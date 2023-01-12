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Омолаживающие упражнения для губ, которые избавят от опущеных уголков

Источник: vk.com 12 января 2023 6282
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Специальный комплекс для повышения упругости и увеличения губ, исчезновения печальных уголков у рта

Омолаживающие упражнения для губ, которые избавят от опущеных уголков

Комплекс № 1

Специальный комплекс для повышения упругости и увеличения губ, исчезновения печальных уголков у рта. Делается ежедневно по 5 — 10 минут. Все движения нужно повторять по 5-6 раз.

  • Приоткройте рот, обнажив передние зубы. Оттягивая вверх верхнюю губу, пальцами придерживайте носогубные складочки. Расслабьтесь.
  • Если умеете свистеть, делайте это почаще.

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Комплекс № 2

Гимнастика:

  • Вытягивайте губы вперед и немного открывайте рот, как рыбы при дыхании. Закрываете и отпускаете губы. Повторите 10-20 раз.
  • Двигайте нижней челюстью синхронно с губами попеременно налево и направо. Повторяете 10-20 раз.
  • Наберите побольше воздуха, надуйте щеки и с силой выдувайте воздух так, чтобы губы вибрировали.
  • Наберите в рот побольше воздуха и энергично фыркните.
  • Как можно больше поднимайте верхнюю губу, чтобы при этом обнажились десны и верхние зубы.
  • Откройте немного рот и растягивайте углы рта в стороны, чтобы были видны верхние зубы.
  • Встаньте у зеркала и в течение двух минут пропойте все гласные буквы.
  • За несколько секунд сдуйте с воображаемого одуванчика весь пух, приоткройте рот, расслабьтесь и улыбнитесь.

Омолаживающие упражнения для губ, которые избавят от опущеных уголков

Комплекс № 3

Третий комплекс для уменьшения морщин около рта и укрепления губ.

  • Потрите губами, как бы растирая помаду — верхней о нижнюю и, наоборот, при этом двигая челюстью вправо-влево.
  • Легко пошлёпайте губами. Повторите 15 раз.
  • Втяните внутрь рта губы и, прилагая усилия, открывайте рот. Повторите десять раз.
  • Прижмите пальцы к губам и вытяните губки трубочкой, как перед свистом. Повторите 10 раз, после каждого напряжения расслабившись.
  • Прижмите уголки губ указательными пальцами, вытягивайте и расслабляйте губы. Повторите десять раз.
  • Приложите к нижней губе по три пальца каждой руки и прижмите. Вытягивайте губы трубочкой, не забывая о расслаблении.
  • Открыв рот, как бы отворачивая губы на зубы, 10 раз улыбнитесь, подводя при этом уголки губ.
  • Нажмите указательными пальцами свои уголки губ. Громко, со звуком, делайте губами чмокающие движения. Повторите десять раз.

МАССАЖ

Кожа губ, как и весь наш организм, подвержена старению. Чтобы оттянуть увядание кожи губ и образования ранних морщин, дольше сохранить привлекательность губ, им полезно делать мягкий массаж.

Утром нанесите на красную кайму рта масло какао или растительное масло. Кончиками пальцев вбейте масло скользящими и втирающими движениями, не растягивая кожу губ. Вечером после того, как вы умылись, можно простучать мышцы вокруг рта ватным тампоном, который должен быть смоченный в масле или лосьоне.

Омолаживающие упражнения для губ, которые избавят от опущеных уголков

Ежедневно - по утрам и вечерам - необходимо хорошо массировать бледную кожу губ зубной щеткой, имеющей мягкую щетину. Для большей эффективности массажа на зубную щетку желательно нанести немного любого натурального растительного масла, или питательного крема, или шалфейной мази. Массаж рекомендуется делать в течение 3-5-ти минут аккуратными, легкими и плавными движениями.

Зубную щетку с успехом можно заменить уголком махрового полотенца. Такой массаж стимулирует приток крови к губам, а также выступает в роли своеобразного пилинга, без ущерба для кожи губ отшелушивает омертвевшие клетки и насыщает кожу необходимыми веществами.

Завершается массаж нанесением на кожу губ питательного бальзама.

Помогает сохранить свежесть и улучшить кровообращение легкий и непродолжительный массаж губ при помощи постукивания подушечками пальцев.

Смазать губы и смочить кончики пальцев персиковым маслом. Сделать легкий массаж губ.

Взять в равных пропорциях персиковое и миндальное масло, добавить несколько капель мелиссового эфирного масла, смазать губы и сделать легкий массаж. Для лучшей эффективности делать такой массаж рекомендуется 1-2 раза в день.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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