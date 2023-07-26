Такие процедуры помогают при многих заболеваниях, таких, как артрит, периостит, миозит, вывих, перелом, раны, ожоги, трофические язвы, хронические заболевания внутренних органов

Парафиновые процедуры при заболеваниях суставов

Парафин за счет большой теплоемкости длительное время сохраняет тепло в коже, после чего отдает его небольшими порциями. Соприкасаясь с кожей, парафин нагревает ее на два градуса, создавая эффект сауны, в результате чего происходит раскрытие пор и активизация работы потовых желез.

Вместе с потом организм покидают накопившиеся токсины и вредные вещества. После охлаждения парафина кожа, поскольку сильно обезвожена, начинает «пить», при этом все ненужные вещества остаются на парафине. Парафинотерапия также дает эффект массажа, поскольку после остывания парафин сжимается.

Для лечебных целей￼ используют очищенный белый медицинский парафин с температурой плавления 52-55 °C, который отличается устойчивостью и малой активностью в химическом отношении.



Нанесение парафина на кожу может производиться при помощи различных методик. По методике наслаи­вания расплавленный парафин температуры 55—60 °С наносят на кожу плоской малярной кистью, затем закрывают компрессной бумагой и укутывают одея­лом или ватником.

Методика парафиновой ванночки состоит в том, что кисть или стопу после наслаивания парафина больной погружает в клеенчатый мешок, наполненный рас­плавленным парафином более высокой температуры (60—65°С).



По салфетно-аппликационной методике на кожу накладывают салфетки (8—10 слоев марли, переложенной ватой), смоченные расплавленным остывающим парафином. Затем накладывают салфетки, пропитанные более горячим парафином (65—70 °С), закрывают клеенкой и укутывают ватником.

По кюветно-аппликационной методике расплавленный парафин разливают в кюветы глубиной 5 см, выложенные медицинской клеенкой, вы­ступающей из кювет по краям на 5 см. Остывающий в кювете парафин температуры 50—54 °С вместе с клеенкой вынимают из кюветы, накладывают на тело больного и затем накрывают ватником.

При любой методике принципиально важно, что непо­средственно соприкасающийся с кожей слой парафина имеет относительно низкую температуру (50—55 °С). Он предохраняет поверхность тела от непосредственного кон­такта с более горячими слоями парафина. Это обеспечи­вает достаточно длительное воздействие теплоносителя и равномерность прогревания тканей в течение всей процеду­ры, продолжающейся 30—60 мин. Остывающий и отвер­девающий парафин слегка сдавливает ткани, что также способствует их прогреванию. Парафиновые аппликации проводят ежедневно или через день. Курс до 15—20 про­цедур.

Местное применение парафина оказывает рассасываю­щее, болеутоляющее, противовоспалительное и антиспас­тическое действие. Под влиянием процедур улучшаются крово- и лимфообращение в тканях, особенно коже, улучшается трофика кожи, восстанавливается ее эластичность.



ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ ПАРАФИНОВЫХ АППЛИКАЦИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



Сама по себе температура 52-55 °C для не опасна. Но нужно учитывать, что при этой температуре парафин переходит из твердого состояния в жидкое, а прогреть его до гораздо больших температур труда не составит. Поэтому, парафин готов, когда «тают» последние твердые кусочки, потом сразу действуем!

В специальном нагревателе или на водяной бане растапливаем парафин:

Готовим водяную баню. Для нее понадобятся небольшая и одна большая эмалированные кастрюли. В небольшую кастрюльку кладем необходимое количество парафина.

На дно большой кастрюли необходимо положить деревянную решетку или дощечку в целях предотвращения соприкосновения кастрюль и налить воды.

Затем кастрюльку с парафином, закрытую крышкой, осторожно поместить в большую кастрюлю и поставить на небольшой огонь. Необходимо следить за тем, чтобы капельки воды не попали в парафин.

Стоит отметить, что нагревать парафин без водяной бани категорически запрещено, поскольку при достижении определенной температуры он начинает подгорать, испуская при этом удушливый чад, даже может воспламениться.

Кожу на больном участке следует помыть и насухо вытереть полотенцем. Никаких масел или вазелина наносить не требуется. Для процедуры необходима широкая кисть, можно заменить ее помазком для бритья. Парафин нужной температуры следует нанести на больное место широкой кистью тонкими слоями (до 1-2 см) и обернуть тканью. Поверх аппликации накладывается клеенка, вощаная бумага или теплый шарф, размер которой должен соответствовать площади больного участка. После этого следует укрыть теплым одеялом.

Еще один способ аппликаций: смачиваем в парафине заранее подготовленную марлевую салфетку из 6-8 слоев. Нужно помнить, что чем больше слоев, тем больше парафина в них удержатся, и тем более теплоемкой будет наша аппликация. Внутренним сгибом лучезапястного сустава проверяем температуру салфетки, и если кожа спокойно переносит эту температуру, наносим салфетку. Сверху на салфетку укладывают полиэтиленовую пленку и согревающую ткань.

Сеансы лечения парафином длятся 30-60 мин, процедуры выполняют каждый день или через 1 день. На дому проводят курс лечения из 12-20 процедур. Лучше всего их делать за 1,5-2 часа до сна. Если же сеанс лечения парафином проводится днем, то после него следует отдыхать не меньше 30 мин.

Такие процедуры помогают при многих заболеваниях, таких, как артрит, периостит, миозит, вывих, перелом, раны, ожоги, трофические язвы, хронические заболевания внутренних органов (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гепатит), заболевания и последствия травм периферической нервной системы (неврит, радикулит, невралгия), заболевания кожи.опубликовано econet

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