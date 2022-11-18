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«Утюжок»: Экспресс-метод разглаживания морщин

Источник: Econet 18 ноября 2022 5760
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Поскольку этот прием дает мгновенный эффект, его хорошо использовать как экспресс-метод, когда нужно быстро привести себя в порядок...

«Утюжок»: Экспресс-метод разглаживания морщин

Еще один отличный способ быстро разгладить «гусиные лапки» в уголках глаз.

Под силу даже тем, кто пока еще не научился управлять круговой мышцей глаза.

• Приготовьте две чайные ложки, стакан с горячей и стакан с холодной водой.

• Намажьте область «гусиных лапок» любым косметическим маслом (виноградных косточек, жожоба, миндальным, оливковым — главное, не минеральным).

• Окуните ложки в стакан с горячей водой, подержите несколько секунд. Проверьте температуру ложек на запястье — они должны быть умеренно горячими, не обжигающими. Аккуратно наложите ложки на область «гусиных лапок», расправляя и разглаживая кожу, словно утюжком. Держите 5–10 с.

• Окуните ложки в стакан с холодной водой. Приложите на этот раз холодные ложки — на 3–6 с. Повторите чередование 2–3 раза, закончив холодной аппликацией.

Техника безопасности 

  • Чувствительность кожи у всех разная. Чтобы избежать ожогов, никогда не разогревайте ложку в кипятке или на огне, только в умеренно горячей воде.
  • Всегда проверяйте температуру ложки на запястье. 
  • Очень осторожно притрагивайтесь ложкой к коже век.
  • Прием должен вызывать только приятные ощущения!

Результат

  • Великолепно разглаживает нежную кожу век. 
  • Повышает тургор кожи.

«Утюжок»: Экспресс-метод разглаживания морщин

Можно выполнять прием для каждого глаза в отдельности.

• Бережно зафиксируйте кожу у внешнего края глаза указательным и большим пальцами. Аккуратно, легкими надавливаниями и круговыми движениями массируйте кожу сначала теплой ложкой, затем холодной.

• Если у вас очень чувствительная кожа, делайте разглаживающий массаж через салфетку (удобно использовать нетканый материал) или ватный диск.

Поскольку этот прием дает мгновенный эффект, его хорошо использовать как экспресс-метод, когда нужно быстро привести себя в порядок.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Зартайская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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