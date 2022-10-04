Явными симптомами неправильной работы надпочечников могут стать резкое изменение артериального давления, утренняя слабость, повышенная пигментация

Многие из нас даже не догадываются о существовании такого органа как надпочечники – мы с большим трудом можем предположить, где этот орган располагается.

Но необходимо знать, что надпочечники играют существенную роль в формировании иммунитета и нашего веса. Их значимая роль неоспорима также в деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Этот орган несет ответственность и за обмен веществ в организме, и за его нарушения.

Надпочечники – железы внутренней секреции

Итак, попробуем внести ясность. Надпочечники – это парные железы эндокринной системы и не имеют к почкам никакого отношения. Они выделяют гормоны, поступающие впоследствии непосредственно в кровоток. Эти гормоны принимают участие в метаболизме, а также, что немаловажно, участвуют в процессе адаптации организма ко всем внешним неблагоприятным условиям.

Название свое надпочечники получили из-за своего характерного расположения. В организме они расположены непосредственно над верхними полюсами почек. Но при этом форма желез существенно отличается от формы нижележащих органов. Правый надпочечник напоминает формой треугольник, а вот левый больше похож на полумесяц. Несмотря на существенную разницу во внешнем виде, надпочечники выполняют одинаковые функции.

На самом деле, размер надпочечников очень небольшой – объем не превышает полтора кубических сантиметра, а вес не превышает пяти граммов. И правый, и левый надпочечник состоят из двух частей: внутреннего мозгового слоя и покрывающего его коркового слоя. Причем, внешний слой – его также называют кортикальный – занимает до 80% объема органа.

Кортиковый слой условно разделяется на три зоны. Каждая из них узкоспециализирована и отвечает за выработку определенного вида кортикостероидов. Это группа гормонов, которая отвечает за купирование воспалительных процессов, определенные механизмы обмена веществ и за работу иммунной системы.

Гормоны надпочечников и вес

Катехоламины

Внутренний «слой» надпочечников производит гормоны, которые нормализуют деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также регулируют термогенез (выработка организмом теплоты для поддержания постоянной температуры тела, а также для обеспечения работоспособности всех систем организма, включая клеточные структуры). Эти гормоны носят название катехоламинов.

Катехоламины отвечают не только за гормональный баланс и, соответственно, за вес, но и регулируют работу сердца, помогая нам просто не разорваться на кусочки во время различных стрессовых ситуаций. К катехоламинам относятся такие гормоны как адреналин, кортизол, а также альдостерон и различные андрогены.

Кортизол

Функция кортизола в том, что он отвечает за работу всех защитных функций нашего организма, а также помогает ему справляться с разнообразными стрессовыми ситуациями. У кортизола, в общей сложности, десять механизмов воздействия.

Первый из них считается главным – он контролирует процессы иммунной защиты. Именно выработка кортизола является для организма сигналом к включению иммунной системы, а также производству лимфоцитов, которые защищают организм от бактерий и вирусов. Кортизол и реакция на его выработку организма уберегает нас от летальных исходов при разнообразных воспалениях, как внутренних, так и внешних.

Вторая функция кортизола в том, что он защищает нас от разнообразных эмоциональных потрясений, волнений и перенапряжений – стрессов.

В различных стрессовых ситуациях организм начинает вырабатывать кортизол, деятельность сердечной мышцы активируется, улучшается работа центральной нервной системы, что позволяет организму побороть стресс самостоятельно.

Колебания уровня кортизола в крови

При нарушениях выработки кортизола, то есть когда его уровень постоянно повышен или понижен, в организме может возникнуть множество проблем.

Причиной постоянно повышенного уровня кортизола может стать хронический стресс. При этом происходит разрастание коркового (внешнего) слоя надпочечников и в организме возникает такое заболевание как гиперкортицизм. Результатом этого заболевания становится нарушение циркуляции крови, не снижается уровень сахара. У человека наблюдается постоянно повышенное давление, а также истощение нервной системы.

Однако самое неприятное при повышенном уровне кортизола – нарушение обмена веществ. В это время в надпочечниках начинается процесс липогенеза, проще говоря, увеличивается подкожный слой жира. Важно осознавать, что в таких стрессовых ситуациях жир перераспределяется в организме и основными местами его концентрации становятся спина, живот, а также задняя часть шеи. При этом руки и ноги остаются худыми. Такое специфическое строение тела позволяет точно диагностировать гиперкортицизм в запущенной форме. Кроме вышеперечисленных признаков, наблюдается истончение кожи на лице – она становится склонной к трещинам и красноте. Кроме этих неприятностей, человек становится крайне раздражительным.

При затянувшемся стрессе стоит обратиться к психиатру, а вот при проблемах с весом поможет эндокринолог.

