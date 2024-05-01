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Магниевая вода: контролируем беспокойство и боремся с лишним весом

Источник: steptohealth.ru 01 мая 2024 6858
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Хлорид магния имеет много полезных для нашего здоровья свойств, больше он известен тем, что помогает похудеть...

Магниевая вода: контролируем беспокойство и боремся с лишним весом

Хлорид магния представляет собой растворимые в воде соли, на вкус это вещество соленое и немного горькое. 

Это идеальное средство для восстановления баланса между натрием и калием (как правило, в нашей диете в избытке содержится первый и, наоборот, имеется дефицит второго).

Магниевая вода обеспечивает важные преимущества для поддержания здоровья.Тем не менее противопоказания у этого средства есть, и их необходимо знать, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Для чего служит хлорид магния

Хлорид магния, как следует из названия, состоит из хлора и магния. 

  • Следует иметь в виду, что из общего количества магния в нашем организме более 60% содержится в костях, а еще 26% — в мышцах.
  • Оставшийся магний распределен в мягких тканях и жидкостях. 
  • Одним из наиболее важных свойств магния является выведение кальция, который накапливается в различных частях тела, и его «доставка» в костную массу.

 Магниевая вода и ее польза для нашего тела

  • Магний способствует укреплению костей и суставов. То есть он удаляет кальций, который накапливается в некоторых областях нашего тела, и доставляет его до костей.
  • Таким образом, магниевая вода вымывает соли кальция из суставных мембран, обеспечивая перераспределение этого вещества.
  • Это эффективное средство против кальцифицирующего склероза Менкеберга. Кроме того, оно чистит кровь и помогает предотвратить сердечные приступы.
  • Еще магний реанимирует жизненно важные органы нашего тела (в особенности железы). Он, к примеру, активизирует работу почек для устранения мочевой кислоты.
  • Магний помогает снять интеллектуальное истощение, минимизирует атрофию мышц и корректирует дисбаланс минералов в нашем организме.
  • Активные вещества магния помогают преодолеть усталость и предотвращают появление проблем с простатой. 

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Магниевая вода: контролируем беспокойство и боремся с лишним весом

  • Еще одно положительное свойство этого минерала — его успокаивающие свойства. Это натуральный транквилизатор. Магний помогает поддерживать энергетический баланс в нейронах и воздействует на передачу нервных импульсов.
  • Начиная с 40-летнего возраста, магний является одним из важнейших элементов для человека. Организм усваивает все меньше питательных веществ из пищи, а их дефицит может привести к развитию различных заболеваний и преждевременному старению организма.
  • Поскольку магний главным образом сосредоточен в сердце, печени, мозге и почках, его дефицит может очень негативно сказаться на здоровье этих органов.

Магний помогает бороться с различными заболеваниями

Вот некоторые заболевания, развитие которых можно предотвратить при помощи хлорида магния:

  • Согласно научным исследованиям, ежедневное потребление магния может предотвратить рак толстой кишки.
  • Регулярное потребление также позволяет избежать появления проблем с простатой.
  • Это профилактика диабета, но также и эффективное лекарство от него (для тех, кто уже страдает от этого заболевания).
  • Регулярное потребление магния может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
  • Как уже отмечалось выше, магний способствует выведению мочевой кислоты из суставов, а значит, он способен предотвратить развитие артрита.
  • Наконец, магний — эффективное средство, чтобы избежать проблем с пищеварением и кишечных расстройств.

Магниевая вода: контролируем беспокойство и боремся с лишним весом

А вот другие патологии, симптоматику которых можно облегчить при помощи магния:

  • Болезнь Альцгеймера
  • Астма
  • Аритмия
  • Усталость
  • Гипертония
  • Стресс

Магниевая вода: контролируем беспокойство и боремся с лишним весом

Как включить магний в свой рацион, чтобы избавиться от лишнего веса

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды (200 мл)
  • 1 столовая ложка хлорида магния (10 г)
  • сок 1/2 лимона
  • 1 чайная ложка пчелиного меда (7,5 г)
  • лед (по желанию)

Способ приготовления:

  • Разведите 1 столовую ложку хлорида магния в стакане воды до полного растворения.
  • Затем добавьте лимонный сок, мед и, при желании, лед.

Когда лучше пить?

  • Это домашнее лекарство необходимо потреблять 4 раза в неделю в течение 2 месяцев.
  • Его необходимо употреблять в качестве пищевой добавки, чтобы не нанести вреда здоровью.
  • Во избежание негативных последствий потребления магния, рекомендуется принимать его после завтрака.

Меры предосторожности относительно приема хлорида магния

  • Не путайте хлорид магния с хлоридом натрия (последний является обычной солью).
  • Избыток хлорида магния в рационе может вызвать осложнения. Он имеет действие и легкого слабительного средства, а потому вы можете нарушить процесс всасывания питательных веществ.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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