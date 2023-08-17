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Самый простой способ профилактики варикозного расширения вен

Источник: vk.com 17 августа 2023 5912
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Рекомендуется принимать такое положение минимум дважды в день на 2-3 минуты или больше для повышения энергетического тонуса вашего тела и расслабления

Самый простой способ профилактики варикозного расширения вен

Подъем ног выше головы до и после напряженных физических занятий — прекрасный способ борьбы с усталостью нижних конечностей. В ногах и во всем теле возникает приятное ощущение легкости, вызванное приливом сил, необходимых для выполнения повседневных задач, связанных с физической нагрузкой. 

НОГИ ВВЕРХ!

В таком положении можно великолепно отдохнуть и расслабиться, особенно если вам пришлось целый день простоять на ногах. Более того, это простой и эффективный способ профилактики и предотвращения обострений варикозного расширения вен.

Рекомендуется принимать такое положение минимум дважды в день на 2-3 минуты или больше для повышения энергетического тонуса вашего тела и расслабления.

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1. Самый простой способ удержания ног над головой — это лечь на пол и опереться ногами о стену. Постарайтесь при этом выпрямить поясницу. Расстояние от ягодиц до стены должно быть не меньше 8-10 см.

Если стены поблизости нет, то можно принять положение лежа, ноги над головой, или просто подложить под ноги несколько подушек, чтобы они оказались выше уровня сердца.

Начинайте упражнение с одной минуты и постепенно увеличивайте его длительность. Если ноги начинают сползать по стене вниз, повернитесь набок и затем сядьте. Быстро вставать на ноги после этого упражнения не рекомендуется, так как у вас может закружиться голова.

Самый простой способ профилактики варикозного расширения вен

2. Положите ладони на колени пальцами к ступням. Медленно выпрямите руки. Если вы расслабите область бедер и таза, то вес ног переместится на руки. Такая поза очень сильно расслабляет тело, она называется «позой спокойствия».

Устойчивое равновесие в таком положении достигается при опоре на затылок и верхний отдел позвоночника. Точку равновесия найти не так-то просто, но и не настолько трудно, как может показаться с первого раза.

Попробуйте минимум 10-12 раз.

Самый простой способ профилактики варикозного расширения вен

Со временем вы будете делать это автоматически. Это упражнение требует особой осторожности от тех, у кого есть какие-то проблемы с шеей или верхней частью позвоночника. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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