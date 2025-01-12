Не случайно в последнее время имбирь стали использовать в качестве главного компонента ведущие европейские фирмы по производству косметики.

Не случайно в последнее время имбирь стали использовать в качестве главного компонента ведущие европейские фирмы по производству косметики.

Имбирь борется с целлюлитом

Были времена, когда никто не переживал о ямочках на бедрах. Рубенсовские женщины с пышными формами и рыхлыми телами считались эталоном красоты. И лишь в 1973 году на страницах модного журнала в статье владелицы нью-йоркского салона красоты Николь Ронсар целлюлит впервые был назван дефектом внешности. С тех пор считавшееся нормальным для женщин явления стало предметом беспокойства представительниц прекрасного пола.

Рецепт:

Молотый имбирный корень (или размельченный свежий — 40 граммов)

Мускатный орех — 1 чайная ложка

2-3 столовые ложки меда

Сок половины лимона

Немного виноградного или любого другого косточкового масла

Отвар листа подорожника — 20 граммов сухого листа (приготовить, как любой отвар)

Все смешать, эту смесь нанести на проблемные места, укутать целлофановой пленкой. Чтобы усилить эффект лучше сверху пленки обмотать чем-то теплым. Так держать в течение часа. После этого принять душ, хорошо промассажировать все проблемные места специальной жесткой рукавицей. Если такой нет, можно просто воспользоваться махровым полотенцем — растереть им до появления легкой красноты. После это нанести молочко для тела или любой питательный крем. Процедуру такую рекомендуют проводить 1 раз в неделю. Результат быстрый, эффект длительный. Так что к началу купального сезона подготовиться вам не составит никакого труда.

Маски из имбиря для жирной кожи

Белая глина — 20 граммов

Молотый имбирь — 1 столовая ложка

Ромашка аптечная — 1 столовая ложка

Немного виноградного или любого другого косточкового масла — 10 мл

Зеленый чай экстракт — 10 мл

Маску нанести на лицо, избегая пространства около глаз, на 10 минут. После этого смыть водой. Такую маску можно приготовить заранее и держать в холодильнике до 4 дней в плотно закрытой посуде. Рекомендуется применять 2 раза в неделю.

Маска из имбиря очищающая для любого типа кожи

Молотый имбирь — половина чайной ложки

Сок половины лимона

Половина авокадо — растереть

Вечером нанести на лицо такую маску (лучше предварительно сделать себе паровую ванночку для лица). Подержать 15 минут, смыть водой или тоником. Проводить такое очищение раз в неделю. Кожа будет выглядеть подтянутой и здоровой на вид.

Маска из имбиря для увядающей кожи

Смешать натертый небольшой кусочек имбиря с гранатовым соком. Нанести на лицо примерно на 20 минут. Смыть водой. Просто и доступно. Кожа становится более здоровой с приятным цветом лица.

Имбирная маска для лица с нашей любимой овсянкой. Особенно хороша такая маска для сияния, красоты, подтяжки кожи:

Увлажняющий крем для рук SPA

Spa — салон для рук в домашних условиях:

Сок свежего имбиря — 1 часть

Немного виноградного или любого другого косточкового масла — 1 часть

Оливковое масло — 1 часть

Все смешать, нанести на руки. Можно пользоваться ежедневно. Хорошо питает кожу, восстанавливает и залечивает мелкие ссадины, трещинки, повреждения.

Маска из имбиря для волос

Такая маска показана при перхоти и выпадении волос:

Листья крапивы — 60 граммов,

Листья мать — и — мачехи — 60 граммов,

Молотый имбирь — 60 граммов.

Заварить такую смесь в 6 литрах кипятка. Готовят отвар 15 минут, потом день настаивают, а вечером моют голову. Лучше такую процедуру проводить трижды в неделю.

Маска из имбиря для жирных волос

Измельчить корень имбиря, выжать сок. Очень аккуратно втереть этот сок в кожу головы и распределить по всей длине волос. Сверху можно одеть шапочку, замотать полотенцем, укрыть на час. Смыть теплой водой. Ваши волосы будет блестящими, здоровыми и гладкими.

Для тех, у кого очень быстро волосы становятся сальными, приготовьте маску из имбиря с кунжутным маслом:

1 столовую ложку тертого корня имбиря смешать с двумя столовыми ложками кунжутного масла. Втереть в кожу головы, распределить по всей длине. Подержать 30 минут, после этого смыть теплой водой.

Маска с имбирем для лечения фурункулеза

Смешать половину чайной ложки сухого имбиря и половину чайной ложки куркумы. Разведите водой до состояния пасты, нанесите на фурункул. Можно все накрыть стерильной повязкой и оставить на час. Бывает, что одного такого компресса достаточно, чтобы фурункул прорвался и гной вышел. У кого чувствительная кожа, лучше под компресс нанести жирный крем.

Лечение угрей с помощью имбиря

Порошок молотого имбиря — 50 граммов

Трава зверобоя — 40 граммов

Листья березы — 40 граммов

Чистотел — 10 граммов

Девясил — 40 граммов

Корень лопуха — 10 граммов

60 граммов сбора кипятить 15 минут на медленном огне в 1 литре воды. Процедить. Остудить. Таким раствором протирать кожу лица 3 раза в день и обязательно на ночь. Курс лечения 3 недели. После этого обязательно сделать перерыв. На неделю. Хранить такой раствор можно в холодильнике неделю. опубликовано econet

Автор: Ирина Зайцева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet