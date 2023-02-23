Для того, чтобы избежать проблем в будущем, регулярно растягивайте позвоночник. Вы повысите свою гибкость...

Вам потребуется всего две минуты, 120 секунд, чтобы сделать растяжку такой важной области тела, как позвоночник и облегчить боль в спине. Это элементарно.

Для того, чтобы растянуть позвоночник, вам нужно всего три вещи:

коврик для йоги,

теннисный мяч,

ремень.

Если вы привыкнете делать это простое упражнение каждый день, вы улучшите свою осанку, физическую форму и избавитесь от боли — все вместе это повысит ваше качество жизни.

Кроме того, если вы страдаете от боли в спине, или проводите много часов, сидя за компьютером, не сомневайтесь: эта растяжка, которая происходит от очень специфической позы йоги защитит вас возможной травмы илипоследствий физической перегрузки.

Это не магия и не народное средство. Мы говорим о физиотерапии, которая доступна всем и каждому, дома и на работе.

Ниже мы расскажем об этом поподробнее.

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Ваше тело говорит с вами, но вы его не слушаете

Мы уверены в том, что у вас хотя бы раз в жизни «заклинивало» что-то в спине. Обычно мы крутим головой, двигаем плечами и дискомфорт, кажется, исчезает.

Мы идем спать, и на следующий день просыпаемся здоровыми, все идет хорошо, по крайней мере, до следующего эпизода. Мы можем избегать перегрузок месяц, два месяца или три.

Однако, если наша работа требует от нас сохранять одну и ту же позу в течение нескольких часов, в конце концов, у нас снова появляются боли в спине, шейном отделе позвоночника или хронические головные боли от напряжения.

Наше тело говорит с нами каждый день. Спазмы, сведение затылочных мышц, головная боль, покалывание в руках, тепло в нижней части спины…

Все эти симптомы того, что наш позвоночник не получает той заботы, которую он заслуживает.

Кроме того, мы не можем забывать об одном существенном аспекте. Наши эмоции непосредственно влияют на наш позвоночник. Такие факторы, как стресс, беспокойство, тревожность или заботы вызывают напряжение между шейными, спинными, поясничными позвонками, крестцом и копчиком.

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Упражнения на растяжку могут помочь

Если вы будете растягивать позвоночник в течение всего 2 минут каждый день, это поможет вам чувствовать себя намного лучше. Это может показаться слишком простым решением сложной проблемы, но растяжка действительно работает.

Секрет заключается в следующем:

При плохой осанки поверхности суставов хуже увлажняются и, постепенно, они становятся все более жесткими.

Однако, когда мы делаем растяжку, это усиливает общий кровоток, что, в свою очередь, стимулирует мышцы и помогает восстановить гибкость наших суставов.

Если вы привыкнете выполнять упражнения на растяжку каждый день, это уменьшит напряжение мышц и улучшит вашу координацию движений.

Мы не можем забывать, что для того, чтобы сделать наши мышцы и суставы более здоровыми, вы должны заботиться об одной вещи, о которой не все знают: проприоцепции.

Проприоцепция — это ощущение относительного положения частей тела и их движения у животных и человекa, иными словами — ощущение своего тела. Мы должны развить в себе эту естественную способность, чтобы осознавать свои движение и положение суставов.

Как растянуть позвоночник всего за 2 минуты?

Для того, чтобы выполнить это упражнение на растяжку позвоночника, найдите место в вашем доме, где вы сможете лечь на спину. Это должна быть удобная, но жесткая поверхность.

В этом простом упражнении все внимание концентрируется на четырехглавой мышце бедра.

Это одно из наиболее распространенных упражнений на растяжку среди спортсменов, и, благодаря своей простоте и эффективности, оно будет очень полезно для всех.

Что для этого понадобится?

коврик для йоги

ремень или эластичная лента

теннисный мяч

Как выполнять это упражнение:

Наденьте удобную одежду.

Лягте на ковер так, чтобы ваша спина была прямой и плотно прижатой к полу.

Теперь поместите теннисный мяч под поясницу.

Приготовьте пояс или ленту: вы должны захватить его подошвой стопы, но не по центру, а ближе к пальцам.

Возьмите концы ленты руками, поднимите ногу примерно на 45 градусов и подтягивайте к себе в течение примерно двадцати секунд или пока не устанете.

Дышите глубоко и медленно.

Повторите это же упражнение на другую ногу.

В идеале, это упражнение на растяжку следует делать в течение двух минут.

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Теннисный мяч под поясницей позволит вам лучше чувствовать вашу спину во время растяжки. Однако вы можете вполне обойтись и без него.

Следует выполнять это упражнение каждый день. Это простой и отличный способ, чтобы растянуть спину и чтобы избежать травм и перегрузок.

Тем не менее, помните, что всегда стоит рассчитывать свои силы и не перегружать спину. Так вы избежите возможных травм.опубликовано econet

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