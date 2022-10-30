Анализ на женские половые гормоны рекомендуется производить при следующих патологических состояниях и явлениях...

Большая часть всех процессов в человеческом организме контролируется посредством гормонов – особых биологически активных веществ различной химической структуры. Именно от их количества и скорости выделения во многом зависит рост мускулатуры, уровень обмена веществ и даже вопрос пола человека.

Большинство гормонов начинает вырабатываться в организме еще в период внутриутробного развития, обуславливая особенности развития эмбриона.

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Например, при превалировании у зародыша выработки женских половых гормонов и рецепторов к ним рождается девочка. Если же наблюдается преобладание мужских гормонов – это приводит к развитию организма по мужскому типу.

Однако влияние данной группы биологически активных веществ не заканчивается на этапе определения пола человека, ведь именно половые гормоны в дальнейшем контролируют реализацию одной из важнейших функций человеческого организма – рождение здорового потомства. Можно сказать, что они формируют данный процесс «от и до» - от определения пола и формирования органов репродуктивной системы до возникновения полового влечения и вынашивания ребенка у женщины.

Поэтому роль женских половых гормонов в вопросе планирования семьи и зачатия ребенка крайне важна. Достаточно сказать, что почти половина всех случаев бесплодия у женщин обусловлена именно эндокринными причинами – то есть нарушениями выделения и работы различных гормонов. В связи с этим при трудностях с зачатием любой врач первым делом назначит проведение исследования количества гормонов в крови женщины.

Помимо планирования семьи важность анализа на женские половые гормоны затрагивает еще множество других медицинских специальностей. Кроме эндокринологов результатами такого исследования могут заинтересоваться онкологи, гинекологи, маммологи, ортопеды и нефрологи. Это связано с тем, что любая система гормонов в человеческом организме образует множество взаимосвязей с другими системами тела, поэтому нарушение в одном звене этой цепочки неизбежно приводит к целому каскаду патологических реакций.

Когда рекомендуется анализ на половые гормоны

Первым пунктом в списке показаний для проведения подобного исследования стоит вопрос планирования семьи. Именно женское бесплодие зачастую заставляет человека обратиться к врачу, тогда как с другими косвенными симптомами гормонального дисбаланса (ожирением, болезненными менструациями или нерегулярным циклом, изменением структуры волос, кожи, ногтей) женщина обычно пытается справиться сама без рекомендации врача.

Таким образом, стоит сдать кровь на уровень женских половых гормонов при невозможности зачатия ребенка на протяжении полугода и более. Столь длительный срок обусловлен тем, что даже на фоне полного здоровья обоих партнеров далеко не всегда получается завести ребенка сразу – благоприятный период для этого составляет всего около недели в месяц.

Организм к тому же тщательно готовится к этому процессу, поэтому иногда по причине стрессов на работе, неблагоприятной метеорологической обстановки беременность может не возникнуть в один благоприятный период овуляции и произойти в следующий.

Однако шестимесячный срок бесплодных попыток считается достаточным для того, чтобы заподозрить нарушения в репродуктивной системе одного из партнеров. Статистически чаще причиной этого являются именно эндокринные нарушения у женщин, поэтому они проверяются в первую очередь.

Помимо проблем с планированием семьи, анализ на женские половые гормоны рекомендуется производить при следующих патологических состояниях и явлениях:

Невынашивание беременности, выкидыши, самопроизвольные аборты – нарушение протекания беременности также как и проблемы с зачатием возникают на фоне патологического уровня гормонов. Поэтому если в прошлом такие явления имели место, при новой беременности необходимо регулярно проводить исследование крови на содержание этих биологически активных веществ. В таком случае при нарушении уровня гормонов можно начать своевременную лекарственную коррекцию для сохранения ребенка.

Нерегулярный менструальный цикл и болезненные или обильные месячные, а также при их отсутствии (аменорее). При любых нарушениях системы гормонов у женщины неизменно будет изменяться картина менструального цикла, так как его протекание полностью контролируется эндокринной системой. Кроме того, гормональную картину крови исследуют при заболеваниях репродуктивной системы – поликистозе яичников, опухолях матки.

При неприятных ощущениях в молочных железах, болях, выделениях, наличие уплотнений в груди. Некоторые женские половые гормоны стимулируют рост груди и выделение ее секрета. Поэтому описанные жалобы могут быть следствием изменения уровня биологически активных веществ в крови.

Нарушение роста волос – облысение (аллопеция) либо же наоборот сильный рост волос и оволосение по мужскому типу у женщины. Эти явления прямо указывают на нарушения в половой гормональной сфере.

Повышение массы тела, особенно не обусловленное питанием или образом жизни, может быть симптомом различных эндокринных заболеваний, в том числе и репродуктивных нарушений.

Снижение либидо, расстройства в интимной сфере, половые перверсии – все это также может быть следствием патологического выделения гормонов.

Лечением различных заболеваний при помощи гормональных препаратов производиться контроль уровня гормонов в крови.

