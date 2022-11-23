Лепим тело: живот, спина, ноги

Вы хотите быть всегда бодрой, в хорошем расположении духа? Вы хотите быть стройной? В таком случае выгоните на несколько минут всех своих домашних из дому (им будет полезно подышать свежим воздухом), разденьтесь донага, встаньте перед зеркалом и расслабьтесь.
Вы сразу же и легко увидите все недостатки вашей фигуры. Не занимайтесь долго самоедством: распрямите плечи и грудь, подтяните живот, напрягите ноги и ягодицы, сожмите руками свою талию. Такая вы себе больше нравитесь? Вот видите: вы уже знаете, на тренировку каких групп мышц вам следует прежде всего обратить свое внимание. С них и начните, воспользовавшись предлагаемым нами ниже комплексом упражнений.
Будет неплохо, если гимнастикой вы станете заниматься перед зеркалом - так бывает легче следить за правильностью выполняемых упражнений.
Для этого упражнения нам понадобится скалка или свернутое жгутом полотенце. Слегка наклонившись вперед, медленно подтяните попеременно к груди то правую, а то левую ногу, пропустите под нее скалку или свернутое жгутом полотенце, вытяните ногу. Повторите упражнение, освободив из-под ноги скалку или полотенце.
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Это же упражнение можно выполнять, подтягивая сразу обе ноги и пропуская под них скалку или полотенце.
Вытяните перед собой руки со скалкой или свернутым полотенцем, ноги и спина прямые. Попеременно отрывайте от пола как можно выше то правое, а то левое бедро. Следите за тем, чтобы руки и спина оставались при этом прямыми.
Пересядьте с пола на краешек стула, возьмитесь руками за низ сиденья. Спина и ноги прямые, ступни касаются пола.
Медленно, ощущая напряжение мышц живота, подтяните согнутые в коленях ноги к груди, спину держите все время прямо. Не опуская ног на пол, так же медленно выпрямите их, стараясь удержать на весу как можно выше.
Плавно опустите табурет. Повторите упражнение, просунув ноги между ножками табурета, и, отжав стопы, приподнимите табурет над полом и также постарайтесь удержать его на весу в течение 10 секунд.
Следите за тем, чтобы мышцы живота и талии были в напряжении, спину держите прямо.опубликовано econet.ru
По книге «Энциклопедия молодой женщины», перевод: Н.И.Белой, Ю.Н.Козловой
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Источник: https://econet.ua/
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