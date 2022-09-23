Эти упраж­нения помогут вам сделать свои волосы более красивыми, густыми и здоровыми

Типы волос

Парфюмерная промышленность хочет заста­вить нас поверить в то, что волосы всех людей делятся только на сухие, жирные или нор­мальные. Правда заключается в том, что на го­лове каждого человека есть по крайней мере семь типов волос.

На задней части шеи у основания черепа растут очень тонкие волосы. Повыше волосы будут толще. Если вы потяните за них, то убе­дитесь, что они очень чувствительны (благо­даря тому, что связаны с крошечными нерв­ными клетками). Еще чуть выше, на уровне ушей, волосы становятся более жирными. К макушке волосы снова становятся более чувствительными (если вы попробуете подер­гать их). На макушке волосы самые густые. Эта область более остальных частей черепа чувствительна к ударам головой о стенку (описанным в 21-м упражнении) и получает от него максимальные преимущества.

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Здоровые волосы

Здоровые волосы на самом деле тяжелые, и вы всегда можете почувствовать их вес. При дви­жении они похожи на морские волны или гус­тую траву, колышущуюся на ветру.

Упраж­нения для волос, описанные ниже, помогут вам сделать свои волосы более красивыми, густыми и здоровыми, потому что они тони­зируют мышцы и улучшают состояние кожи головы.

Кроме того, эти упражнения также то­низируют шею и помогают избавиться от двойного или даже тройного подбородка.

Всегда расчесывайте волосы в противоположную сто­рону от той стороны, которую прорабатывае­те, чтобы дать мышцам полностью рассла­биться в то время, когда вы расчесываете во­лосы.

Ухаживайте за волосами, тщательно рас­чесывая их по нескольку раз в день.

Упражнением» "Зачесывание волос на одну сторону"

Держите расческу в правой руке и наклоните голову влево.

1. Зачесывайте волосы налево от основания черепа, от левого уха и виска к макушке. Опустите левую руку так, чтобы та расслаб­ленно свисала вниз. Расслабьте мышцы ле­вого плеча и левой стороны шеи. Ощутите растяжение в левой стороне шеи и следите за тем, чтобы ваши движения были направ­лены снизу вверх к макушке.

2. Выполните двадцать движений, а затем сде­лайте перерыв.

3. Теперь повторите упражнение на другой стороне. Это означает, что вы должны на­клонить голову вправо, расслабить правое плечо, правую сторону шеи и правую руку. Выполняйте зачесывания на этот раз левой рукой. Это, кстати, поможет вам очень ско­ро научиться одинаково пользоваться обеи­ми руками.

Если у вас возникнут проблемы с использова­нием обеих рук, начните выполнять движения своей «рабочей» рукой, наблюдая при этом за тем, как вы держите щетку для волос, как вы­полняете все движения. После этого снова по­пробуйте пользоваться «нерабочей» рукой, пытаясь повторять движения так, как вы де­лаете их «рабочей» рукой.

Дайте отдохнуть «рабочей» руке (и плечу) и потренируйтесь той рукой, которая менее развита, чтобы заставить ее быть более актив­ной. Одинаковое владение правой и левой ру­ками — ключ к тому, чтобы заставить рабо­тать весь ваш организм более сбалансирован­но. Помните о том, что учиться никогда не поздно.

Упражнение "Зачесывание волос вперед"

Опустите голову вниз настолько, насколько она опустится. При этом подбородок должен достать грудной кости (грудины).

Если подбо­родок не опускается до грудной кости при сомкнутых челюстях (потому что иначе вы пытаетесь обмануть себя), это указывает на то, что в задней части шеи накопилось напряже­ние.

В действительности мера напряжения, накопившегося в задней части шеи и плече­вом поясе, может быть измерена расстоянием между подбородком и грудной костью, когда голова расслаблена и опущена к грудной кос­ти. Степень напряжения может измеряться в дюймах.

а) подбородок касается грудной кости

б) подбородок не достает до грудной кости

Снятие напряжения в задней стороне шеи

Не забивайте себе голову тем, достает ли ваш подбородок до грудины при расслаблен­ной шее. Чем чаще вы будете выполнять это упражнение, тем скорее мышцы задней части шеи научатся расслабляться, и тогда голова будет опускаться к грудине, как положено.

