Не случайно в последнее время имбирь стали использовать в качестве главного компонента ведущие европейские фирмы по производству косметики.
Не случайно в последнее время имбирь стали использовать в качестве главного компонента ведущие европейские фирмы по производству косметики.
Имбирь борется с целлюлитом
Были времена, когда никто не переживал о ямочках на бедрах. Рубенсовские женщины с пышными формами и рыхлыми телами считались эталоном красоты. И лишь в 1973 году на страницах модного журнала в статье владелицы нью-йоркского салона красоты Николь Ронсар целлюлит впервые был назван дефектом внешности. С тех пор считавшееся нормальным для женщин явления стало предметом беспокойства представительниц прекрасного пола.
Рецепт:
Все смешать, эту смесь нанести на проблемные места, укутать целлофановой пленкой. Чтобы усилить эффект лучше сверху пленки обмотать чем-то теплым. Так держать в течение часа. После этого принять душ, хорошо промассажировать все проблемные места специальной жесткой рукавицей. Если такой нет, можно просто воспользоваться махровым полотенцем — растереть им до появления легкой красноты. После это нанести молочко для тела или любой питательный крем. Процедуру такую рекомендуют проводить 1 раз в неделю. Результат быстрый, эффект длительный. Так что к началу купального сезона подготовиться вам не составит никакого труда.
Маски из имбиря для жирной кожи
Маску нанести на лицо, избегая пространства около глаз, на 10 минут. После этого смыть водой. Такую маску можно приготовить заранее и держать в холодильнике до 4 дней в плотно закрытой посуде. Рекомендуется применять 2 раза в неделю.
Маска из имбиря очищающая для любого типа кожи
Вечером нанести на лицо такую маску (лучше предварительно сделать себе паровую ванночку для лица). Подержать 15 минут, смыть водой или тоником. Проводить такое очищение раз в неделю. Кожа будет выглядеть подтянутой и здоровой на вид.
Маска из имбиря для увядающей кожи
Смешать натертый небольшой кусочек имбиря с гранатовым соком. Нанести на лицо примерно на 20 минут. Смыть водой. Просто и доступно. Кожа становится более здоровой с приятным цветом лица.
Имбирная маска для лица с нашей любимой овсянкой. Особенно хороша такая маска для сияния, красоты, подтяжки кожи:
Увлажняющий крем для рук SPA
Spa — салон для рук в домашних условиях:
Все смешать, нанести на руки. Можно пользоваться ежедневно. Хорошо питает кожу, восстанавливает и залечивает мелкие ссадины, трещинки, повреждения.
Маска из имбиря для волос
Такая маска показана при перхоти и выпадении волос:
Заварить такую смесь в 6 литрах кипятка. Готовят отвар 15 минут, потом день настаивают, а вечером моют голову. Лучше такую процедуру проводить трижды в неделю.
Маска из имбиря для жирных волос
Измельчить корень имбиря, выжать сок. Очень аккуратно втереть этот сок в кожу головы и распределить по всей длине волос. Сверху можно одеть шапочку, замотать полотенцем, укрыть на час. Смыть теплой водой. Ваши волосы будет блестящими, здоровыми и гладкими.
Для тех, у кого очень быстро волосы становятся сальными, приготовьте маску из имбиря с кунжутным маслом:
1 столовую ложку тертого корня имбиря смешать с двумя столовыми ложками кунжутного масла. Втереть в кожу головы, распределить по всей длине. Подержать 30 минут, после этого смыть теплой водой.
Маска с имбирем для лечения фурункулеза
Смешать половину чайной ложки сухого имбиря и половину чайной ложки куркумы. Разведите водой до состояния пасты, нанесите на фурункул. Можно все накрыть стерильной повязкой и оставить на час. Бывает, что одного такого компресса достаточно, чтобы фурункул прорвался и гной вышел. У кого чувствительная кожа, лучше под компресс нанести жирный крем.
Лечение угрей с помощью имбиря
60 граммов сбора кипятить 15 минут на медленном огне в 1 литре воды. Процедить. Остудить. Таким раствором протирать кожу лица 3 раза в день и обязательно на ночь. Курс лечения 3 недели. После этого обязательно сделать перерыв. На неделю. Хранить такой раствор можно в холодильнике неделю. опубликовано econet
Автор: Ирина Зайцева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий