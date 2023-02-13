Волевым усилием вы можете на некоторое время лишить себя любимой пищи, но рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, и вы начнете переедать.

Я ем, чтобы жить, но в то же время и живу, чтобы есть

Диеты, основанные на сокращении количества потребляемой пиши, часто не дают должных результатов. Они не работают потому, что все в мире стремится к равновесию. За подъемом следует спад. Если вы едите меньше обычного, то скоро неизбежно будете есть больше обычного. Все проще простого. Когда человек начинает есть больше, он не просто толстеет, но — что важнее — в его мозге тормозится синтез необходимых химических соединений.

Волевым усилием вы можете на некоторое время лишить себя любимой пищи, но рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, и вы начнете переедать.

Если человека не побуждает к пищевым ограничениям какое-нибудь тяжелое заболевание, мало кто способен долго придерживаться диеты, требующей значительных волевых усилий. Придерживаться подобной диеты — все равно что нести тяжелый груз. Рано или поздно нам потребуется отдых, и на этом, как правило, ваша диетическая программа заканчивается. Длительная диетическая программа должна быть необременительной и вкусной.

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Придерживаться диеты, требующей больших волевых усилий, — все равно что нести тяжелый груз.

Благодаря программе «Диета и упражнения для Марса и Венеры» вы сможете распрощаться с диетами, которые сопряжены с самоограничением и требуют больших волевых усилий. Следуя моему плану, в течение непродолжительного времени вы нормализуете биохимические процессы в своем мозге и при этом сможете есть что хотите и сколько хотите.

Так в чем же фокус?

А фокус в том, что изменятся ваши желания. Когда диета способствует биохимическому балансу в мозге, здоровая пища кажется более вкусной. Если человек правильно кормит клетки своего тела, у него не возникает желания переедать. Ваши вкусы и аппетиты изменятся за девять дней, за это время клетки перестанут голодать и тело начнет производить здоровые химикалии для мозга.

Ваши пищевые пристрастии изменятся за девять дней, за это время ваши клетки перестанут голодать и тело начнет производить здоровые химические вещества.

Три основных правила

Следовать правилам легко, — на это способен каждый. Руководствуйтесь ими в течение двух недель, и вам уже не захочется от них отказываться.

1. Нужно есть не менее трех раз в день.

Женщинам следует добавить еще две легкие трапезы, поскольку они чаще страдают от снижения уровня сахара в крови Эта программа не основана на принципе «чем меньше, тем лучше».

Чем больше, тем лучше: вам следует есть побольше здоровой пиши, которая вам по вкусу. Во время каждой трапезы нужно потреблять приблизительно одинаковое количество калорий с питательными веществами трех типов: белками, углеводами и диетическими жирами. Оптимальный баланс для каждого человека зависит от многих факторов: вес, телосложение, физическая и умственная нагрузка и — главное — пол.

2. Каждое утро, сразу после пробуждения, нужно от десяти до тридцати минут посвящать выполнению комплекса физических и дыхательных упражнений для Марса и Венеры.

3. Нужно заменить завтрак специальным низкокалорийным высокопитательным коктейлем.

Все необходимые ингредиенты можно найти в ближайшем магазине здоровой пиши и пищевых добавок. После того как вес вашего тела придет в норму, можно, если хотите, кроме коктейля иногда есть и обычный завтрак.

Диета и равновесие

Все в жизни, в том числе и диета, должно быть в равновесии. Если человек сокращает потребление калорий и ест меньше пиши, чем требуется телу, рано или поздно он бросается в другую крайность и потребляет больше калорий, чем нужно. Это называется диета типа «йо-йо». Вы какое-то время едите меньше, а потом — переедаете. Всякий раз, когда человек начинает есть недостаточно, он утрачивает равновесие, и цикл повторяется. С каждым повторением цикла как мужчины, так и женщины набирают в весе немного больше, чем сбросили на предыдущем этапе. И вот человеку все труднее восстановить свой идеальный вес и сохранять его.

Когда человек заставляет себя есть слишком мало, он потом неизбежно начинает есть слишком много.

Когда биохимические процессы в мозге не сбалансированы, ум и тело жаждут пиши, бедной питательными веществами. Если вы едите нездоровую пищу, вам хочется еще нездоровой пиши, с другой стороны, когда вы получаете питательные вещества, необходимые телу и мозгу, ваши вкусы изменяются. Вам начинает нравиться вкус здоровой еды.

Когда человек нездоров, ему хочется нездоровой пищи.

Ваши вкусы определяет мозг. Если пища способствует производству допамина в организме мужчины, испытывающего допамин-дефицит, то после девяти дней употребления эта пища начинает ему нравиться. Если пища способствует производству серотонина в организме женщины, испытывающей серотонин-дефицит, через девять дней женщина входит во вкус и ест эту пищу с удовольствием.

Женщины и шоколад

Хорошим примером может служить шоколад. В начале менструального цикла уровень серотонина в организме женщины снижается и настроение падает. И тогда ей сразу же хочется этого волшебного продукта — шоколада. Шоколад вызывает мгновенное повышение уровня серотонина, но ненадолго. В результате тяга к шоколаду у женщины усиливается.

