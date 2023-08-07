Когда пациент говорит врачу, что у него защемило или зажало нерв, физиологи отвечают предельно кратко: «Нервы не болят. Они не имеют болевых рецепторов».

Этими упражнениями достигается полноценная растяжка и укрепление мышц поясничного отдела позвоночника, а также восстановление эластичности мышц задней поверхности ног, что является необходимым условием для восстановления нормального кровообращения по задней поверхности тела.

Для здоровья вашего позвоночника

Когда пациент говорит врачу, что у него защемило или зажало нерв, физиологи отвечают предельно кратко: «Нервы не болят. Они не имеют болевых рецепторов».

А что в таком случае болит? Болят только ткани, имеющие болевые рецепторы. В наибольшем количестве их содержат мышцы, связки и сухожилия.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И опять эти самые мышцы. Но ведь они составляют 40–60 % тела. Это они помогают не только сердцу транспортировать кровь по сосудам, выполняя функции маленьких сердец, они еще и отвечают за каждый отдел тела. И если одна и та же мышечная группа спазмируется, то нервы своими окончаниями снимают эту информацию с болевых рецепторов мышц и передают в центральную нервную систему (через спинной мозг в головной). Там информация расшифровывается, и по этим же нервным путям отдается приказ мышце работать так, чтобы снять спазм, а вместе с ним и отек, являющийся на самом деле истинной причиной боли.

Приведу простой пример. Вы неудачно наклонились и … вступило в спину! Что вы делаете в первые секунды, чаще неосознанно? Хватаетесь за спину одной рукой, другую используете как опору, стараясь разогнуться. Совершив тем самым первое лечебное действо, то есть движение. Как разогнуться? До конца или не совсем? Не имеет значения. В эти первые секунды вы не глотаете таблетку. Это уже потом, если не сможете двигаться дальше. А сейчас, при спазме мышц, пытайтесь их РАСТЯНУТЬ.

Далее по закону физиологии вы должны использовать систему правильных движений, то есть кинезитерапию. Но вы не знаете ее правил и поэтому поначалу пугаетесь боли!

Вы не понимаете еще, что это сигнал тела о запущенности или, наоборот, усталости мышц в зоне боли и вызываете «03», посылаете в аптеку, продолжая с помощью лекарств продлевать нездоровый образ жизни.

К кинезитерапевту обращаетесь позже, когда лекарства уже не помогают, а боль усиливается, так как при обездвиживании атрофируются мышцы. Их много, и, умирая, они болят!

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

У стариков я часто вижу на рентгенограммах полное отсутствие здоровых позвонков и дисков, а болей нет, так как все мышцы атрофировались, болеть уже нечему. Ходят, правда, эти старики, согнувшись пополам, мелкими шагами. Ночью часто и … под себя.

Желаете? Думаю, ответ ясен.

Поэтому я привожу в качестве рецептов упражнения, выполнив которые вы избавитесь, хотя и не сразу, от болей в тех частях тела, из которых исходит болевой сигнал.опубликовано econet.ru

Упражнение «Складной нож»

И.П.: стоя в проеме двери. Руками взяться за дверные косяки (см. фото 3 а, б).



Фото 3 а

Фото 3 б

Ноги упираются в пол. Можно босиком, если пол паркетный.

(Внимание! Ковров, дорожек на полу быть не должно!)

Медленно (на выдохе!) отводить таз назад, руками при этом держаться за косяки.

В конечной точке постоять 3–5 секунд до ощущения растяжения (болезненного) мышц задней поверхности ног и всей спины, затем так же медленно (опять на выдохе! Вдох происходит автоматически между выдохами) вернуться в И.П. (держась руками за косяки, ноги прямые, центр тяжести тела на руках!).

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

После нескольких повторений (до 5) хват руками становится ниже, еще ниже и движения тазом назад повторяются.

Сложность этого упражнения заключается в том, что с каждым повторением туловище сгибается все сильнее. Главное – не спешить опускать руки! (См. фото 3 в)



Фото 3 в

из книги С.М. Бубновского «Остеохондроз – не приговор!»

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet