Эта процедура позволяет разгрузить кровоток, освобождает сосуды и положительно влияет на весь организм.
Применение пиявок дает тройственный лечебный эффект. Во-первых, они осуществляют лечебное кровопускание. Это позволяет разгрузить кровоток больного, освобождает сосуды и положительно влияет на весь организм. Во-вторых, действие от укуса пиявок можно сравнить с воздействием иглорефлексотерапии. Это объясняется тем, что пиявка прокусывает кожу только в биологически активных (акупунктурных) точках тела.
Их раздражение стимулирует работу различных органов и систем организма. Кроме того, слюнные железы пиявки выделяют очень важный биологический секрет, который впрыскивается в кровь человека, содержит более ста разнообразных биологически активных веществ (природных лекарственных веществ), мягкое действие которых приводит к нормализации работы человеческого организма. К таким веществам относятся: гиалуронидаза, гирудин, бделлины, эглины, дестабилазный комплекс (природная липосома) и др.
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Вам понадобятся: медицинский лоток, пузырек спирта, стерильный бинт, женская прокладка. Да, да - женская прокладка на пять звездочек (ночные, для обильных выделений) — самое ТО для создания давящей повязки на кровоточащую ранку. Сперва, конечно, в несколько слоев стерильный бинт.
Пиявки очень чувствительны к различным запахам, так что в день, когда вы собираетесь прибегнуть к гирудотерапии, никаких духов, бензина, хлорамина… Вообщем, никаких резких запахов! Да что там говорить, пиявки даже на мыло с отдушкой могут отреагировать.. Не присосется пиявка и все! Также не стоит употреблять алкоголь и курить. По тем же причинам.
Техника постановки пиявок не столь сложна, как кажется.
Предположительное место укуса обрабатывают спиртом, потом смывают все чистой горячей водой. (Горячая вода используется для прилива крови к нужному нам месту.) Брать пиявку из большой банки лучше руками и быстро ее переместить в баночку (пробирку, пузырек с широким горлышком) поменьше.
Потом перевернуть эту баночку, прижав горлышком к коже. Пиявка начинает ползать к банке, потом переползает на кожу, выбирая место укуса. Пинцет и подобные приспособления пиявка не жалует.
Голодные пиявки, как правило, не привередничают и присасываются в течение пары минут.
Если пиявка не присасывается то или она не голодна, или чем-то раздражена. Может быть еще вариант, что ее чем-то не устраивает место, где ее хотят приставить. Можно попытаться поменять место. В 50% случаев это работает, и пиявочка присасывается.
Если же нет, то или меняете пиявку на другую, более проголодавшуюся или можно применить различные приманки для пиявок. Помазать место сладкой водой, к примеру. Пиявки на сладкое падки. Хорошо они еще чувствуют кровь. И если одна пиявка уже прокусила кожу и начала сосать кровь, то вторая, в непосредственной близости от первой, тоже быстро присосется.
Сеанс гирудотерапии продолжается довольно долго, от 40 минут до полутора часов. Поэтому больному лучше лежать, расслабившись в удобной для него позе. Разве что в редких случаях, когда ставят пиявок за ушами на сосцевидные отростки, то пациенту удобнее сидеть.
Все пиявки используются только один раз (после процедуры они утилизируются). Если же вы собираетесь применять пиявок повторно (только для себя же!!!), то отсаживайте их в другую банку.
В этой банке воду надо менять чаще, потому что процессы пищеварения у вашей сытой кровососки очень даже работают. И в банке то и дело появляются продукты жизнедеятельности пиявки. (Вода мутнеет, плавают серые хлопья.) Пиявка может срыгнуть и тогда вода окрасится в розоватый цвет.
Держать можно голодных пиявок из расчета 20 пиявок на литр воды, сытых — 10 пиявок на 1 литр воды.
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Ставить пиявки самому себе сложнее:
След от укуса пиявки (в виде треугольного значка мерседеса) остается на три - четыре недели, потом белеет и его почти не видно. Заметность следа зависит от величины ротового аппарата пиявки. Чем больше пиявка, тем заметнее от нее след.
Поэтому советую применять маленьких (1-1.5 см) или средних (2-2,5 см) пиявок. Все необходимые ферменты пиявка и так выделит в кровь пациента, а косметически будет приятнее - пролечиться и остаться без шрамиков.
Постановка пиявок при разных болезнях, естественно, отличается. Есть общие точки постановки пиявок, которые фигурируют во многих схемах лечения гирудотерапией — область печени, кобчик, иногда вокруг пупка. Особенно это нужно для общего очищения — стимулирование главного очистительного органа — печени, при любых проблемах с позвоночником (а они у каждого второго) — вдоль позвоночного столба.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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