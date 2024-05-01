Отслоение сетчатки — серьёзное заболевание, требующее незамедлительного лечения для предотвращения необратимых последствий для зрения пациента.

Причины и профилактика отслоения cетчатки

Хотя отслоение сетчатки может быть спровоцировано возрастными изменениями, этого заболевания можно избежать. Для этого нужно внимательно заботиться о здоровье глаз и регулярно проходить медицинский осмотр.

Отслоение сетчатки — серьёзное заболевание, требующее незамедлительного лечения для предотвращения необратимых последствий для зрения пациента.

Заболевание развивается, когда внешний слой сетчатки начинает отслаиваться от внутреннего слоя самой сетчатки из-за проникающей жидкости.

При подозрении отслоения сетчатки необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу для проведения тщательного обследования.

Только врач может поставить точный диагноз и назначить подходящее лечение и другие необходимые процедуры.

Причины отслоения сетчатки

Теперь у тебя появилось небольшое представление о том, что представляет собой отслоение сетчатки. Настал момент уделить внимание другим деталям этого заболевания.

В первую очередь необходимо знать причины, из-за которых может возникать отслоение сетчатки. Это позволит принять меры по профилактике этого серьёзного заболевания.

1. Генетическая предрасположенность

Существует большое число внутренних факторов, которые способны спровоцировать отслоение сетчатки. Самый важный из них — наличие определённых заболеваний в семейном анамнезе.

Если ты или кто-то из твоих близких страдает одним из ниже перечисленных заболеваний, необходимо регулярно наблюдаться у офтальмолога:

Диабет

Артериосклероз

Миопия

Вовсе не обязательно, что эти заболевания вызовут отслоение сетчатки, но они увеличивают риск его появления.

2. Перенесённые травмы

Каждый из нас знает о том, что травмы глаз опасны, но далеко не все представляют себе реальные размеры этой опасности.

В медицинской практике чаще встречаются случаи отслоения сетчатки из-за перенесённых травм, нежели из-за имеющихся у пациента заболеваний.

Внутреннее кровотечение может создавать давление на заднюю часть сетчатки, приводя к фильтрации жидкости и отслоению внешнего слоя последней.

То же самое происходит в случае наличия опухоли, расположенной в этой части глаза. К счастью, такие случаи очень редки.

Как обнаружить отслоение сетчатки?

Самый эффективный способ обнаружения заболевания заключается в офтальмологическом обследовании, которое позволяет определить общее состояние глаз человека.

Людям, не имеющим заболеваний глаз, рекомендуется проходить подобное обследование раз в 1-2 года.

Если ты страдаешь какими-либо глазными заболеваниями, твой офтальмолог сможет определить рекомендуемую частоту необходимых обследований.

С другой стороны, существуют симптомы, которые могут являться признаком начавшегося отслоения сетчатки. При их появлении необходимо немедленно обратиться к окулисту.

Для того, чтобы обратиться к врачу, вовсе не обязательно иметь все перечисленные симптомы. Будет достаточно обнаружить у себя хотя бы один из этих признаков.

Чёрные точки: бывает, что чёрные точки в глазах появляются у людей с возрастом.

Их появление вызвано небольшими нарушениями на поверхности сетчатки, которые имеются у многих людей. Но если чёрные точки появились внезапно или их количество увеличивается, необходимо насторожиться.

Световые вспышки : они появляются из-за внутриглазной жидкости. Человека начинают регулярно беспокоить вспышки света в периферическом зрении.

Тёмные тени: когда состояние сетчатки нарушается, зрение человека ухудшается. Может возникать ощущение, будто бы тёмная непрозрачная масса мешает тебе видеть объекты.

Размытое зрение: могут наблюдаться затруднения зрения и фокусировки как и на близко, так и на далеко расположенных объектах.

Как обезопасить себя от отслоения сетчатки?

В отличие от других глазных заболеваний, профилактика отслоения сетчатки не требует выполнения каких-либо определённых процедур. Речь идёт об общей заботе о зрении и глазах.

В первую очередь для профилактики этого заболевания необходимо хорошо представлять себе его симптомы и факторы риска развития. Если ты находишься в группе риска или у тебя появились похожие симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Также нужно беречь себя от ударов по голове и в область глаз.

Если твоя работа связана с садоводством, строительством, спортом или другой травмоопасной деятельностью, рекомендуется использовать защиту для глаз.

Лечение

В наши дни существует два способа лечения отслоения сетчатки. Они заключаются в операциях под местным или общим наркозом и не представляют большого риска для здоровья.

С одной стороны, для подобных операций используется лазер. Он позволяет прекратить фильтрацию жидкости и склеить повреждённые участки. Это своеобразное прижигание, сваривающее разъединенные поверхности.

С другой стороны, эту операцию можно выполнить при помощи криозонда. Его действие напоминает собой действие лазера. Основное различие заключается в том, что криозонд замораживает проникающую жидкость.

Хотя подобное описание выглядит довольно сурово, на самом деле такие операции не предоставляют риска для зрения человека. Операция проводится на совсем небольшом участке глаза.

После операции зрение человека улучшается, а через 6 месяцев восстанавливается полностью.

Неуспех подобных операций возможен только в тех случаях, когда пациент с отслоением сетчатки слишком поздно обратился к офтальмологу или уже перенёс данные операции в прошлом.

Именно поэтому для профилактики этого заболевания так важно серьёзно относиться к регулярным медицинским осмотрам.

Заботься о своих глазах

Каждый из нас понимает, что внимательная забота о своём теле требует времени и денег. Возможно, ты думаешь, что у тебя нет ни того, ни другого.

К сожалению, легкомысленное отношение к собственному здоровью чревато довольно серьёзными последствиями, способными сильно снизить качество нашей жизни.

Особенно это касается наших глаз. Подумай о том, что зрение ежедневно необходимо тебе для выполнения многих дел.опубликовано econet