Кроме того, анализ на уровень женских половых гормонов могут назначать и мужчинам – собственно говоря, их «женская» принадлежность является лишь данью истории. В настоящее время выяснено, что многие из этих веществ играют активную роль и в развитии мужского организма, в том числе и формировании его репродуктивной системы. Точно так же, как и типично «мужской» гормон тестостерон также имеется в женском организме и выполняет в нем ряд функций, поэтому исследование его уровня также входит в рамки такого анализа. Признаками нарушения количества этих биологически активных веществ могут быть гинекомастия (рост молочных желез у мужчин), некоторые формы импотенции, снижение полового влечения (либидо), опухоли и другие повреждения органов эндокринной системы.

К исследованию уровня гормонов прибегают и в случае детей и подростков. Основными причинами для выполнения такого анализа могут быть признаки преждевременного полового созревания или его задержки у подростков.

Особенности анализа и подготовка к исследованию

Самой главной особенностью исследования крови на уровень половых гормонов является факт того, что забор крови не происходит одномоментно. Это связано с тем, что их количество в крови постоянно изменяется, что затрудняет формирование таблицы нормы для каждого гормона. Биологическим отражением таких гормональных скачков является менструальный цикл, по этой причине наиболее удобный момент для анализа на различные биологически активные вещества определяется с его помощью.

Ранее для каждого отдельного гормона был свой «идеальный день», что заставляло женщину многократно сдавать кровь в течение месяца. На сегодняшний день существует методика, по которой исследование крови производят три раза за цикл – при каждом из них выясняется картина уровня определенной группы женских половых гормонов.

Женщине необязательно сдавать все три анализа – в этом вопросе все зависит от позиции и мнения лечащего врача. Например, если ему необходимо узнать уровень эстрогена он назначит ей однократное исследование в наиболее благоприятный для этого день цикла. Однако в ряде случаев нужна полная картина всех половых гормонов крови, что требует обязательную сдачу анализа три раза за один цикл.

Расчет цикла, как известно, начинается с начала менструаций – первый день месячных является и первым днем менструального цикла.

Если женщина при обращении к врачу не помнит дату последних менструаций, то врач назначает ей прием на ближайшее новое начало цикла. После этого происходит процедура сдачи крови в таком порядке:

Третий-пятый день цикла – сдается кровь для исследования уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, а также пролактина.

Восьмой-десятый день цикла – наиболее удобный момент для определения уровня тестостерона и его предшественника - ДГЭА-с (дегидроэпиандростерон-сульфата)

Двадцать первый-двадцать второй день – исследуется количество прогестерона и эстрадиола.

Существует и другой подход к определению нормального уровня каждого гормона – по фазе менструального цикла. Согласно этому методу, для каждого биологически активного вещества существует отдельно как минимум пять показателей нормы по фазам цикла для яичника и других факторов:

1. Фолликулярная фаза – с первого по четырнадцатый день, время формирование фолликула с яйцеклеткой;

2. Овуляторная фаза – с пятнадцатого по восемнадцатый день – время выхода яйцеклетки из фолликула. Именно в этот период наиболее высокий шанс зачатия, и наблюдается резкий всплеск уровня всех гормонов, за исключением прогестерона.

3. Лютеиновая фаза – с девятнадцатого по двадцать седьмой (окончание цикла и начало менструаций). В этот промежуток времени происходи сначала рост (первая половина фазы) и затем постепенный спад уровня прогестерона.

4. Уровень гормонов при использовании оральных контрацептивов – использование гормональных средств контрацепции «замораживает» менструальный цикл и уровень гормонов находится на одном уровне, не испытывая особых колебаний.

5. Количество биологически активных веществ в постменопаузу – после окончания репродуктивного периода гормональный фон изменяется, но резкие подвижки уровня не характерны.

Такой способ определения количества женских половых гормонов не требует выжидания особого периода для забора крови, но все равно необходимо примерно знать день цикла для определения фазы. Кроме того, этот метод требует высокой квалификации врача, чтобы он мог разобраться в сложных взаимоотношениях гормонов в различные периоды менструального цикла.

Естественно, что у мужчин, детей и женщин в постменопаузу менструального цикла нет, поэтому вышеперечисленные ограничения и сложности никоим образом не касаются данной группы пациентов.

Подготовка к сдаче такого анализа по большому счету не отличается от таковой при других методах лабораторной диагностики.

Необходимо за сутки до забора крови исключить употребление кофеинсодержащих напитков, алкоголя, жирной и тяжелой пищи.

Кровь сдается утром натощак.

Рекомендации по поводу ограничения половой жизни перед сдачей анализа лишены основания – наоборот, лучше сохранять привычный образ жизни, в том числе и в интимной сфере. Это поможет врачу определить именно базовый уровень гормонов женщины.

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Расшифровка результатов анализа

Как уже было сказано, расшифровка анализа представляет собой определенную сложность, так как данный показатель способен сильно изменяться в зависимости от фазы менструального цикла, эмоционального состояния, даже от времени суток.

Так, фолликулостимулирующий гормон выделяется в кровь не непрерывно, а отдельными всплесками раз в три-четыре часа. В период его выделения концентрация данного гормона в крови может резко возрастать (до двух раз), что не может не отразиться на результатах исследования. Поэтому данные таблиц (ниже) представлены в случае сдачи крови женщиной в период, наиболее благоприятный для определения того или иного гормона.

