расстройств.

Следите за здоровой микрофлорой кишечника, регулярно употребляя ферментированные пищевые продукты или принимая качественные высокоэффективные пробиотические добавки.

Ешьте чернику. Дикая черника, содержащая большое количество антоцианина и антиоксидантов - известное средство для профилактики болезни Альцгеймера и прочих неврологических заболеваний.

Прочие полезные рекомендации к рациону и ценные добавки

Вот небольшой список рекомендуемых добавок, которые следует отметить за их особую пользу для профилактики и лечения деменции. Даже при том, что ваша фундаментальная стратегия профилактики деменции должна включать комплексный подход к образу жизни, возможно, вы пожелаете уделить особое внимание нижеперечисленным природным пищевым добавкам. Польза этих четырех натуральных продуктов/добавок для профилактики возрастных изменений мыслительных функций научно доказана:

Гинкго билоба: По результатам многих научных исследований гинкго билоба обладает положительным эффектом при лечении деменции. Исследование Журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA) 1997 года предоставило четкие доказательства того, что гинкго улучшает когнитивную деятельность и социальное функционирование страдающих деменцией пациентов. В ходе другого исследования 2006 года обнаружилось, что при лечении деменции легкой и средней тяжести гинкго настолько же эффективно, как и лекарство от деменции под названием Арисепт (Aricept) (донепезил). Проведенный в 2010 году мета-анализ также установил эффективность гинкго билоба при лечении разных типов деменции.

Альфа-липоевая кислота (АЛК): Установлено, что АЛК помогает стабилизировать когнитивные функции пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, и может замедлить развитие болезни.

Витамин B12: Небольшое финское исследование, опубликованное в журнале «Нейрология» (Neurology) показало, что у людей, употребляющих богатую витамином B12 пищу, понижается риск возникновения болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. При увеличении количества маркера витамина В12 на одну единицу риск развития болезни Альцгеймера снижается на 2%. Помните, что сублингвальный метилкобаламин может быть лучшим вариантом для вас.

Образ жизни, который может помочь уберечься от болезни Альцгеймера:

Поддерживайте уровень витамина D в организме, бывая на солнце. Исследования обнаружили сильную связь между низким уровнем витамина D и плохими результатами когнитивного тестирования у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Исследователи считают, что оптимальный уровень витамина D может повысить количество важных веществ в мозге и защитить клетки мозга благодаря повышению эффективности глиальных клеток при восстановлении поврежденных нейронов.

Регулярно занимайтесь спортом. Считается, что физические упражнения могут запустить изменения в метаболизме белка-предшественника амилоида, таким образом предупреждая и замедляя развитие болезни Альцгеймера. Физическая активность также повышает количество белка PGC-1альфа. Согласно исследованиям, у людей с заболеванием Альцгеймера содержание белка PGC-1альфа в мозге ниже, а клетки, содержащие большее количество белка, вырабатывают меньше токсичного белка амилоида, который связывают с болезнью Альцгеймера.

Избегайте попадания ртути в организм и выводите ее. Амальгамные зубные пломбы, 50% веса которых составляет ртуть, являются основным источником токсичных тяжелых металлов. Но чтобы удалить их, вы должны быть здоровы.

Избегайте алюминия , который содержится в антиперспирантах, антипригарной посуде, адьювантных вакцинах и т.д.

Не делайте прививок от гриппа , так как в большинстве таких вакцин содержится и ртуть, и алюминий, которые являются известными нейротоксичными и иммунотоксичными веществами.

Избегайте антихолинергических и статиновых препаратов. Доказано, что препараты, блокирующие ацетилхолин, нейромедиатор нервной системы, повышают риск развития деменции. В их состав входят определенные ночные обезболивающие вещества, антигистамины, снотворное, определенные антидепрессанты, препараты для контроля недержания и некотрые наркотические обезболивающие.

Ежедневно тренируйте мозг. Стимуляция мозга, особенно изучение чего-то нового, например, обучение игры на инструменте или изучение нового языка, связывают со снижением риска болезни Альцгеймера. Исследователи предполагают, что интеллектуальные тренировки помогают укрепить мозг, делая его менее восприимчивым к повреждениям, связанным с болезнью Альцгеймера. опубликовано econet

© д-р Джозеф Меркола

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