Понижение уровня гормона кортизола может быть связано не только с опухолью надпочечников, но и с нарушениями работы всей эндокринной системы. Но и нахождение в длительном стрессе также может снизить выработку кортизола! В первую очередь при снижении уровня кортизола страдает, конечно же, иммунная система. Человека преследуют постоянные инфекционные заболевания. Это, в свою очередь, становится причиной истощения надпочечников и приводит, в конце концов, к их отказу.

Статистика утверждает, что около 85 процентов случаев отказа надпочечников являются следствиями таких заболеваний как туберкулез, инфаркт, инсульт, а также длительный прием гормональных препаратов. Это могут быть препараты от астмы, различных аллергий или же нейродермитов. Такие препараты нарушают процесс выработки организмом гормонов.

Адреналин

Адреналин – это гормон, которые мобилизует возможности организма и помогает противостоять опасности. Стимулируют его выработку состояние страха и опасности и, как ни странно, сильного холода. При этом выброс адреналина в кровь вызывает цепочку реакций, которые обеспечивают кратковременный высокий уровень готовности к тяжелым нагрузкам. Этот сложный механизм был сформирован в процессе эволюции и в результате он приводит организм в состояние, которое существенно повышает уровень подготовки к борьбе или бегству от опасности.

Одновременно с этим, в крови повышается уровень содержания сахара, что обеспечивает ресурсы для усиленной работы мышц и ресурсы энергетические – для усиленной работы мышечной системы. Для насыщения организма кислородом учащается дыхание, а также повышается давление в сосудах и их тонус. Говоря проще, адреналин позволяет оставаться нашему организму «на максимуме» не только физических возможностей, но и психических.

Важно отметить, что этот гормон практически как наркотик может вызывать у человека привыкание. Его переизбыток существенно притупляет чувство опасности, и люди просто перестают видеть преграды на своем пути. Однако любителям острых ощущений стоит помнить о том, что в таком «постоянном напряге» жить долго нельзя. Со временем притупляются эмоции, и, в конце концов, просто может произойти неконтролируемый выброс адреналина, что может стать причиной серьезного гипертонического криза.

Альдостерон

Альдостерон – гормон, который отвечает за сохранение водно-соляного баланса, а также электролитного обмена. Действие этого гормона направлено на почки – он дает им понять, какие вещества и в каком количестве необходимо вывести из организма, а какие – оставить. Эти вещества и обеспечивают электролитный баланс организма – баланс калия, натрия и хлора. Действие этого гормона важно на клеточном уровне. Альдостерон, как и ренин (гормон почек), работает на повышение артериального давления.

Нехватка альдостерона может возникнуть после длительных серьезных заболеваний или же чересчур затянувшегося стресса. Его признаками могут стать отечность, снижение давления, а также перебои в работе сердца. Для восстановления выработки альдостерона и профилактики его нехватки в настоящее время назначают глюкокортикоиды. Если же нарушение произошло из-за образования опухоли, то пациенту предстоит операция по ее удалению. В особо тяжелых случаях необходимо удаление опухоли вместе с железой.

Повышение уровня альдостерона носит название гиперальдостеронизм: он возникает в организме вследствие доброкачественной опухоли.

Андроген

Андроген – это гормон, который регулирует половую деятельность. Это мужской гормон. Свою функцию этот гормон выполняет у детей обоих полов до начала периода полового созревания.

В период полового созревания женского организма эта функция передается яичникам, а мужского – яичкам. После этого их работа становится менее важной, за исключением таких случаев, когда происходят нарушения в работе коры надпочечников. Так, например, на ранних стадиях беременности повышенный уровень андрогена может вызвать выкидыш, так как андроген останавливает рост матки, что приводит к возникновению тесноты для плода.

Повышенное содержание андрогенов может вызвать достаточно серьезные последствия. Так, например, во время беременности у младенцев можно наблюдать гермафродитное строение половых органов. При врожденной же дисфункции надпочечников девочки рано останавливаются в росте. Зачастую неправильная работа желез может вызвать повышение волосяного покрова и колебания давления. Последствиями дисбаланса в подростковом возрасте могут стать повышенная жирность кожи и постоянно появляющиеся прыщики. Нередко дисбаланс провоцирует сбои в менструальном цикле.

Причинами неправильной работы надпочечников могут стать:

воспалительные гинекологические процессы;

дисфункция коры надпочечных желез вследствие серьезного заболевания;

воспалительные гинекологические процессы;

дисфункция коры надпочечных желез вследствие серьезного заболевания;

генетическая предрасположенность;

врожденная дисфункция коры желез;

экология и развивающаяся стремительными темпами урбанизация.

Явными симптомами неправильной работы надпочечников могут стать резкое изменение артериального давления, утренняя слабость, повышенная пигментация (например, после заболевания человек среди зимы может выглядеть не в меру загорелым), различные нарушения метаболизма, изменение уровня сахара в крови, а также гинекологические проблемы.опубликовано econet.ru

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