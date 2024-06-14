Голод не в вашем желудке и не в уровне сахара в крови, он в голове, и с этим надо работать

© Wendy van Santen / Hans Bolleurs

«Голод не в вашем желудке и не в уровне сахара в крови, он в голове, и с этим надо работать», — к такому выводу пришел профессор неврологии Принстонского университета Майкл Грациано. Публикуем краткий пересказ материала «Голодное настроение».

3 вредные привычки

Контроль веса — вопрос скорее психологии, чем физиологии. Если бы дело было только в калориях, то все люди весили бы ровно столько, сколько захотят. Все знают принцип «ешь меньше». Тем не менее с каждым годом жители США становятся все тяжелее.

Голод постоянно присутствует в нашей жизни в фоновом режиме, время от времени выходя на первый план. Например, он может влиять на наше чувственное восприятие: сытый и голодный по-разному оценят размеры одного и того же гамбургера. Более того, он может воздействовать и на память: недавнее исследование доказало, что большую часть калорий люди потребляют во время перекусов между основными приемами пищи, но при этом они даже не помнят, насколько часто перекусывают.

Если человек потребляет меньше калорий, он худеет. Но если он будет упорно пытаться сократить их количество, то, скорее всего, эффект будет обратным.

Например, в течение суток вы едите меньше. Аппетит разгорается, и в следующие пять дней ваши обеды плотнее и вы чаще перекусываете — возможно, даже этого не замечая. Так как чувство насыщения частично психологическое, вы, находясь в голодном настроении, можете съесть больше, чем обычно, при этом чувствуя себя менее сытым, чем обычно, и даже думая, что уменьшили порцию.

Когда вместо того, чтобы потерять вес на диете, вы его еще и набираете, то начинаете сомневаться в своей силе воли и погружаетесь в депрессию. Вы заедаете грусть, впадаете в зависимость от пищи и теряете мотивацию.

Если вы в любом случае будете несчастны, то почему бы не скрасить жизнь чем-нибудь вкусным?

В течение года Майкл Грациано экспериментировал со своим рационом, скинул больше 20 килограммов за восемь месяцев и выявил три вредные привычки: убийственная углеводная диета, помешательство на сокращении жиров и коварный подсчет калорий.

Зачастую люди получают избыточное количество углеводов даже при, казалось бы, здоровом питании. При этом углеводы повышают аппетит, что может привести к печальным последствиям. Бывает, что люди с ожирением постоянно голодны вне зависимости от того, как много они съели. Их желудок может разрываться от пищи, но в мозгу не появляется чувства насыщения.

Аналогичным образом работает и уменьшение количества потребляемых жиров. Многие считают, что это путь к потере веса, но на деле оно может привести к катастрофе, поскольку жиры отвечают за чувство сытости. Если их сократить до минимума, человек будет постоянно испытывать голод.

Наконец, коварный подсчет калорий. Чем больше вы пытаетесь контролировать свой голод, тем сильнее ломаете систему, которая способна работать самостоятельно.

Грациано советует умерить потребление углеводов, чуть повысить содержание жиров в рационе и в целом есть столько, сколько захочется. При таком подходе человеку совершенно не требуется сила воли. Нужно только создать условия для того, чтобы организм работал правильно.опубликовано econet

Автор: Ксения Донская

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