Большинство дешевых марок шоколада содержат самые разнообразные добавки и могут быть бедны питательными веществами, однако некоторые дорогие и качественные марки сделаны из чистых и полезных ингредиентов. Один из самых простых способов заставить ребенка есть здоровые пищевые добавки — предложить ему популярные в последнее время шоколадные батончики с витаминной начинкой. Этими сластями можно неплохо перекусить, поскольку они дают телу сбалансированный состав из протеинов, жиров и углеводов. Особенно полезны такие батончики женщинам и девушкам.

Дело в том, что умеренное количество шоколада стимулирует мозговой баланс: уровень серотонина и окситоцина значительно поднимается, стрессовая нагрузка падает. Каждой женщине нужно иметь в запасе немного натурального здорового шоколада, который поможет ей пройти через трудные времена. Шоколад обладает многими полезными свойствами. Вреден не шоколад, а злоупотребление рафинированным сахаром. Главное — умеренность.

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Как идентифицировать пищевую аллергию и избавиться от нее

Нередко, когда человек ест слишком много какого-то продукта, организм отторгает этот продукт. Начинается аллергия на подобную пищу. Наиболее распространены аллергические реакции на молочные продукты, сахар, сою, яйца и хлеб. Вот некоторые симптомы пищевой аллергии: увеличение количества слизи в носовой полости и в горле, повышение уровня сахара в крови, усталость и затуманенность сознания, головная боль, простуды, физический дискомфорт, запор и газы.

Пищевая аллергия вызывает обострение сенной лихорадки, астмы и аллергии на плесень и пыль.

Самая большая проблема тут состоит в том, что человек испытывает тягу к пище, вызывающей у него аллергию. В итоге он ест подобной пищи слишком много, что, естественно, усиливает аллергию. Диета для Марса и Венеры позволяет избавиться от этой тяги, поскольку нормализует биохимические процессы в мозге и обеспечивает полноценное питание клеткам организма Когда мы питаем наши клетки теми веществами, которые им требуются, и перестаем переедать, многие симптомы пищевой аллергии исчезают.

Если вы страдаете пищевой аллергией, то выяснить, что ее вызывает, совсем несложно: достаточно посмотреть, каких продуктов вы едите больше всего. Если вы очень любите пирожные, значит, у вас аллергия на какой-то ингредиент пирожных. Возможно, даже все ингредиенты: рафинированный сахар, мука, масло и молоко.

Если у вас аллергия на пирожные, то, проголодавшись, вы больше всего хотите именно пирожных!

Когда биохимические процессы в мозге приходят в норму, тяга к нездоровым продуктам снижается, и у человека возникает стремление есть более разнообразную и здоровую пищу. Благодаря сбалансированной диете, основанной на богатых питательными веществами продуктах, пищевая аллергия смягчается.

Иногда для полного исчезновения аллергии необходимо просто переключиться на сбалансированную диету, содержащую необходимое количество углеводов, жиров и белков. Допустим, у вас аллергия на сыр, — но, если есть его с диетическим хлебом и помидором, аллергия может исчезнуть. Продукты лучше усваиваются организмом если их правильно сочетать.

Точно так же у вас может развиться «аллергия» на мужа или жену, — если вы слишком много времени проводите вдвоем и не уравновешиваете ситуацию, проводя некоторое время наедине с собой и с друзьями. Супруги, не общающиеся с другими парами и не проводящие некоторое время в одиночестве, рано или поздно надоедают друг другу или даже начинают раздражать друг друга. Это раздражение обычно быстро рассеивается в общении с другими людьми, — когда супруги обогащают свою эмоциональную пишу.

В счастливом уме счастливые мысли

Вы когда-нибудь замечали, что хорошее настроение пробуждает в голове счастливые мысли, а плохое — негативные мысли? То же самое касается тела. Когда тело чувствует себя здоровым и ухоженным, оно хочет только здоровой пиши. Но когда тело чувствует себя больным и недокормленным, ему хочется нездоровой еды.

В счастливом уме рождаются счастливые мысли, а здоровое тело хочет здоровой пищи.

Еще один способ выяснить, какие продукты вам не подходят, — обратить внимание, чего вам хочется, когда вы расстроены. Расстроенный человек почти всегда хочет съесть что-нибудь вредное. Счастливый, умиротворенный и удовлетворенный человек обычно склонен выбирать здоровую пищу. В любом случае, счастливый человек гораздо лучше контролирует свой рацион.

Я знаю самых настоящих аскетов, которые едят ради того, чтобы жить, а не живут, чтобы есть,— однако мне кажется, что лучше, если оба подхода сочетаются. Я ем, чтобы жить, но в то же время и живу, чтобы есть. Я с удовольствием ем, и ем немало. Для достижения такого равновесия мне пришлось употребить силу воли только в начале программы, — чтобы уделять каждое утро по тридцать минут упражнениям и съедать здоровый сбалансированный завтрак. Вы скоро и сами убедитесь, что этих усилий вполне достаточно. опубликовано econet

©Джон Грэй, из книги «Марс и Венера диета и упражнения»

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