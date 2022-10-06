Это упражнение тренирует маленькую мышцу, поднимающую веко, и не дает тонкой коже верхних век обвисать

Упражнение "Гирьки"

Это упражнение тренирует маленькую мышцу, поднимающую веко, и не дает тонкой коже верхних век обвисать. Роль «гирек» выполняют наши пальцы.

Исходное положение.

Сидя или стоя, позвоночник выпрямлен. Мысленно «натяните шлем».

Глаза закройте, указательные пальцы мягко положите на самый край века, мягко фиксируя ресницы.

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Выполнение.

Удерживая ресницы, поднимите глазные яблоки под веками максимально вверх, будто стараетесь заглянуть себе в макушку.

Задержитесь на 1–2 с. Расслабьте глаза.

Количество.

2 подхода по 5–10 раз.

Техника безопасности.

Не надавливайте на глаза слишком сильно.

После выполнения этого упражнения возможен временный дискомфорт — взгляд станет как будто более мутным.

Это неприятное ощущение быстро проходит.

Поскольку глаза закрыты, попросите близкого человека проконтролировать выполнение упражнения: проследить, не образуются ли вокруг глаз, на лбу или где-то еще морщинки.

Какие мышцы задействованы: мышца, поднимающая верхнее веко; круговая мышца глаза (верхняя часть).

Результат.

Снимает отечность верхних век, препятствует птозу, увеличивает глазную щель и делает взгляд более открытым.

Факт.

Многие женщины слишком высоко поднимают брови, чтобы избавиться от нависших век. Это вредно вдвойне: во-первых, над бровями образуются морщины, во-вторых, растягивается нежная кожа верхних век.

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Важно!

Если кожа век особо сухая и тонкая, или ресницы накрашены, или вы не в состоянии легко фиксировать ресницы и боитесь растянуть веко, выполняйте упражнение без помощи пальцев.

Для этого поднимайте глазные яблоки вверх, удерживая веки закрытыми с помощью мышечного усилия. Этот вариант требует больше- го самоконтроля, но является более безопасным.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Зартайская

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