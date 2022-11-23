Лепим тело: живот, спина, ноги

Вы хотите быть всегда бодрой, в хорошем расположении духа? Вы хотите быть стройной? В таком случае выгоните на несколько минут всех своих домашних из дому (им будет полезно подышать свежим воздухом), разденьтесь донага, встаньте перед зеркалом и расслабьтесь.

Вы сразу же и легко увидите все недостатки вашей фигуры. Не занимайтесь долго самоедством: распрямите плечи и грудь, подтяните живот, напрягите ноги и ягодицы, сожмите руками свою талию. Такая вы себе больше нравитесь? Вот видите: вы уже знаете, на тренировку каких групп мышц вам следует прежде всего обратить свое внимание. С них и начните, воспользовавшись предлагаемым нами ниже комплексом упражнений.

Будет неплохо, если гимнастикой вы станете заниматься перед зеркалом - так бывает легче следить за правильностью выполняемых упражнений.

Комплекс упражнений для коррекции проблемных зон

Живот и спина

Для этого упражнения нам понадобится скалка или свернутое жгутом полотенце. Слегка наклонившись вперед, медленно подтяните попеременно к груди то правую, а то левую ногу, пропустите под нее скалку или свернутое жгутом полотенце, вытяните ногу. Повторите упражнение, освободив из-под ноги скалку или полотенце.

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Это же упражнение можно выполнять, подтягивая сразу обе ноги и пропуская под них скалку или полотенце.

Бедра и ягодицы

Вытяните перед собой руки со скалкой или свернутым полотенцем, ноги и спина прямые. Попеременно отрывайте от пола как можно выше то правое, а то левое бедро. Следите за тем, чтобы руки и спина оставались при этом прямыми.

Живот

Пересядьте с пола на краешек стула, возьмитесь руками за низ сиденья. Спина и ноги прямые, ступни касаются пола.

Медленно, ощущая напряжение мышц живота, подтяните согнутые в коленях ноги к груди, спину держите все время прямо. Не опуская ног на пол, так же медленно выпрямите их, стараясь удержать на весу как можно выше.

Живот, талия и ноги

Сидя на стуле, сожмите стопами ног ножки табурета, приподнимите его над полом и удерживайте на весу в течение 10 секунд.



Плавно опустите табурет. Повторите упражнение, просунув ноги между ножками табурета, и, отжав стопы, приподнимите табурет над полом и также постарайтесь удержать его на весу в течение 10 секунд.

Следите за тем, чтобы мышцы живота и талии были в напряжении, спину держите прямо.опубликовано econet.ru

По книге «Энциклопедия молодой женщины», перевод: Н.И.Белой, Ю.Н.Козловой

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