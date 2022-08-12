Одного ухода за кожей шеи недостаточно. Нужно еще обязательно по утрам делать специальные упражнения...

Одного ухода за кожей шеи недостаточно. Нужно еще обязательно по утрам делать специальные упражнения, благодаря которым кожа шеи сохранится в хорошем состоянии и укрепится подбородочная область, что будет препятствовать образованию второго подбородка.

Такие упражнения для красивой шеи я вам сегодня и хочу предложить.

Упражнения для красивой шеи и подбородка

Вредные привычки, приводящие к старению шеи

Сначала хочу заметить, что даже правильный уход за кожей и упражнения для шеи не принесут пользы, если у женщины есть вредные привычки и она совершает неправильные действия и положения, которые приводят к появлению морщин, складок, двойному подбородку и как следствие - женщина выглядит старше своих лет.

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Какие же это привычки?

Торопливые движения головой, ненужные наклоны и опускание головы, при которых происходит постоянное сокращение шейных мускулов.

Неправильная согнутая поза во время работы.

Опущенная на грудь голова во время чтения, вязания, просмотра телевизора и во время ходьбы.

Чтение лежа и неправильное положение головы во время сна.

Вам это знакомо?

Посмотрите на японок, они с детства привыкли спать на валике, лишь поддерживающем шейные позвонки.

Спать на высоких подушках недопустимо, а лучше спать вообще без подушки, так шея останется надолго гладкой и ровной.

Особое внимание нужно уделять осанке и положению головы, научиться держать голову правильно.

Не смотрите под ноги при ходьбе. Это важно не только с эстетической стороны.

При наклоне вперед затрудняется дыхание, мышцы шеи ослабевают, становятся дряблыми, кожа обвисает и образуются морщины.

Осанка должна быть такой: расправьте плечи, грудь вперед, взгляд сверху вниз. Держа голову прямо, нужно слегка вытянуть шею, приподняв подбородок. При таком правильном положении головы женщина всегда выглядит моложе и привлекательней, уверенней в себе.

Если соблюдать все эти несложные правила, то со временем голова сама будет принимать нужное положение, а мышцы шеи укрепятся.

Теперь перейдем и к упражнениям для красивой шеи.

Упражнения для красивой шеи и подбородка

Упражнения для красивой шеи нужно выполнять ежедневно, желательно по утрам.

Повторять каждое упражнение нужно 2-3 раза для начала, а затем увеличить количество повторов.

Упражнение 1.

Откидываем голову назад, при этом нижней губой перекрываем верхнюю, считаем до 5, опускаем голову вниз, расслабляем нижнюю челюсть.

Упражнение 2.

Тыльной стороной ладони прикасаемся к подбородку, открывая рот и высунув язык как можно дальше вперед, считаем до 6, закрываем рот, опускаем голову.

Это упражнение прекрасно укрепляет мышцы подбородочной области.

Упражнение 3.

Положите ладони рук друг на друга и под подбородок, с небольшим усилием давим на подбородок, напрягая мышцы, считаем до 6 и затем опускаем голову.

Упражнение 4.

Круговые вращения головой: опускаем голову влево на плечо и перекатываем ее назад, вправо, на грудь, не торопясь и немного задерживаясь в каждом положении. Повторить в обратном направлении.

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Упражнение 5.

Это упражнение называют «жираф». Его можно выполнять не только утром, а сколько угодно раз в течение дня. Когда за компьютером работаем, полезно отрываться и делать хотя бы это упражнение, а лучше небольшую гимнастику для шеи, рук и глаз.

Руки кладем на плечи и нажимаем на них, при этом сильно вытягиваем верх шею. На вдохе считаем до 10 и расслабляем шею.

Мне очень нравится выполнять его, когда сидишь за компьютером долго. Напрягаются и распрямляются не только мышцы шеи, но и спины, и плеч.

Упражнение 6.

Это упражнение похоже на упражнение 3. Но здесь руками нужно опереться о стол, сложить их друг на друга и под подбородок. С усилием при сопротивлении головы стараемся поднять подбородок вверх. Затем нажимаем подбородком вниз, сопротивляясь руками.

Такие несложные упражнения для красивой шеи эффективны для укрепления мышц шеи, помогают против образования морщин и подтягивают кожу шеи.

Не забывайте их выполнять, это несложно и времени занимает всего несколько минуток.опубликовано econet.ru

Автор Ольга Смирнова

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