Когда голова опущена вниз, вы должны чув­ствовать мышцы в задней части шеи и голо­вы, а также мышцы в верхней части спины. Со временем эти мышцы научатся растяги­ваться, что позволит голове опускаться вниз без всякого напряжения.

Держите плечи рас­слабленными.

Помните о том, что правая рука должна свободно и расслабленно свисать вниз.

1. Используя только одну руку, начинайте расчесывать волосы от задней части шеи вверх к макушке и от макушки к передней части головы и на лоб.

2. Выполните двадцать пять движений снача­ла одной рукой, затем немного отдохните и повторите упражнение на этот раз другой рукой. Следите за тем, чтобы дыхание было ровным и глубоким в течение всего време­ни, пока вы выполняете это упражнение.

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Упражнение "Зачесывание волос назад"

Встаньте прямо, скорректируйте положение головы, а потом закиньте голову назад к потолку, не слишком выгибая шею.

Если мышцы шеи у вас не слишком силь­ные, слегка поддерживайте голову, чтобы она не «ложилась на лопатки» (этого нельзя допускать ни в коем случае). Затем вы можете поддерживать голову одной рукой, а другой расчесывать волосы.

Откидывание головы назад

неправильно (слева) правильно (справа)

1. Зачесывайте волосы назад от линии волос к макушке.

2. Высуньте язык настолько, насколько смо­жете.

3. Теперь попробуйте произносить «о-о-о-о» и одновременно улыбаться.

4. Выполните 20 движений сначала одной ру­кой, а затем — другой.

Держите подбородок поднятым вверх, глаза широко раскрытыми, смотрите вверх на пото­лок. Когда вы высовываете язык, это тонизи­рует часть лица, расположенную под подбо­родком, потому что основание языка связано с подбородком и шеей под углом.

Стадии упражнения, перечисленные выше, являются наглядным примером того, ка­ким образом самые обычные и повседневные движения могут превратиться в движения, об­ладающие лечебным эффектом, действие ко­торого помогает разрешить сразу несколько очень существенных проблем, не тратя на это много времени.

Подобные движения оказы­вают благоприятное воздействие на линию шеи, помогают избавиться от второго подбо­родка, тонизируют височную область, кожу головы, область, расположенную за ушами, а также глаза.

Расчесывание волос оказывает благоприятное воздействие и на макушку. В какую сторону вы бы ни зачесывали волосы, вы зачесы­ваете их в направлении макушки. С помощью двух зеркал попробуем установить, каким должно быть правильное расположение ма­кушки.

Некоторые люди говорят, что у них две макушки. При хорошем лице и одной ма­кушки вполне достаточно, если она располо­жена правильно (в должном месте). Макушка — это как вершина горы для нашей головы. Сама же голова должна держаться на шее и позво­ночнике. Если вы вдруг обнаружите, что ма­кушка расположена не по центру или слиш­ком низко, то, возможно, вы просто непра­вильно держите голову и шею. Вы имеете возможность исправить это положение, как только исправите свою осанку в целом.

Даже если ваша макушка «стоит» не на своем месте, положите пальцы на выступаю­щую сверху часть черепа и нащупайте высшую точку. Определив местоположение верхней выступающей точки черепа, вы сможете со­вершенно спокойно выполнять все описан­ные выше упражнения, расчесывать волосы по направлению к макушке и массировать кожу головы. И тогда вы увидите, что макуш­ка займет правильное положение уже через пару недель, потому что ваш организм будет стремиться к «совершенству» и стараться сба­лансировать центр линии гравитации.

Интересно отметить, что в акупунктуре и в других восточных учениях макушка является жизненно важным источником энер­гии, и поэтому совершенно очевидно, что она должна располагаться именно в верхней части черепа. Эта энергия попадает во все органы и системы че­ловеческого организма. Когда макушка от­центрована и находится в «нужном» месте, вы будете чувствовть себя более спокойно, уве­ренно, пребывая в состоянии гармонии с ок­ружающим миром.опубликовано econet.ru

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