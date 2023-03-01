Тревожные сигналы: Как определить гормональный сбой

Время, когда женский организм находится в позднем репродуктивном периоде, — наиболее проблематичный для здоровых женщин

Большинство современных женщин в разные периоды своей жизни сталкиваются с проблемами, связанными с работой организма, причина которых — изменение деятельности эндокринных желез, вырабатывающих гормоны.

Как отличить гормональный сбой от обычного недомогания

Нежный возраст

Когда начинается формирование женской репродуктивной системы и девочка превращается в девушку, в организме происходит настоящая гормональная буря.

Тревожный сигнал: отсутствие менструации в 14—16 лет или ее нерегулярность.

Если в это время месячные еще не установились, бывают раз в несколько месяцев, а то и вовсе отсутствуют, это свидетельствует о недостаточной выработке или даже отсутствии половых гормонов в организме девушки.

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Другие признаки этой патологии:

недостаточное или излишне выраженное оволосение,

недоразвитие молочных желез.

Тревожный сигнал: слишком затяжной период роста.

У девушек с недостаточной выработкой половых гормонов не закрываются зоны роста трубчатых костей, и они продолжают расти, когда их сверстницы уже остановились в росте.

У них обычно очень длинные руки и ноги, во всей внешности заметна инфантильность.

Нередко такие девушки очень худенькие, у них нарушено нормальное отложение жировой ткани.

Для нормального установления менструальной функции вес должен быть хотя бы 48 килограммов. Если меньше, менструальный цикл нарушается. Об этом необходимо помнить тем девушкам, которые хотят быть похожими на топ-моделей с обложек журналов. Длинноногие и хрупкие манекенщицы нередко страдают нарушениями половой функции.

Ваши действия:

1. Нужно пройти ультразвуковое исследование, убедиться, что внутренние половые органы развиты нормально.

2. Сделать анализ на половые гормоны.

3. Недостаток половых гормонов может привести к недоразвитию матки и другим недугам — например, кистозному перерождению яичников; девушке нужно пройти лечение.

4. Принимать препараты цинка. Этот микроэлемент принимает участие в работе ферментов, обеспечивающих выработку многих важных гормонов, в первую очередь половых. Поэтому его недостаток очень быстро сказывается на половой функции, менструальном цикле, сексуальности.

5. Придерживаться селено-цинковой диеты (регулирует половые функции).

Много цинка содержат:

устрицы,

черника,

тыквенные семечки,

овсяные хлопья

Чемпионы по содержанию селена — кокос и фисташки, есть селен, хоть и в меньшем количестве, в сале и чесноке.

Можно принимать и пищевые добавки с цинком и селеном (назначает обязательно врач!), снижающие нервозность, склонность к депрессии, перепадам настроения, стимулирующие иммунитет.

Бальзаковский возраст

Время, когда женский организм находится в позднем репродуктивном периоде, — наиболее проблематичный даже для здоровых женщин. Здесь начинаются первые тревожные сигналы, которые важно не только не пропустить, но и правильно понять.

Тревожный сигнал: регулярное пробуждение в 4—5 часов утра. Женщина может засыпать нормально, спать хорошо, но такой ранний подъем — первый «звонок» возрастных изменений.

Пробуждение в 4—5 часов утра — напоминание о том, что происходит снижение выработки половых гормонов.

Тревожный сигнал: усиление предменструального синдрома.

Раньше менструация проходила легко, а теперь начались резкие колебания настроения за неделю до критических дней, набухание и болезненность грудных желез?

Беспокоит ревматическая боль в суставах?

Обострились заболевания поджелудочной железы, печени?

Причина опять-таки в колебаниях гормонального профиля, связанных с недостатком эстрогенов.

Тревожный сигнал: невнимательность, забывчивость. Иногда все это подталкивает женщину на настоящую депрессию, ее преследуют мысли о неудачной жизни.

На самом деле судьба здесь ни при чем: дело в том, что гормоны яичников являются своеобразным допингом для центральной нервной системы, а их в этот период женщине как раз и не хватает.

Ваши действия:

1. Увеличить количество вегетарианской пищи, пить травяные отвары.

2. За неделю до менструации можно попить настойку ландыша, настой травы полыни обыкновенной, чистотела, лапчатки гусиной.

При предменструальном синдроме помогут такие сборы:

- Настой: по 1 ст. л. травы душицы обыкновенной, травы руты душистой, цветов василька синего, 1 ч. л. почек березы, 500 мл воды. Смесь залить кипятком, настоять 1 час. Принимать по 0,5 стакана 3—4 раза в день вместо чая за 1—2 недели до начала месячных.

- Смешать взятые поровну сухие измельченные цветы ромашки, листья мяты и корень валерианы. 1 ст. л. сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Пить по 2 ст. л. три раза в день после еды.

- Отвар лечебный: по 1 ст. л. травы вербены лекарственной, травы хвоща полевого, цветов ромашки аптечной, 2 ст. л. плодов шиповника коричного, 1 л воды. Смешать измельченные компоненты, залить водой, нагревать на водяной бане 15 мин. Настоять 1—2 часа (можно в термосе), процедить. Принимать отвар нужно за несколько дней до начала менструации, как чай, 3—4 раза в день, можно с медом.

- Отвар обезболивающий: 2 ст. л. корневищ с корнями валерианы лекарственной, 1 ст. л. корневищ женьшеня, 500 мл воды, 300 мл сухого красного виноградного вина. Залить cырье валерианы и женьшеня кипятком, настоять 30 мин, процедить. Потом смешать настой с красным вином и подогревать на слабом огне 10 мин. Принимать по 2 ч. л. три раза в день за 10 мин до еды за 2 недели до месячных.

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- Успокоительный настой: 3 ст. л. травы лапчатки гусиной, по 1 ст. л. цветов яснотки белой, цветов ромашки аптечной, 500 мл воды. Цветы и траву измельчить, перемешать. 1 ст. л. залить кипятком, настоять в термосе 1 час, процедить. Разделить дозу на порции и принимать теплый напиток в течение дня мелкими глотками.

- При мучительной менструации — настой травы мелиссы (20 г на 200 мл кипятка). Принимать по 1 ст. л. 5—6 раз в день.опубликовано econet

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