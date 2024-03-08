Нанесите на свои руки небольшое количество лосьона или массажного масла и хорошенько их разотрите, чтобы разогреть
Если вы страдаете от заложенности носа, массаж придаточных пазух носа поможет снизить давление, которые вы испытываете при заложенности пазух.
Нанесите на свои руки лосьон или массажное масло, чтобы смягчить движение своих пальцев по лицу и убрать трение. Поместите оба указательных пальца между бровями. Круговыми движениями двигайте пальцами от бровей к вискам.
Повторите это движение 10 раз.
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Нанесите на свои руки небольшое количество лосьона или массажного масла и хорошенько их разотрите, чтобы разогреть. Указательными пальцами давите вдоль переносицы. Двигаясь вверх по направлению верхней части носа, сделайте указательными пальцами небольшие круговые движения рядом с уголками глаза.
Но не стоит прикасаться к самим глазам, иначе в них может попасть масло. Повторите это движение 10 раз
И снова, нанесите на свои руки немного лосьона или массажного масла и разотрите их, чтобы согреть. Указательными пальцами приложите нисходящее давление на каждую щеку рядом с внешними уголками ноздрей. Небольшими круговыми движениями двигайте пальцы вдоль скул в направлении ушей.
Повторите это движение 10 раз.
Как и в предыдущих типах массажа, нанесите на свои руки немного лосьона или массажного масла и разотрите их, чтобы разогреть. Указательными пальцами делайте круговые движения за мочками ушей. Затем двигайтесь в направление передней части ушей и надавливайте вдоль всей длины.
Повторите это движение 10 раз.
Снимите заложенность при помощи техники растирания носа
Данный метод рекомендуется людям с проблемами придаточных пазух и заложенностью носа.
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Источник: https://econet.ua/
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