Так как данный тип исследования также назначается детям, а также женщинам после климакса, значение этих параметров анализа будет у них несколько другое:

Прогестерон у детей и женщин старше 45-50 лет, как правило, не определяется.

Краткая характеристика показателей

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) является гормоном передней доли гипофиза, его выделение зависит от воздействия другого биологически активного вещества – гонадолиберина, который образуется в гипоталамусе. Он выполняет важные функции и в женском и в мужском организме:

У женщин он отвечает за формирование фолликула – особого образования яичников, которое необходимо для правильного созревания яйцеклетки. Раз в месяц в одном из яичников под действием этого соединения начинает формироваться фолликул, который затем разрывается, высвобождая яйцеклетку (овуляция) – на этот процесс уходит вся первая половина менструального цикла. Остаток фолликула превращается в желтое тело, вырабатывающее прогестерон. Если зачатие не произошло, то желтое тело разрушается, однако в случае беременности это образование выделяет прогестерон весь ее период.

У мужчин данный гормон способствует формированию ряда структур репродуктивной системы – семенных канальцев, яичек. Кроме того, ФСГ у мужчин способствует превращению эстрогенов в тестостерон, повышает уровень мужских гормонов в крови.

Изменения уровня этого гормона свидетельствуют о различного рода репродуктивных нарушениях у лиц обоих полов.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) – как и ФСГ выделяется в передней доли гипофиза под воздействием гипоталамического гонадолиберина. Данный гормон призван обеспечивать нормальное протекание овуляции у женщин, поэтому основной пик его уровня наблюдается накануне этого явления. У мужчин же это соединение контролирует нормальное протекание сперматогенеза и образование тестостерона.

Помимо абсолютного уровня этого вещества важным показателем является его соотношение с фолликулостимулирующим гормоном. У мужчин и девочек до полового созревания индекс такого соотношения составляет единицу, у женщин же репродуктивного возраста количество ФСГ должно превышать уровень ЛГ в 1,5-2 раза.

Пролактин является главным гормоном, который обеспечивает в подростковом возрасте рост молочных желез, а затем активно стимулирует лактацию, то есть выделение молока. По этой причине его уровень в организме мужчин или небеременной женщины довольно низкий. Однако исследование его уровня важно по нескольким причинам:

в случае беременных женщин – его количество необходимо знать для прогноза и профилактики возможных проблем с кормлением;

одна из типов гормонально-активных опухолей – пролактинома – как раз и диагностируется по повышенному уровню данного соединения.

Тестостерон исторически считается типично мужским гормоном, и не зря – он стимулирует рост мышц, волос на лице, даже изменение голоса. Но некоторые его количества присутствуют и в женском организме, где он выделяется клетками сетчатой зоны яичников и надпочечниками. Исследование его уровня производят при наличии определенной симптоматики (гирсутизма, огрубения голоса и другое) у женщин – его повышенное количество может быть причиной бесплодия, а также симптомом такого состояния, как поликистоз яичников. У мужчин понижение его количества сопровождается расстройством репродуктивной системы и половой сферы.

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ДГЭА-с или дигидроэпиандростерон-сульфат является предшественником тестостерона, большая часть которого расположена в надпочечниках. Это соединение представляет собой резервную форму гормона, которая выделяется при потребности. Диагностической ценностью обладает его преимущественное расположение в супраренальных железах. Это позволяет определить первопричину повышения уровня тестостерона. Если на фоне высокого содержания мужского гормона наблюдается низкое количество ДГЭА-с – значит, причина патологии находится в яичниках (например, поликистоз). При одновременном повышении обоих показателей диагностируют заболевание надпочечников.

Эстрадиол – является одним из главных женских половых гормонов, обеспечивающий развитие всех вторичных половых признаков. Также он контролирует, наряду с лютеинизирующим гормоном нормальное протекание овуляции и процесса оплодотворения. Его воздействие сказывается и психологическом состоянии женщины – именно данное вещество во многом отвечает за половое влечение у представительниц прекрасного пола.

У мужчин также имеются минимальные количества данного вещества в крови, но его роль в здоровом организме до конца не выяснена. Предполагается, что он всего лишь промежуточное звено для синтеза тестостерона. При некоторых заболеваниях у мужчин он может повышаться.

Прогестерон - один из важнейших гормонов беременности. Именно с недостатком этого вещества связано подавляющее число случаев бесплодия или невынашивания беременности. Это позволяет использовать его для лечения подобных состояний. В основном прогестерон выделяется желтым телом (остатком фолликула, оставшегося после овуляции), основной рост его уровня наблюдается во вторую половину менструального цикла. Если происходит зачатие и беременность, количество этого вещества остается достаточно высоким весь период вынашивания. В случае отсутствия этого явления уровень прогестерона медленно снижается до базового показателя к началу менструации.

Анализ на половые гормоны – очень информативный метод клинического исследования, затрагивающий интересы врачей многих специальностей. Поэтому стоит очень ответственно подходить к его выполнению и расшифровке результатов.опубликовано econet.ru

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